Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod mužů, bodovali 2 Češi

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  17:19
Dnešním odpolednem pokračoval SP v biatlonu ve švédském Östersundu. Na programu byl vytrvalostní závod mužů. Lepší střelecké podmínky přinesly umístění na bodech pro české závodníky.
Fotogalerie

Michal Krčmář v akci během mužské štafety na Světovém poháru v biatlonu ve švédském Östersundu. | foto: Björn Larsson RosvallAP

První individuální závod mužů se Čechům relativně povedl. Ve vytrvalostním závodu na 20 kilometrů se nejlépe umístil Vítězslav Hornig, jenž obsadil 19. místo. S přehledem vyhrál norský biatlonista Johan-Olav Botn před krajanem Martinem Uldalem.

V závodu se představili čtyři čeští reprezentanti. První z nich vyjel s číslem 20. Michal Krčmář. Ten se se třemi střeleckými omyly umístil na bodovaném 30. místě. Za ním pak s číslem 27. odstartoval Jonáš Mareček, pro něhož to byl premiérový vstup do nového ročníku sezony. Se třemi chybami se umístil na 63. příčce. S číslem 38 vyrazil na švédský okruh Vítězslav Hornig. Ten se při smíšené štafetě potýkal se svalovými křečemi. Ty však evidentně odezněly, protože se dvěmi omyly obsadil sympatickou 19. příčku. Jako poslední odstartoval se sedmasedmdesátkou Mikuláš Karlík. Vinou čtyř střeleckých omylou, a tedy čtyř trestných minut, se umístil na konečném 54. místě. Kvůli menším zdravotním problémům nestartuje Jakub Štvrtecký. Ukázat by se ale měl v nadcházejícím sprintu.

Dobrý pocit měl po úvodním víkendu trenér mužů Michael Málek. „Samozřejmě to vždycky může být lepší, ale trošku to z nás spadlo. Po prvním úseku mužské štafety jsme se skoro báli, aby nás nestáhli, ale nakonec to kluci dobojovali relativně dobře. A měli šestý běžák. Mikuláš pak ustál i singl mix. Nebylo to top, ale opět se vyhnul trestnému kolu, což je pro něj důležité.“

Program SP v biatlonu 2025/26

Hochfilzen12.–14. 12. 2025Program SP v Hochfilzenu
Le Grand Bornand18.–21. 12. 2025Program SP v Le Grand Bornand
Oberhof8.– 11. 1. 2026Program SP v Oberhofu
Ruhpolding14.–18. 1. 2026Program SP v Ruhpoldingu
Nové Město na Moravě22.–25. 1. 2026Program SP v Novém Městě na Moravě
Anterselva8. – 22. 2. 2026Olympijské hry
Kontiolahti5.– 8. 3. 2026Program SP v Kontiolahti
Otepää12.–15. 3. 2026Program SP v Otepää
Oslo19.–22. 3. 2026Program SP v Oslu









Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod mužů, bodovali 2 Češi

