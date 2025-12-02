Štafetovými závody mužů a žen začala v sobotu v Östersundu nová sezona Světového poháru v biatlonu. Česká reprezentace se hned při úvodním závodu – štafety žen – blýskla třetím místem. Rozšířené podium pro šest nejlepších pak reprezentanti ještě doplnili krásným pátým místem ve smíšených štafetách.
Po týmových závodech biatlonisty čekají individuální disciplíny. První bude ta nejstarší z nich – vytrvalostní závody. Dnes od 15:30 vyjedou ženy a den po té ve stejný čas vyjedou muži. Dále jsou pak v plánu sprinty a první zastávku Světového poháru v biatlonu uzavřou stíhací závody.
Trenéři nasadili Markétu Davidovou do první startovní skupiny a los jí přiřkl číslo 4. „Je to v návaznosti na předpověď. Dneska je tu krásná zima, minus tři, ale zítra má od devíti nebo od desíti pršet. Má být nad nulou a v průběhu závodu se ještě oteplovat. Čekáme, že se trať bude postupem času rozbíjet,“ vysvětluje Jakub Procházka. Z tohoto pohledu měla při losu celkem štěstí i Tereza Voborníková, která pojede v modré skupině s číslem 22. Lucie Charvátová bude mít číslo 33 a Jessica Jislová 78.
Jako poslední z Češek, 93, vyjede Tereza Vinklárková. Půjde o její první závod sezóny. Jak na Jakuba Procházku zatím zapůsobila? „Mě strašně příjemně překvapila běžeckými výkony ve Vuokatti. V porovnání s holkami na tom nebyla vůbec špatně a tady jsme viděli, jak na tom Makula s Luckou jsou. Nedařilo se jí tolik na střelnici, takže na tom tady s Čikem hodně pracovali. Doufám, že naváže na své běžecké výkony z nominačních závodů a ustojí to na střelnici.“
Ohlasy po víkendu
Pro Jakuba Procházku to byla o víkendu závodní premiéra na pozici trenéra českých žen. Minulou sezónu strávil u českých juniorů a byl tak u dvou medailí Petra Háka na juniorském mistrovství světa. „Vždycky se přifařím k nějakému týmu, on přijede do Östersundu a udělá nějakou medaili,“ směje se devětadvacetiletý kouč. „Lepší start jsme si ani přát nemohli. Jako tým jsme si to užili.“
Víkend byl také skvělým návratem Markéty Davidové. Když nepočítáme test v Novém Městě, tak Markéta Davidová rok ve Světovém poháru nezávodila. A vrátila se skvěle. V obou štafetách byla na svém úseku třetí nejlepší. „Před startem sezóny jsme sice neměli porovnání s konkurencí, ale jeli jsme dva závody ve Vuokatti. Víme, jaká je Lucka běžkyně, takže jsme i u Makuly měli indicii, že to nemusí být špatné. Odstartovala dobře a teď se ji budeme snažit udržet v kondici a zdravotním stavu, který jí dovolí závodit. Pořád jsou lepší a horší dny. Její stav řešíme na denní bázi,“ řekl Jakub Procházka.
Lucie Charvátová o víkendu excelovala na trati a měla lví podíl na bronzové medaili ženské štafety. „Lucka toho odtrénovala hodně, hodinami i kvalitou. V přípravě ji nepotkal žádný zásadní výpadek. Oba závody jí tu běžecky sedly, tak snad si tu formu udrží,“ věří Jakub Procházka. „Musela mít i dobře vybrané a připravené lyže. Kluci z Kästle tu makají na 100 procent, jsou to srdcaři.“
Vítězslav Hornig skvěle rozjížděl nedělní smíšenou štafetu, ale v závěrečném kole dostal křeče do nohou a musel hodně zpomalit. „Víťa říkal, že už v té úvodní štafetě se mu trošku rozklepaly nohy. Už tam mohla být prvotní příčina. Nebyl úplně fit a ten druhý den se to ještě znásobilo. Dostal nějaké vitamíny a elektrolyty, aby se dal do kupy,“ přibližil trenér mužů Michael Málek.
