Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují štafety a kde je sledovat?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  14:29aktualizováno  14:56
Nová sezona Světového poháru v biatlonu začne již dnes po obědě. Ve švédském Östersundu ji tradičně zahájí štafety žen a mužů. Podívejte se v kolik a kde závody sledovat.
Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Markéta Davidová zdraví kolegyně biatlonistky na tréninku v Novém Městě.
Tisková konference před startem biatlonové sezony.
Michal Krčmář se připravuje ke střelbě na mistrovství světa v biatlonu
Tomáš Mikyska bojuje na mistrovství světa v biatlonu.
5 fotografií

Štafetovými závody mužů a žen začala v sobotu v Östersundu nová sezona Světového poháru v biatlonu. Hlavní českou nadějí bude Markéta Davidová, která se vrací po problémech se zády. Vedle Davidové zasáhnou do úvodního podniku sezony Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Muži nastoupí ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík.

„Nominační závody nám ukázaly sílu, ale tu reálnou sílu ukážou až závody. Dívalo se na to dobře, byly tam ty prvky, které chceme. Udělal se velký kus práce, ale pořád máme co zlepšovat. Byl bych nohama na zemi, ale budu pozitivní v tom, že na tom určitě nejsme hůř než vloni a dají se s tím dělat výsledky,“ řekl novinářům sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Krátce po 13. hodině odstartovala štafeta žen. Tu rozjela zkušená Jessica Jislová, která následně předala Lucii Charvátové. Druhá jmenovaná předala dokonce na prvním místě! Se třetím úsekem se poprala i mladá naděje Tereza Vinklárková, která předala na čtvrtém místě. Markéta Davidová pak zvládla střelbu i běh a dojela na senzační třetí pozici.

Složení štafety bylo stejné, ale pořadí jiné. „Jessica umí štafety rozjíždět. Lucku chceme zkusit na druhém úseku, kde by nemusela být pod takovým tlakem. U Terky věříme, že jí bude sedět trať v Östersundu. A Makula je závodnice, která je schopná udržet nervy na uzdě i na poslední položce,“ zdůvodnil složení trenér ženské reprezentace Lukáš Dostál.

Mužské kvarteto pak postupně vyjede v pořadí Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík. „Sezóna je dlouhá, je zbytečné teď riskovat. Kuba a Mikuláš si vyjeli Světový pohár a teď je můžeme oba vyzkoušet ve štafetě. Určitě mají na to, aby to zvládli,“ řekl trenér mužů Michael Málek. Závod vypukne v 16:55.

Program SP v Östersundu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Sobota 29. 11. 2025 (13:15)Štafeta ženFrancie3. místo
Sobota 29. 11. 2025 (16:55)Štafeta mužů
Neděle 30. 11. 2025 (14:00)Smíšený závod dvojic
Neděle 30. 11. 2025 (16:40)Smíšená štafeta
Úterý 2. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod na 15 km (ženy)
Středa 3. 12. 2025 (15:30)Vytrvalostní závod na 20 km (muži)
Pátek 5. 12. 2025 (16:00)Sprint na 7,5 km (ženy)
Sobota 6. 12. 2025 (16:30)Sprint na 10 km (muži)
Neděle 7. 12. 2025 (13:15)Stíhací závod na 10 km (ženy)
Neděle 7. 12. 2025 (15:15)Stíhací závod na 12,5 km (muži)

Kde sledovat závody SP v biatlonu v Östersundu?

První se dnes v Östersundu na trať vydají ženy. Závod začíná ve 13:15, mužská štafeta startuje v 16:55.

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU. Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

Změny u reprezentantů

Do nové sezony vstoupí Vítězslav Hornig s pozměněnou výbavou. Na malorážce totiž vyměnil dřívější slovinskou pažbu vyměnil za francouzskou, která má jiné uložení zásobníků. „Na staré pažbě jsem měl veškeré zásobníky před komorou a vepředu v pažbě. Teď je to tak, že mám dva zásobníky napravo a dva nalevo od komory. Dělám krátkou změnu v tom, že zásobník, který vypadne z komory, přesunu do strany, nahoru a hned beru další. Když jsme na to koukali, tak meziroční zrychlení je zhruba o 2,5 až tři vteřiny na položku vestoje,“ popsal Hornig.

V týmu není jediný, kdo změnu udělal. Novou pažbu má například i Markéta Davidová či Jessica Jislová. „Je to pažba, se kterou přišel Martin Uldal a viděli jsme, co dokáže. On to má sice trochu jiným stylem, ale ten způsob je stejný,“ řekl český reprezentant na adresu norského závodníka, který v minulém ročníku zaujal ve stíhacím závodě v Hochfilzenu střelbou vestoje trvající 12,9 sekundy.

Loňské úspěchy reprezentantů

Češi byli v minulé sezoně na stupních vítězů dvakrát. Davidová vyhrála úvodní sprint v Kontiolahti. Od poloviny prosince ale laborovala s vyhřezlou ploténkou a na jaře podstoupila operaci. „Cítím se dobře a uvidíme, jak to bude vypadat. Víc k tomu neumím říct. Jestli mě něco loňská sezona naučila, tak si moc neplánovat,“ uvedla na předsezonní tiskové konferenci Davidová.

