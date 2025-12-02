Po víkendovém startu biatlonové sezony, který obstaraly týmové závody, byla dnes v Östersundu na programu první individuální soutěž v novém ročníku Světového poháru. Vytrvalostní závod s náročnou střelnicí nejlépe zvládla Italka Dorothea Wiererová před Finkou Leinamovou.
Jako první z českých závodnic vyjela Markéta Davidová. Tu trenéři nasadili do první startovní skupiny a los jí přiřkl číslo 4. „Je to v návaznosti na předpověď. Dneska je tu krásná zima, minus tři, ale zítra má od devíti nebo od desíti pršet. Má být nad nulou a v průběhu závodu se ještě oteplovat. Čekáme, že se trať bude postupem času rozbíjet,“ vysvětlil včera nový kondiční trenér žen Jakub Procházka. Za šest střeleckých omylů a tedy i šest trestných minut ji však nestačilo na lepší než 44. příčku.
Nejlépší umístění z českých závodnic zaznamenala Tereza Voborníková, jež vyrazila na trať s číslem 22. Střelecky se jí dařilo o něco lépe oproti Davidové, ale i tak si připsala tři trestné minuty a umístila se na prozatimní 24. pozici. Lucie Charvátová s číslem 33 zaznamenala střelecký výbuch a s osmi chybami je až v osmé desítce. Stejný počet střeleckých omylů zaznamenala i Jessica Jislová s číslem 78. Pomalejší běh ji stačil až na umístění v sedmé desítce.
Jako poslední z Češek, 93, vyjela Tereza Vinklárková. Jednalo se o její první závod sezóny a se čtyřmi střeleckými omyly se umístila v sedmé desítce.
Biatlonistky zahájily olympijskou sezonu třetím místem ve štafetě. Medaili získaly v SP po sedmi letech, lepší byly v sobotu jen vítězné Francouzky a Italky. Pro finišmanku Davidovou to znamenalo úspěšný návrat do seriálu po zdravotních problémech a jarní operaci meziobratlové ploténky. Na Östersunud má osmadvacetiletá reprezentantka dobré vzpomínky, v listopadu 2021 vyhrála ve švédském středisku právě vytrvalostní závod.