|
Program SP v Östersundu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Sobota 29. 11. 2025 (13:15)
|Štafeta žen
|Francie
|3. místo
|Sobota 29. 11. 2025 (16:55)
|Štafeta mužů
|Norsko
|7. místo
|Neděle 30. 11. 2025 (14:00)
|Smíšený závod dvojic
|Švédsko
|13. místo
|Neděle 30. 11. 2025 (16:40)
|Smíšená štafeta
|Francie
|5. místo
|Úterý 2. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 15 km (ženy)
|Středa 3. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 20 km (muži)
|Pátek 5. 12. 2025 (16:00)
|Sprint na 7,5 km (ženy)
|Sobota 6. 12. 2025 (16:30)
|Sprint na 10 km (muži)
|Neděle 7. 12. 2025 (13:15)
|Stíhací závod na 10 km (ženy)
|Neděle 7. 12. 2025 (15:15)
|Stíhací závod na 12,5 km (muži)
Kde sledovat závody SP v biatlonu v Östersundu?
První se dnes v Östersundu na trať vydají ženy. Závod začíná ve 13:15, mužská štafeta startuje v 16:55.
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU. Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
|
Změny u reprezentantů
Do nové sezony vstoupí Vítězslav Hornig s pozměněnou výbavou. Na malorážce totiž vyměnil dřívější slovinskou pažbu vyměnil za francouzskou, která má jiné uložení zásobníků. „Na staré pažbě jsem měl veškeré zásobníky před komorou a vepředu v pažbě. Teď je to tak, že mám dva zásobníky napravo a dva nalevo od komory. Dělám krátkou změnu v tom, že zásobník, který vypadne z komory, přesunu do strany, nahoru a hned beru další. Když jsme na to koukali, tak meziroční zrychlení je zhruba o 2,5 až tři vteřiny na položku vestoje,“ popsal Hornig.
V týmu není jediný, kdo změnu udělal. Novou pažbu má například i Markéta Davidová či Jessica Jislová. „Je to pažba, se kterou přišel Martin Uldal a viděli jsme, co dokáže. On to má sice trochu jiným stylem, ale ten způsob je stejný,“ řekl český reprezentant na adresu norského závodníka, který v minulém ročníku zaujal ve stíhacím závodě v Hochfilzenu střelbou vestoje trvající 12,9 sekundy.
Loňské úspěchy reprezentantů
Češi byli v minulé sezoně na stupních vítězů dvakrát. Davidová vyhrála úvodní sprint v Kontiolahti. Od poloviny prosince ale laborovala s vyhřezlou ploténkou a na jaře podstoupila operaci. „Cítím se dobře a uvidíme, jak to bude vypadat. Víc k tomu neumím říct. Jestli mě něco loňská sezona naučila, tak si moc neplánovat,“ uvedla na předsezonní tiskové konferenci Davidová.
Druhý úspěch přidali Češi na mistrovství světa v Lenzerheide, kde Jislová, Voborníková, Hornig a Krčmář vybojovali stříbro ve smíšené štafeta. Ve Světovém poháru skončila z reprezentantek nejvýše Voborníková na 21. místě. Nejlepším českým závodníkem byl dvacátý Hornig.
|
Po Östersundu se Světový pohár přesune do Hochfilizenu a prosincový program uzavřou závody v Annecy-Le Grand Bornand. V lednu se uskuteční podniky v Oberhofu, Ruhpoldingu a generálkou před olympijskými hrami bude SP v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Aréně čekají biatlonisty od 22. do 25. ledna zkrácené vytrvalostní závody, smíšené štafety a závody s hromadným startem. Olympijské závody pak přijdou na řadu od 8. do 21. února v Anterselvě.