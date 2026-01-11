Biatlon v Oberhofu 2026: Na skvělou českou štafetu mužů navázaly také ženy

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
15:15
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.
Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand. | foto: Český biatlon / Jaroslav Svoboda

Tým českého biatlonu při přesunu mezi zastávkami Světového poháru.
Lucie Charvátová ve stíhacím závodě v Hochfilzenu.
Biatlonistky včetně Lucie Charvátové střílí během štafetového závodu v...
Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken během stíhacího závodu ve švédském...


Čtvrtou zastávkou biatlonové sezony a zároveň prvním svěťákem v letošním roce je německý Oberhof. Po sobotě byli dnes na programu štafety mužů a stíhací závod žen.

Program v německém Oberhofu uzavřel stíhací závod žen. Do toho se dostaly pouze dvě Češky, a to Markéta Davidová a Tereza Voborníková. První jmenovaná obhájila 15. místo ze sprintu. Voborníková dojela hned za Davidovou a oproti sprintu se posunula o 13 příček. Do stíhačky vystartovala jako první Švédka Elvira Oeberg před Finkou Suvi Minkkinen a cíle dorazily ve stejném pořadí i ve stíhačce.

Muži již mají dnešní závod také za sebou. V 11 hodin odstartovali štafety. Tu českou rozjel Tomáš Mikyska, který první úsek zvládl skvěle a předal Michalu Krčmářovi na čtvrté příčce. Ten díky skvělé stojce přivezl štafetu na předávku na úžasném druhém místě. Třetí úsek měl na starosti Jonáš Mareček, který na trati bojoval o co nejmenší ztrátu na čelo a předal na šesté příčce. Štafetu uzavře v současné době nejlepší český biatlonista Vítězslav Hornig. Tomu se poslední úsek vydařil a štafetu dovezl na šestém místě. Muži tak zaznamenali nejlepší výsledek sezony. Napínavé štafety ovládli Norové těsně před Francouzi a Švédy.

Štafetu biatlonistek sledovaly na tribunách v Oberhofu tisíce otužilých fanoušků

Stíhačka mužů a nepovedená štafeta

Do polední stíhací jízdy mužů vyjelo hned kvarteto českých biatlonistů. Nejdříve vystartoval Michal Krčmář z 18. místa a ztrátou jedné minuty a 27 vteřin na prvního Itala Tommaso Giacomela. Závod nabídl mnoho zvratů díky řadě střeleckých omylů. Z Čechů se nakonec nejlépe umístil na krásném 11. místě Vítězslav Hornig, který se oproti startu posunul o neuvěřitelných 28 příček. Michal Krčmář uhájil 18. pozici. Tomáš Mikyska a Jonáš Mareček se umístili těsně za 40. místem a nezískali tak ani bod. Stíhačku vyhrál díky skvělé čtvrté položce Ital Tommaso Giacomel před Norem Martinem Uldalem.

„Dneska mě závod extrémně bavil. Obrovská pochvala servisu, protože to, co jsme měli za lyže, to bylo neskutečné. Myslím, že to bylo třeba deset vteřin na kolo, takže to byl po všech stránkách povedený závod,“ řekl České televizi bezprostředně po závodu spokojený Hornig, jenž zaznamenal sedmý nejrychlejší běžecký čas závodu.

Sobotní program v německém středisku uzavřela ženská štafeta. Ta česká vyjela do závodu v pozměněném složení na třetím a čtvrtém úseku. Markéta Davidová se totiž vrací na třetí úsek a Tereza Voborníková bude poprvé ve štafetě finišovat. Štafetu rozjela již tradičně spolehlivá střelkyně Jessica Jislová. To také na obou položkách potvrdila, když nepotřebovala ani jeden náhradní náboj. Druhý úsek štafety běžela Lucie Charvátová, která na stojce zaznamenala dvě trestná kola. Davidová se snažila štafetu zvednout, ale po dalším trestném kole předala Voborníkové na 11. místě. Poslední úsek Voborníková zajela dobře a českou štafetu dovezla na konečné 11. příčce. Štafety suverénně ovládla Francie před Norskem a domácím Německem.

Čeští fanoušci podporují biatlonisty v Oberhofu.

Změny v sestavě

Do závodů se v německém areálu mimo jiné zapojí i biatlonisté Tomáš Mikyska a Jessica Jislová. Zatímco pětadvacetiletý Mikyska se mezi elitou představí poprvé v sezoně, o šest let starší Jislová se vrací po poslední absenci v Annecy.

Mikyska začal sezonu v nižším IBU Cupu, kde vybojoval například šesté místo ve vytrvalostním závodě v Ridnaun či devátou příčku ve sprintu v Lenzerheide. Naposledy startoval na exhibici smíšených dvojic v Gelsenkirchenu, kde s Markétou Davidovou skončili šestí. V mužském týmu nahradil Adama Václavíka.

Tomáš Mikyska na startu biatlonové sezony

Jislová absolvovala úvodní dva podniky Světového poháru v Östersundu a Hochfilzenu. Místo předvánočních závodů v Annecy dala přednost přípravě na další část sezony.

Nominace ženy:

Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková

Nominace muži:

Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska

První závod bez zesnulého norského biatlonisty Bakkena

Mezinárodní biatlonová unie (IBU) ve čtvrtečním sprintu Světového poháru v Oberhofu uctila památku náhle zesnulého norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena. Na jeho počest nebylo uděleno startovní číslo 1 a startu závodu předcházel minutový potlesk.

„Chceme tím ocenit Sivertovy výkony a jeho přínos biatlonu a také vzdát hold sportovci a člověku, kterého si ostatní vážili za jeho pozitivní přístup,“ uvedla v prohlášení IBU.

Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken během stíhacího závodu ve švédském Östersundu.

Závody v Oberhofu budou první po úmrtí sedmadvacetiletého Bakkena, jehož nalezl 23. prosince reprezentační kolega Johan-Olav Botn mrtvého v hotelovém pokoji v italském Lavazé. Bakken měl nasazenou masku simulující vysokou nadmořskou výšku, příčina jeho úmrtí nicméně není známa.

Lídr SP Botn ani další úspěšný Nor, šestý muž průběžného pořadí Sturla Holm Laegreid, se závodů v Oberhofu kvůli nemoci nezúčastní.

Program SP v Oberhofu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 8. ledna 2026 (11:30)Sprint mužiTommaso Giacomel (Ita.)18. Michal Krčmář (+ 1:27,2)
Čtvrtek 8. ledna 2026 (14:15)Sprint ženyElvira Oeberg (Sve.)15. Markéta Davidová (1:15,9)
Sobota 10. ledna 2026 (12:00)Stíhací závod mužůTommaso Giacomel (Ita.)14. Vítězslav Hornig (+0:36,7)
Sobota 10. ledna 2026 (14:25)Štafety ženFrancie11. Česko (+3:53,8)
Neděle 11. ledna 2026 (11:00)Štafety mužůNorsko6. Česko (0:25,5)
Neděle 11. ledna 2026 (14:30)Stíhací závod ženElvira Oeberg (Sve.)15. Markéta Davidová (+2:27,4)

11. ledna 2026  16:02

11. ledna 2026  14:19

11. ledna 2026  15:02

11. ledna 2026

11. ledna 2026  15:15

11. ledna 2026  11:32

11. ledna 2026  14:02

11. ledna 2026  12:05

11. ledna 2026  13:12

11. ledna 2026  12:12

11. ledna 2026  12:42

