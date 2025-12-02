Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Lukáš Karbulka
  15:24
Nová sezona Světového poháru v biatlonu je již v plném proudu. Ve švédském Östersundu jsou po týmových disciplínách na programu individuální závody. Podívejte se v kolik a kde české závodníky sledovat.
Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Markéta Davidová zdraví kolegyně biatlonistky na tréninku v Novém Městě.
Tisková konference před startem biatlonové sezony.
Michal Krčmář se připravuje ke střelbě na mistrovství světa v biatlonu
Tomáš Mikyska bojuje na mistrovství světa v biatlonu.
5 fotografií

Štafetovými závody mužů a žen začala v sobotu v Östersundu nová sezona Světového poháru v biatlonu. Česká reprezentace se hned při úvodním závodu – štafety žen – blýskla třetím místem. Rozšířené podium pro šest nejlepších pak reprezentanti ještě doplnili krásným pátým místem ve smíšených štafetách.

Po týmových závodech biatlonisty čekají individuální disciplíny. První bude ta nejstarší z nich – vytrvalostní závody. Dnes od 15:30 vyjedou ženy a den po té ve stejný čas vyjedou muži. Dále jsou pak v plánu sprinty a první zastávku Světového poháru v biatlonu uzavřou stíhací závody.

Trenéři nasadili Markétu Davidovou do první startovní skupiny a los jí přiřkl číslo 4. „Je to v návaznosti na předpověď. Dneska je tu krásná zima, minus tři, ale zítra má od devíti nebo od desíti pršet. Má být nad nulou a v průběhu závodu se ještě oteplovat. Čekáme, že se trať bude postupem času rozbíjet,“ vysvětluje Jakub Procházka. Z tohoto pohledu měla při losu celkem štěstí i Tereza Voborníková, která pojede v modré skupině s číslem 22. Lucie Charvátová bude mít číslo 33 a Jessica Jislová 78.

Jako poslední z Češek, 93, vyjede Tereza Vinklárková. Půjde o její první závod sezóny. Jak na Jakuba Procházku zatím zapůsobila? „Mě strašně příjemně překvapila běžeckými výkony ve Vuokatti. V porovnání s holkami na tom nebyla vůbec špatně a tady jsme viděli, jak na tom Makula s Luckou jsou. Nedařilo se jí tolik na střelnici, takže na tom tady s Čikem hodně pracovali. Doufám, že naváže na své běžecké výkony z nominačních závodů a ustojí to na střelnici.“

Ohlasy po víkendu

Pro Jakuba Procházku to byla o víkendu závodní premiéra na pozici trenéra českých žen. Minulou sezónu strávil u českých juniorů a byl tak u dvou medailí Petra Háka na juniorském mistrovství světa. „Vždycky se přifařím k nějakému týmu, on přijede do Östersundu a udělá nějakou medaili,“ směje se devětadvacetiletý kouč. „Lepší start jsme si ani přát nemohli. Jako tým jsme si to užili.“

Víkend byl také skvělým návratem Markéty Davidové. Když nepočítáme test v Novém Městě, tak Markéta Davidová rok ve Světovém poháru nezávodila. A vrátila se skvěle. V obou štafetách byla na svém úseku třetí nejlepší. „Před startem sezóny jsme sice neměli porovnání s konkurencí, ale jeli jsme dva závody ve Vuokatti. Víme, jaká je Lucka běžkyně, takže jsme i u Makuly měli indicii, že to nemusí být špatné. Odstartovala dobře a teď se ji budeme snažit udržet v kondici a zdravotním stavu, který jí dovolí závodit. Pořád jsou lepší a horší dny. Její stav řešíme na denní bázi,“ řekl Jakub Procházka.

Lucie Charvátová o víkendu excelovala na trati a měla lví podíl na bronzové medaili ženské štafety. „Lucka toho odtrénovala hodně, hodinami i kvalitou. V přípravě ji nepotkal žádný zásadní výpadek. Oba závody jí tu běžecky sedly, tak snad si tu formu udrží,“ věří Jakub Procházka. „Musela mít i dobře vybrané a připravené lyže. Kluci z Kästle tu makají na 100 procent, jsou to srdcaři.“

Vítězslav Hornig skvěle rozjížděl nedělní smíšenou štafetu, ale v závěrečném kole dostal křeče do nohou a musel hodně zpomalit. „Víťa říkal, že už v té úvodní štafetě se mu trošku rozklepaly nohy. Už tam mohla být prvotní příčina. Nebyl úplně fit a ten druhý den se to ještě znásobilo. Dostal nějaké vitamíny a elektrolyty, aby se dal do kupy,“ přibližil trenér mužů Michael Málek.

