Štafetovými závody mužů a žen začala v sobotu v Östersundu nová sezona Světového poháru v biatlonu. Hlavní českou nadějí bude Markéta Davidová, která se vrací po problémech se zády. Vedle Davidové zasáhnou do úvodního podniku sezony Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Muži nastoupí ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík.
„Nominační závody nám ukázaly sílu, ale tu reálnou sílu ukážou až závody. Dívalo se na to dobře, byly tam ty prvky, které chceme. Udělal se velký kus práce, ale pořád máme co zlepšovat. Byl bych nohama na zemi, ale budu pozitivní v tom, že na tom určitě nejsme hůř než vloni a dají se s tím dělat výsledky,“ řekl novinářům sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.
Krátce po 13. hodině odstartovala štafeta žen. Tu rozjela zkušená Jessica Jislová, která následně předala Lucii Charvátové. Druhá jmenovaná předala dokonce na prvním místě! Se třetím úsekem se poprala i mladá naděje Tereza Vinklárková, která předala na čtvrtém místě. Markéta Davidová pak zvládla střelbu i běh a dojela na senzační třetí pozici.
Složení štafety bylo stejné, ale pořadí jiné. „Jessica umí štafety rozjíždět. Lucku chceme zkusit na druhém úseku, kde by nemusela být pod takovým tlakem. U Terky věříme, že jí bude sedět trať v Östersundu. A Makula je závodnice, která je schopná udržet nervy na uzdě i na poslední položce,“ zdůvodnil složení trenér ženské reprezentace Lukáš Dostál.
Mužské kvarteto pak postupně vyjede v pořadí Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík. „Sezóna je dlouhá, je zbytečné teď riskovat. Kuba a Mikuláš si vyjeli Světový pohár a teď je můžeme oba vyzkoušet ve štafetě. Určitě mají na to, aby to zvládli,“ řekl trenér mužů Michael Málek. Závod vypukne v 16:55.
Program SP v Östersundu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Sobota 29. 11. 2025 (13:15)
|Štafeta žen
|Francie
|3. místo
|Sobota 29. 11. 2025 (16:55)
|Štafeta mužů
|Neděle 30. 11. 2025 (14:00)
|Smíšený závod dvojic
|Neděle 30. 11. 2025 (16:40)
|Smíšená štafeta
|Úterý 2. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 15 km (ženy)
|Středa 3. 12. 2025 (15:30)
|Vytrvalostní závod na 20 km (muži)
|Pátek 5. 12. 2025 (16:00)
|Sprint na 7,5 km (ženy)
|Sobota 6. 12. 2025 (16:30)
|Sprint na 10 km (muži)
|Neděle 7. 12. 2025 (13:15)
|Stíhací závod na 10 km (ženy)
|Neděle 7. 12. 2025 (15:15)
|Stíhací závod na 12,5 km (muži)
Kde sledovat závody SP v biatlonu v Östersundu?
První se dnes v Östersundu na trať vydají ženy. Závod začíná ve 13:15, mužská štafeta startuje v 16:55.
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU. Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
|
Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu
Změny u reprezentantů
Do nové sezony vstoupí Vítězslav Hornig s pozměněnou výbavou. Na malorážce totiž vyměnil dřívější slovinskou pažbu vyměnil za francouzskou, která má jiné uložení zásobníků. „Na staré pažbě jsem měl veškeré zásobníky před komorou a vepředu v pažbě. Teď je to tak, že mám dva zásobníky napravo a dva nalevo od komory. Dělám krátkou změnu v tom, že zásobník, který vypadne z komory, přesunu do strany, nahoru a hned beru další. Když jsme na to koukali, tak meziroční zrychlení je zhruba o 2,5 až tři vteřiny na položku vestoje,“ popsal Hornig.
V týmu není jediný, kdo změnu udělal. Novou pažbu má například i Markéta Davidová či Jessica Jislová. „Je to pažba, se kterou přišel Martin Uldal a viděli jsme, co dokáže. On to má sice trochu jiným stylem, ale ten způsob je stejný,“ řekl český reprezentant na adresu norského závodníka, který v minulém ročníku zaujal ve stíhacím závodě v Hochfilzenu střelbou vestoje trvající 12,9 sekundy.
Loňské úspěchy reprezentantů
Češi byli v minulé sezoně na stupních vítězů dvakrát. Davidová vyhrála úvodní sprint v Kontiolahti. Od poloviny prosince ale laborovala s vyhřezlou ploténkou a na jaře podstoupila operaci. „Cítím se dobře a uvidíme, jak to bude vypadat. Víc k tomu neumím říct. Jestli mě něco loňská sezona naučila, tak si moc neplánovat,“ uvedla na předsezonní tiskové konferenci Davidová.
Druhý úspěch přidali Češi na mistrovství světa v Lenzerheide, kde Jislová, Voborníková, Hornig a Krčmář vybojovali stříbro ve smíšené štafeta. Ve Světovém poháru skončila z reprezentantek nejvýše Voborníková na 21. místě. Nejlepším českým závodníkem byl dvacátý Hornig.
|
Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956
Po Östersundu se Světový pohár přesune do Hochfilizenu a prosincový program uzavřou závody v Annecy-Le Grand Bornand. V lednu se uskuteční podniky v Oberhofu, Ruhpoldingu a generálkou před olympijskými hrami bude SP v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Aréně čekají biatlonisty od 22. do 25. ledna zkrácené vytrvalostní závody, smíšené štafety a závody s hromadným startem. Olympijské závody pak přijdou na řadu od 8. do 21. února v Anterselvě.