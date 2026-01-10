Biatlon v Oberhofu 2026: Ve stíhačce mužů se blýskl Hornig, ženy čeká štafeta

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek bude plný biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.
Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand. | foto: Český biatlon / Jaroslav Svoboda

Čtvrtou zastávkou biatlonové sezony a zároveň prvním svěťákem v letošním roce je německý Oberhof. Po sprintech a denní pauze dnes biatlonisty opět čeká náročný program. Ve 12. hodin muži vyjeli do stíhacího závodu a ve 14:25 čeká ženy štafeta.

Sobotní program v německém středisku uzavře ženská štafeta. Ta česká vyjede do závodu v pozměněném složení na třetím a čtvrtém úseku. Markéta Davidová se totiž vrací na třetí úsek a Tereza Voborníková bude poprvé ve štafetě finišovat. Štafetu rozjede již tradičně spolehlivá střelkyně Jessica Jislová, která předá Lucii Charvátové.

Závody je možné živě sledovat, či poslouchat opět na ČT sport a Radiožurnál Sport.

Stíhačka mužů: Nejlepší Hornig

Do polední stíhací jízdy mužů vyjelo hned kvarteto českých biatlonistů. Nejdříve vystartoval Michal Krčmář z 18. místa a ztrátou jedné minuty a 27 vteřin na prvního Itala Tommaso Giacomela. Závod nabídl mnoho zvratů díky řadě střeleckých omylů. Z Čechů se nakonec nejlépe umístil na krásném 11. místě Vítězslav Hornig, který se oproti startu posunul o neuvěřitelných 28 příček. Michal Krčmář uhájil 18. pozici. Tomáš Mikyska a Jonáš Mareček se umístili těsně za 40. místem a nezískali tak ani bod. Stíhačku vyhrál díky skvělé čtvrté položce Ital Tommaso Giacomel před Norem Martinem Uldalem.

„Dneska mě závod extrémně bavil. Obrovská pochvala servisu, protože to, co jsme měli za lyže, to bylo neskutečné. Myslím, že to bylo třeba deset vteřin na kolo, takže to byl po všech stránkách povedený závod,“ řekl České televizi bezprostředně po závodu spokojený Hornig, jenž zaznamenal sedmý nejrychlejší běžecký čas závodu.

Ve čtvrtek a pátek se kvůli špatnému počasí (silný vítr) měnil program. O víkendu by se už měly závody uskutečnit beze změn. Program v německém Oberhofu bude pokračovat i v neděli. V 11:00 odstartuje poslední den štafeta mužů a uzavře ho stíhací závod žen, jenž je na pořadu dne od 14:30.

Čeští fanoušci podporují biatlonisty v Oberhofu.

Čtvrteční sprint žen zajela nejlépe Davidová

Čtvrtou zastávku v německém areálu otevřel ve čtvrtek sprint mužů, jehož začátek se nesl v duchu uctění památky nedávno zesnulého norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena. Sprint rozjely už také ženy.

Neplánovaně ve stejný den běžely sprint také ženy. Ty měly původně svůj první závod v roce 2026 rozběhnout až v pátek odpoledne, ale kvůli nepříznivé předpovědi (silný vítr) se závod přesunul. Do sprintu nastoupily Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková. Z kvarteta Češek se nejlépe umístila Davidová, která na střelnici sice dvakrát chybovala, ale měla pátý nejrychlejší běžecký čas. V součtu jí to stačilo na 15. místo. Nejlépe pak střílela Voborníková, jež si připsala jeden střelecký omyl a z Češek je druhou nejlepší – zaslouženě tak bere body za 29. místo. Závod ovládla Švédka Elvira Oeberg před Finkou Suvi Minkkinen.

„Mrzí mě ta dvojka. Když jsem se konečně trefila vestoje, tak jsem se netrefila vleže. Popravdě nevím, kde ty rány byly. Mrzí mě to. Na rozdíl od klučičího závodu se střílí hrozně dobře, takže ty dvě jsou strašně moc. To štěstí mě nějak asi opustilo,“ uvedla Davidová.

Mlha na střelnici v německém Oberhofu.

Změny v sestavě

Do závodů se v německém areálu mimo jiné zapojí i biatlonisté Tomáš Mikyska a Jessica Jislová. Zatímco pětadvacetiletý Mikyska se mezi elitou představí poprvé v sezoně, o šest let starší Jislová se vrací po poslední absenci v Annecy.

Mikyska začal sezonu v nižším IBU Cupu, kde vybojoval například šesté místo ve vytrvalostním závodě v Ridnaun či devátou příčku ve sprintu v Lenzerheide. Naposledy startoval na exhibici smíšených dvojic v Gelsenkirchenu, kde s Markétou Davidovou skončili šestí. V mužském týmu nahradil Adama Václavíka.

Tomáš Mikyska na startu biatlonové sezony

Jislová absolvovala úvodní dva podniky Světového poháru v Östersundu a Hochfilzenu. Místo předvánočních závodů v Annecy dala přednost přípravě na další část sezony.

Nominace ženy:

Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková

Nominace muži:

Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska

První závod bez zesnulého norského biatlonisty Bakkena

Mezinárodní biatlonová unie (IBU) ve čtvrtečním sprintu Světového poháru v Oberhofu uctila památku náhle zesnulého norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena. Na jeho počest nebylo uděleno startovní číslo 1 a startu závodu předcházel minutový potlesk.

„Chceme tím ocenit Sivertovy výkony a jeho přínos biatlonu a také vzdát hold sportovci a člověku, kterého si ostatní vážili za jeho pozitivní přístup,“ uvedla v prohlášení IBU.

Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken během stíhacího závodu ve švédském Östersundu.

Závody v Oberhofu budou první po úmrtí sedmadvacetiletého Bakkena, jehož nalezl 23. prosince reprezentační kolega Johan-Olav Botn mrtvého v hotelovém pokoji v italském Lavazé. Bakken měl nasazenou masku simulující vysokou nadmořskou výšku, příčina jeho úmrtí nicméně není známa.

Lídr SP Botn ani další úspěšný Nor, šestý muž průběžného pořadí Sturla Holm Laegreid, se závodů v Oberhofu kvůli nemoci nezúčastní.

Program SP v Oberhofu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 8. ledna 2026 (11:30)Sprint mužiTommaso Giacomel (Ita.)18. Michal Krčmář (+ 1:27,2)
Čtvrtek 8. ledna 2026 (14:15)Sprint ženyElvira Oeberg (Sve.)15. Markéta Davidová (1:15,9)
Sobota 10. ledna 2026 (12:00)Stíhací závod mužůTommaso Giacomel (Ita.)14. Vítězslav Hornig (+1:12,0)
Sobota 10. ledna 2026 (14:25)Štafety žen
Neděle 11. ledna 2026 (11:00)Štafety mužů
Neděle 11. ledna 2026 (14:30)Stíhací závod žen

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