Druhý úspěch přidali Češi na mistrovství světa v Lenzerheide, kde Jislová, Voborníková, Hornig a Krčmář vybojovali stříbro ve smíšené štafeta. Ve Světovém poháru skončila z reprezentantek nejvýše Voborníková na 21. místě. Nejlepším českým závodníkem byl dvacátý Hornig.

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Po Östersundu se Světový pohár přesune do Hochfilizenu a prosincový program uzavřou závody v Annecy-Le Grand Bornand. V lednu se uskuteční podniky v Oberhofu, Ruhpoldingu a generálkou před olympijskými hrami bude SP v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Aréně čekají biatlonisty od 22. do 25. ledna zkrácené vytrvalostní závody, smíšené štafety a závody s hromadným startem. Olympijské závody pak přijdou na řadu od 8. do 21. února v Anterselvě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Neplať víc, než musíš! Kampaň PID připomíná lednové zdražení jízdného i způsoby, jak ušetřit

Autobusy PID mohou nově mohou jezdit po tramvajovém pásu středem křižovatky na...

Nový tarif Pražské integrované dopravy (PID) začne platit od 1. ledna 2026. Zvýšení cen jízdného se dotkne především Středočechů, v Praze zdraží jen jednorázové jízdné. Na výhodnější možnost nákupu...

Kvarteto českých biatlonistek v euforii. V prvním závodu bere medaili

Markéta Davidová při posledním úseku závodu štafet na SP v Östersundu.

Biatlonistky zahájily Světový pohár výborně. České kvarteto se totiž dostalo na bednu. Češky za sebou nechaly Němky, nebo i domácí Švédky.

29. listopadu 2025  14:41,  aktualizováno  15:11

Ašské muzeum láká na adventní výstavu betlémů až do konce prosince

ilustrační snímek

Muzeum Ašska po celý advent do 29. prosince představuje výstavu Putování za ašským betlémem. Expozici s téměř třemi desítkami betlémů sestavil ašský rodák a...

29. listopadu 2025  13:16,  aktualizováno  13:16

Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují štafety a kde je sledovat?

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nová sezona Světového poháru v biatlonu začne již dnes po obědě. Ve švédském Östersundu ji tradičně zahájí štafety žen a mužů. Podívejte se v kolik a kde závody sledovat.

29. listopadu 2025  14:29,  aktualizováno  14:56

Andersenova pohádka Sněhulák ožívá na adventní výstavě v Prostějově

ilustrační snímek

Dánskému spisovateli Hansi Christianu Andersenovi zasvětilo letos svou adventní výstavu Muzeum a galerie v Prostějově. Nese název Sněhulák a představuje...

29. listopadu 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Záchranáři v kraji zasahovali u šesti dětí s popáleninami od horkých nápojů

ilustrační snímek

Záchranáři v Moravskoslezském kraji v posledních dnech vyjížděli k šesti dětem, které utrpěly popáleniny. Ve čtyřech případech na sebe děti ve věku od jednoho...

29. listopadu 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Krnov investuje 27 milionů do učeben s virtuální realitou ve čtyřech školách

ilustrační snímek

Projekt učeben pro virtuální realitu, které vznikají ve čtyřech školách v Krnově na Bruntálsku, se blíží k dokončení. Učebny nyní město nechalo vybavit...

29. listopadu 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Krytý bazén v Poličce čeká rekonstrukce, bude mít nerezovou vanu

ilustrační snímek

Město Polička na Svitavsku připravuje modernizaci krytého bazénu. Na investici, která bude stát odhadem 80 milionů korun, si možná vezme úvěr. Bazén město...

29. listopadu 2025  11:50,  aktualizováno  11:50

Mariánské náměstí, Praha 1

Mariánské náměstí, Praha 1

Na Mariánském náměstí byl v pátek večer rozsvícen vánoční stromeček - ke slavnostní atmosféře přispěl hudební doprovod a tři krásní andělé.

vydáno 29. listopadu 2025  12:42

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Přípravy na Vánoce začaly v Praze 10. Jsou zde k vidění vyzdobené vánoční stromky školami z Prahy 10. Začal prodej vánočních stromků a adventních věnců. Lidé si mohou zakoupit i svařené víno.

vydáno 29. listopadu 2025  12:41

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Přípravy na Vánoce začaly v Praze 10. Jsou zde k vidění vyzdobené vánoční stromky školami z Prahy 10. Začal prodej vánočních stromků a adventních věnců. Lidé si mohou zakoupit i svařené víno.

vydáno 29. listopadu 2025  12:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vlekaři v Krkonoších a v Orlických otevřeli další areály a sjezdovky

ilustrační snímek

Vlekaři ve východních Krkonoších a v Orlických horách dnes otevřeli další areály a sjezdovky. Lyžovat se dnes začalo v krkonošské Peci pod Sněžkou a Malé Úpě a...

29. listopadu 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

Legendární Klub Újezd, který zažil polistopadovou atmosféru, si má udržet svůj genius loci

Poslední mejdan v kavárně v posledním patře Klubu Újezd

Na konci října se uzavíral legendární pražský podnik Klub Újezd, který mnozí jeho hosté znají ještě pod názvem Borát. Na mapě nočních podniků v Praze byl výjimečný. Malý tradiční malostranský dům byl...

29. listopadu 2025  12:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.