Kvarteto českých biatlonistek v euforii. V prvním závodu bere medaili

Program SP v Östersundu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Sobota 29. 11. 2025 (13:15)Štafeta ženFrancie3. místo
Sobota 29. 11. 2025 (16:55)Štafeta mužůNorsko7. místo
Neděle 30. 11. 2025 (14:00)Smíšený závod dvojicŠvédsko13. místo
Neděle 30. 11. 2025 (16:40)Smíšená štafetaFrancie5. místo
Úterý 2. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod na 15 km (ženy)
Středa 3. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod na 20 km (muži)
Pátek 5. 12. 2025 (16:00)Sprint na 7,5 km (ženy)
Sobota 6. 12. 2025 (16:30)Sprint na 10 km (muži)
Neděle 7. 12. 2025 (13:15)Stíhací závod na 10 km (ženy)
Neděle 7. 12. 2025 (15:15)Stíhací závod na 12,5 km (muži)

Kde sledovat závody SP v biatlonu v Östersundu?

První se dnes v Östersundu na trať vydají ženy. Závod začíná ve 13:15, mužská štafeta startuje v 16:55.

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU. Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

Změny u reprezentantů

Do nové sezony vstoupí Vítězslav Hornig s pozměněnou výbavou. Na malorážce totiž vyměnil dřívější slovinskou pažbu vyměnil za francouzskou, která má jiné uložení zásobníků. „Na staré pažbě jsem měl veškeré zásobníky před komorou a vepředu v pažbě. Teď je to tak, že mám dva zásobníky napravo a dva nalevo od komory. Dělám krátkou změnu v tom, že zásobník, který vypadne z komory, přesunu do strany, nahoru a hned beru další. Když jsme na to koukali, tak meziroční zrychlení je zhruba o 2,5 až tři vteřiny na položku vestoje,“ popsal Hornig.

V týmu není jediný, kdo změnu udělal. Novou pažbu má například i Markéta Davidová či Jessica Jislová. „Je to pažba, se kterou přišel Martin Uldal a viděli jsme, co dokáže. On to má sice trochu jiným stylem, ale ten způsob je stejný,“ řekl český reprezentant na adresu norského závodníka, který v minulém ročníku zaujal ve stíhacím závodě v Hochfilzenu střelbou vestoje trvající 12,9 sekundy.

Loňské úspěchy reprezentantů

Češi byli v minulé sezoně na stupních vítězů dvakrát. Davidová vyhrála úvodní sprint v Kontiolahti. Od poloviny prosince ale laborovala s vyhřezlou ploténkou a na jaře podstoupila operaci. „Cítím se dobře a uvidíme, jak to bude vypadat. Víc k tomu neumím říct. Jestli mě něco loňská sezona naučila, tak si moc neplánovat,“ uvedla na předsezonní tiskové konferenci Davidová.

Druhý úspěch přidali Češi na mistrovství světa v Lenzerheide, kde Jislová, Voborníková, Hornig a Krčmář vybojovali stříbro ve smíšené štafeta. Ve Světovém poháru skončila z reprezentantek nejvýše Voborníková na 21. místě. Nejlepším českým závodníkem byl dvacátý Hornig.

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Po Östersundu se Světový pohár přesune do Hochfilizenu a prosincový program uzavřou závody v Annecy-Le Grand Bornand. V lednu se uskuteční podniky v Oberhofu, Ruhpoldingu a generálkou před olympijskými hrami bude SP v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Aréně čekají biatlonisty od 22. do 25. ledna zkrácené vytrvalostní závody, smíšené štafety a závody s hromadným startem. Olympijské závody pak přijdou na řadu od 8. do 21. února v Anterselvě.

Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod žen pro Češky nedopadl nejlépe

Lucie Charvátová na střelnici v singl mix štafetě ve švédském Östersundu.

Po pondělní pauze se vrací biatlonisté do akce. Dnes odpoledne biatlonistky poprvé v sezoně závodily v individuální disciplíně. Špatná střelba však nepřinesla lepší výsledek.

2. prosince 2025  17:03

