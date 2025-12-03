Biatlon v Östersundu: Premiérový individuální závod mužů, představí se 4 Češi

Po ne moc vydařeném pondělním vytrvalostním závodu žen budou chtít dnes v Östersundu napravit reputaci muži. Ty čeká vytrvalostní závod na 20 kilometrů. Závod vysílá výjimečně ČT 2.
Představí se celkem čtyři reprezentanti. První z nich vyjede s číslem 20. Michal Krčmář. Za ním pak s číslem 27. odstartuje Jonáš Mareček, pro něhož to bude premiérový vstup do nového ročníku sezony. S číslem 38 vyjede na švédský okruh Vítězslav Hornig. Ten se při smíšené štafetě potýkal se svalovými křečemi, které by snad již měly být zažehnány. Jako poslední vyjede se sedmasedmdesátkou Mikuláš Karlík. Kvůli menším zdravotním problémům nestartuje Jakub Štvrtecký, kterého trenéři raději pošetří na sprint.
Dobrý pocit měl po úvodním víkendu trenér mužů Michael Málek. „Samozřejmě to vždycky může být lepší, ale trošku to z nás spadlo. Po prvním úseku mužské štafety jsme se skoro báli, aby nás nestáhli, ale nakonec to kluci dobojovali relativně dobře. A měli šestý běžák. Mikuláš pak ustál i singl mix. Nebylo to top, ale opět se vyhnul trestnému kolu, což je pro něj důležité.“
Program SP v biatlonu 2025/26
|Hochfilzen
|12.–14. 12. 2025
|Program SP v Hochfilzenu
|Le Grand Bornand
|18.–21. 12. 2025
|Program SP v Le Grand Bornand
|Oberhof
|8.– 11. 1. 2026
|Program SP v Oberhofu
|Ruhpolding
|14.–18. 1. 2026
|Program SP v Ruhpoldingu
|Nové Město na Moravě
|22.–25. 1. 2026
|Program SP v Novém Městě na Moravě
|Anterselva
|8. – 22. 2. 2026
|Olympijské hry
|Kontiolahti
|5.– 8. 3. 2026
|Program SP v Kontiolahti
|Otepää
|12.–15. 3. 2026
|Program SP v Otepää
|Oslo
|19.–22. 3. 2026
|Program SP v Oslu