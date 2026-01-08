Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.
Čtvrtou zastávkou biatlonové sezony a zároveň prvním svěťákem v letošním roce je německý Oberhof. Tu dnes otevřel sprint mužů, jehož začátek se nesl v duchu uctění památky nedávno zesnulého norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena. Sprint rozjely už také ženy.

Neplánovaně dnes běží sprint také ženy. Ty měly původně svůj první závod v roce 2026 rozběhnout až v pátek odpoledne, ale kvůli nepříznivé předpovědi (silný vítr) se závod přesunul. Do sprintu nastoupily Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková. Z kvarteta Češek se nejlépe umístila Davidová, která na střelnici sice dvakrát chybovala, ale měla pátý nejrychlejší běžecký čas. V součtu jí to stačilo na 15. místo. Nejlépe pak střílela Voborníková, jež si připsala jeden střelecký omyl a z Češek je druhou nejlepší – zaslouženě tak bere body za 29. místo. Závod ovládla Švédka Elvira Oeberg před Finkou Suvi Minkkinen.

„Mrzí mě ta dvojka. Když jsem se konečně trefila vestoje, tak jsem se netrefila vleže. Popravdě nevím, kde ty rány byly. Mrzí mě to. Na rozdíl od klučičího závodu se střílí hrozně dobře, takže ty dvě jsou strašně moc. To štěstí mě nějak asi opustilo,“ uvedla Davidová.

Mlha na střelnici v německém Oberhofu.

Z mužů nejlepší Krčmář

Čtvrteční sprint mají za sebou i muži. Ani jeden z pěti českých reprezentantů nedokázal vyčistit všech deset terčů. Nejlépe si vedl Michal Krčmář s jedním střeleckým omylem, jenž se umístil na 18. místě. Závod komplikovala hustá mlha, což se projevilo na střeleckých výkonech. V první dvacítce se umístili pouze dva závodníci bez střeleckého zaváhání. Sprint ovládl Ital Tommaso Giacomel před domácím Němcem Philippem Nawrathem.

„Byl to těžký závod, i když ne že by tady v Oberhofu někdy byl lehký. A zvláštní. Přišlo mi, že to hrozně rychle uteklo, ale zároveň jsem vůbec nemohl. Takže spíš rozjížděcí závod po pauze,“ řekl Krčmář České televizi.

O víkendu by se už měly závody uskutečnit beze změn. V sobotu je na programu od 12:00 stíhací závod mužů a po něm od 14:25 štafeta žen. V neděli začne v 11:00 štafeta mužů, stíhací závod žen se poběží o tři a půl hodiny později. Závod je možné živě sledovat, či poslouchat opět na ČT sport a Radiožurnál Sport.

Změny v sestavě

Do závodů se v německém areálu mimo jiné zapojí i biatlonisté Tomáš Mikyska a Jessica Jislová. Zatímco pětadvacetiletý Mikyska se mezi elitou představí poprvé v sezoně, o šest let starší Jislová se vrací po poslední absenci v Annecy.

Mikyska začal sezonu v nižším IBU Cupu, kde vybojoval například šesté místo ve vytrvalostním závodě v Ridnaun či devátou příčku ve sprintu v Lenzerheide. Naposledy startoval na exhibici smíšených dvojic v Gelsenkirchenu, kde s Markétou Davidovou skončili šestí. V mužském týmu nahradil Adama Václavíka.

Tomáš Mikyska na startu biatlonové sezony

Jislová absolvovala úvodní dva podniky Světového poháru v Östersundu a Hochfilzenu. Místo předvánočních závodů v Annecy dala přednost přípravě na další část sezony.

Nominace ženy:

Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková

Nominace muži:

Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska

První závod bez zesnulého norského biatlonisty Bakkena

Mezinárodní biatlonová unie (IBU) ve čtvrtečním sprintu Světového poháru v Oberhofu uctila památku náhle zesnulého norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena. Na jeho počest nebylo uděleno startovní číslo 1 a startu závodu předcházel minutový potlesk.

„Chceme tím ocenit Sivertovy výkony a jeho přínos biatlonu a také vzdát hold sportovci a člověku, kterého si ostatní vážili za jeho pozitivní přístup,“ uvedla v prohlášení IBU.

Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken během stíhacího závodu ve švédském Östersundu.

Závody v Oberhofu budou první po úmrtí sedmadvacetiletého Bakkena, jehož nalezl 23. prosince reprezentační kolega Johan-Olav Botn mrtvého v hotelovém pokoji v italském Lavazé. Bakken měl nasazenou masku simulující vysokou nadmořskou výšku, příčina jeho úmrtí nicméně není známa.

Lídr SP Botn ani další úspěšný Nor, šestý muž průběžného pořadí Sturla Holm Laegreid, se závodů v Oberhofu kvůli nemoci nezúčastní.

Program SP v Oberhofu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 8. ledna 2026 (11:30)Sprint mužiTommaso Giacomel (Ita.)18. Michal Krčmář (+ 1:27,2)
Čtvrtek 8. ledna 2026 (14:15)Sprint ženyElvira Oeberg (Sve.)15. Markéta Davidová (1:15,9)
Sobota 10. ledna 2026 (12:00)Stíhací závod mužů
Sobota 10. ledna 2026 (14:25)Štafety žen
Neděle 11. ledna 2026 (11:00)Štafety mužů
Neděle 11. ledna 2026 (14:30)Stíhací závod žen

