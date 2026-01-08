Čtvrtou zastávkou biatlonové sezony a zároveň prvním svěťákem v letošním roce je německý Oberhof. Tu dnes otevřel sprint mužů, jehož začátek se nesl v duchu uctění památky nedávno zesnulého norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena. Sprint rozjely už také ženy.
Neplánovaně dnes běží sprint také ženy. Ty měly původně svůj první závod v roce 2026 rozběhnout až v pátek odpoledne, ale kvůli nepříznivé předpovědi se závod přesunul. Sprint odstartoval ve 14:15 a postupně se v něm představí Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková. Všechny již vyrazily na trať. Po dvou střeleckých položkách si z Češek zatím nejlépe vede Davidová těsně před Voborníkovou. Obě se nacházejí okolo 13. místa.
Závod je možné živě sledovat, či poslouchat opět na ČT sport a Radiožurnál Sport.
Čtvrteční sprint již mají za sebou muži. Ani jeden z pěti českých reprezentantů nedokázal vyčistit všech deset terčů. Nejlépe si vedl Michal Krčmář s jedním střeleckým omylem, jenž se umístil na 18. místě. Závod komplikovala hustá mlha, což se projevilo na střeleckých výkonech. V první dvacítce se umístili pouze dva závodníci bez střeleckého zaváhání. Sprint ovládl Ital Tommaso Giacomel před domácím Němcem Philippem Nawrathem.
Změny v sestavě
Do závodů se v německém areálu mimo jiné zapojí i biatlonisté Tomáš Mikyska a Jessica Jislová. Zatímco pětadvacetiletý Mikyska se mezi elitou představí poprvé v sezoně, o šest let starší Jislová se vrací po poslední absenci v Annecy.
Mikyska začal sezonu v nižším IBU Cupu, kde vybojoval například šesté místo ve vytrvalostním závodě v Ridnaun či devátou příčku ve sprintu v Lenzerheide. Naposledy startoval na exhibici smíšených dvojic v Gelsenkirchenu, kde s Markétou Davidovou skončili šestí. V mužském týmu nahradil Adama Václavíka.
Jislová absolvovala úvodní dva podniky Světového poháru v Östersundu a Hochfilzenu. Místo předvánočních závodů v Annecy dala přednost přípravě na další část sezony.
O víkendu by se měly závody uskutečnit beze změn. V sobotu je na programu od 12:00 stíhací závod mužů a po něm od 14:25 štafeta žen. V neděli začne v 11:00 štafeta mužů, stíhací závod žen se poběží o tři a půl hodiny později.
Nominace ženy:
Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková
Nominace muži:
Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska
První závod bez zesnulého norského biatlonisty Bakkena
Mezinárodní biatlonová unie (IBU) ve čtvrtečním sprintu Světového poháru v Oberhofu uctí památku náhle zesnulého norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena. Na jeho počest nebude uděleno startovní číslo 1 a startu závodu bude předcházet minutový potlesk.
„Chceme tím ocenit Sivertovy výkony a jeho přínos biatlonu a také vzdát hold sportovci a člověku, kterého si ostatní vážili za jeho pozitivní přístup,“ uvedla v prohlášení IBU.
Závody v Oberhofu budou první po úmrtí sedmadvacetiletého Bakkena, jehož nalezl 23. prosince reprezentační kolega Johan-Olav Botn mrtvého v hotelovém pokoji v italském Lavazé. Bakken měl nasazenou masku simulující vysokou nadmořskou výšku, příčina jeho úmrtí nicméně není známa.
Lídr SP Botn ani další úspěšný Nor, šestý muž průběžného pořadí Sturla Holm Laegreid, se závodů v Oberhofu kvůli nemoci nezúčastní.
Program SP v Oberhofu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 8. ledna 2026 (11:30)
|Sprint muži
|Tommaso Giacomel (Ita.)
|18. Michal Krčmář (+ 1:27,2)
|Čtvrtek 8. ledna 2026 (14:15)
|Sprint ženy
|Sobota 10. ledna 2026 (12:00)
|Stíhací závod mužů
|Sobota 10. ledna 2026 (14:25)
|Štafety žen
|Neděle 11. ledna 2026 (11:00)
|Štafety mužů
|Neděle 11. ledna 2026 (14:30)
|Stíhací závod žen