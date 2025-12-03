První individuální závod mužů se Čechům relativně povedl. Ve vytrvalostním závodu na 20 kilometrů se nejlépe umístil Vítězslav Hornig, jenž obsadil 19. místo. S přehledem vyhrál norský biatlonista Johan-Olav Botn před krajanem Martinem Uldalem.
V závodu se představili čtyři čeští reprezentanti. První z nich vyjel s číslem 20. Michal Krčmář. Ten se se třemi střeleckými omyly umístil na bodovaném 30. místě. Za ním pak s číslem 27. odstartoval Jonáš Mareček, pro něhož to byl premiérový vstup do nového ročníku sezony. Se třemi chybami se umístil na 63. příčce. S číslem 38 vyrazil na švédský okruh Vítězslav Hornig. Ten se při smíšené štafetě potýkal se svalovými křečemi. Ty však evidentně odezněly, protože se dvěmi omyly obsadil sympatickou 19. příčku. Jako poslední odstartoval se sedmasedmdesátkou Mikuláš Karlík. Vinou čtyř střeleckých omylou, a tedy čtyř trestných minut, se umístil na konečném 54. místě. Kvůli menším zdravotním problémům nestartuje Jakub Štvrtecký. Ukázat by se ale měl v nadcházejícím sprintu.
Dobrý pocit měl po úvodním víkendu trenér mužů Michael Málek. „Samozřejmě to vždycky může být lepší, ale trošku to z nás spadlo. Po prvním úseku mužské štafety jsme se skoro báli, aby nás nestáhli, ale nakonec to kluci dobojovali relativně dobře. A měli šestý běžák. Mikuláš pak ustál i singl mix. Nebylo to top, ale opět se vyhnul trestnému kolu, což je pro něj důležité.“
Program SP v biatlonu 2025/26
|Hochfilzen
|12.–14. 12. 2025
|Program SP v Hochfilzenu
|Le Grand Bornand
|18.–21. 12. 2025
|Program SP v Le Grand Bornand
|Oberhof
|8.– 11. 1. 2026
|Program SP v Oberhofu
|Ruhpolding
|14.–18. 1. 2026
|Program SP v Ruhpoldingu
|Nové Město na Moravě
|22.–25. 1. 2026
|Program SP v Novém Městě na Moravě
|Anterselva
|8. – 22. 2. 2026
|Olympijské hry
|Kontiolahti
|5.– 8. 3. 2026
|Program SP v Kontiolahti
|Otepää
|12.–15. 3. 2026
|Program SP v Otepää
|Oslo
|19.–22. 3. 2026
|Program SP v Oslu