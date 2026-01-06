Čtvrtou zastávkou biatlonové sezony a zároveň prvním svěťákem v letošním roce je německý Oberhof. Do závodů se tam mimo jiné zapojí i biatlonisté Tomáš Mikyska a Jessica Jislová. Zatímco pětadvacetiletý Mikyska se mezi elitou představí poprvé v sezoně, o šest let starší Jislová se vrací po poslední absenci v Annecy.
Mikyska začal sezonu v nižším IBU Cupu, kde vybojoval například šesté místo ve vytrvalostním závodě v Ridnaun či devátou příčku ve sprintu v Lenzerheide. Naposledy startoval na exhibici smíšených dvojic v Gelsenkirchenu, kde s Markétou Davidovou skončili šestí. V mužském týmu nahradil Adama Václavíka.
Jislová absolvovala úvodní dva podniky Světového poháru v Östersundu a Hochfilzenu. Místo předvánočních závodů v Annecy dala přednost přípravě na další část sezony. Češky budou v Oberhofu ve čtyřech, v nominaci jsou ještě Markéta Davidová, Lucie Charvátová a Tereza Voborníková.
Nominace ženy:
Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková
Nominace muži:
Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska
První závod bez zesnulého norského biatlonisty Bakkena
Mezinárodní biatlonová unie (IBU) ve čtvrtečním sprintu Světového poháru v Oberhofu uctí památku náhle zesnulého norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena. Na jeho počest nebude uděleno startovní číslo 1 a startu závodu bude předcházet minutový potlesk.
„Chceme tím ocenit Sivertovy výkony a jeho přínos biatlonu a také vzdát hold sportovci a člověku, kterého si ostatní vážili za jeho pozitivní přístup,“ uvedla v prohlášení IBU.
Závody v Oberhofu budou první po úmrtí sedmadvacetiletého Bakkena, jehož nalezl 23. prosince reprezentační kolega Johan-Olav Botn mrtvého v hotelovém pokoji v italském Lavazé. Bakken měl nasazenou masku simulující vysokou nadmořskou výšku, příčina jeho úmrtí nicméně není známa.
Lídr SP Botn ani další úspěšný Nor, šestý muž průběžného pořadí Sturla Holm Laegreid, se závodů v Oberhofu kvůli nemoci nezúčastní.
Program v Oberhofu zahájí 8. ledna sprint mužů, o den později absolvují stejnou disciplínu ženy. V sobotu se poběží stíhací závod mužů a štafeta žen. V neděli se uskuteční štafeta mužů a stíhací závod žen. Závody je možné živě sledovat, či poslouchat opět na ČT sport a Radiožurnál Sport.
Program SP v Oberhofu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 8. ledna 2026 (14:10)
|Sprint muži
|Pátek 9. ledna 2026 (14:25)
|Sprint ženy
|Sobota 10. ledna 2026 (12:00)
|Stíhací závod mužů
|Sobota 10. ledna 2026 (14:25)
|Štafety žen
|Neděle 11. ledna 2026 (11:00)
|Štafety mužů
|Neděle 11. ledna 2026 (14:30)
|Stíhací závod žen