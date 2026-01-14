Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Češky se ve štafetách blýskly i bez Davidové

Pátou zastávku Světového poháru v biatlonu je německý Ruhpolding. V německém areálu se dnes jely štafety žen. Ta česká vyjela v pozměněném složení, chyběla totiž Markéta Davidová.
Štafeta žen tak jela v tomto složení: Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a navrátivší se Tereza Vinklárková finišovala. Jislová na prvním úseku chtěla navázat hlavně na kvalitní střelbu. A to se jí podařilo, protože ani na jedné položce nepotřebovala náboj navíc a předala Charvátové na 7. místě. Ta si vedla velmi dobře, ani ona totiž nepotřebovala nepotřebovala náboje navíc a předala Voborníkové na 4. příčce. A Tereza Voborníková navazuje na výkony kolegyň a po dvou bezchybných položkách předala Vinklárkové na 3. místě. Nováček v českém kvartetu to měla proti biatlonové elitě velmi těžké. Závěrečnou střelbu ale i přes dvě chyby zvládla dobře a dovezla štafetu na 5. místě.
A proč vlastně chyběla Davidová? „Je to preventivní opatření. Už v přípravě jsme se bavili o tom, že Makula může vynechat nějaké závody. Zatím odjela všechny závody, ale v tuhle chvíli jsme se rozhodli, že nepojede štafetu. Bude mít čtyři dny bez závodů, aby si odpočinula,“ zdůvodnil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. Devětadvacetiletá Davidová tak vynechá závod poprvé v sezoně.
Tým žen přejížděl do Ruhpoldingu už v neděli, muži pak v pondělí. V rámci volnějšího dne mohli využít i tratě, které jsou natažené až k penzionu. „Je tu asi půl metru přírodního sněhu,“ odhaduje Moravec. „Vypadá to, že dva dny tu teď bude hodně rychlá podmínka. V pondělí tu bylo minus 10 a odpoledne začalo pršet. Pro Ruhpolding je typické, že ráno mrzne a přes den je teplo.“
Poslední české medaile v Ruhpoldingu se vážou k sezóně 2017/18. Ondřej Moravec tehdy skončil druhý ve vytrvalostním závodě a Veronika Vítková třetí v hromadném startu. Za Moravcem tehdy skončili pátý Michal Šlesingr a osmý Michal Krčmář. „Už je to hodně fousaté. To bychom teď taky potřebovali,“ věří kouč českých mužů Moravec.
Světový pohár v Ruhpoldingu otevře středeční štafeta žen od 14:30, den poté ve stejný čas pojedou stejnou disciplínu muži. V pátek se od 14:30 uskuteční sprint žen, v sobotu od 14:30 sprint mužů. V neděli program vyvrcholí stíhacími závody žen od 12:30 a mužů od 15. hodiny. Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a poslouchat na Radiožurnál Sport.
Změny v sestavě
S jednou změnou v sestavě odcestoval český tým na Světový pohár do německého Ruhpoldingu. Český tým totiž na pátou zastávku v sezoně doplnila Tereza Vinklárková, která minulý týden závodila v nižší soutěži IBU Cupu.
Sedmadvacetiletá Vinklárková se do Světového poháru vrátí po necelém měsíci. Naposledy závodila v Annecy, kde skončila 90. ve sprintu. Nominaci do Ruhpoldingu si vybojovala díky výkonům v nižším IBU Cupu v Arberu, kde byla minulý týden 22. ve vytrvalostním závodě a sprintu.
„Holky jely do Oberhofu ve čtyřech a věděli jsme, že do Ruhpoldingu vezmeme jednu holku z IBU Cupu pro štafetu. A Tereza Vinklárková byla v Arberu nejlepší ve dvou ze tří závodů. Jak závody Světového poháru v Ruhpoldingu, tak závody IBU Cupu v Osrblí jsou ještě součástí olympijské nominace,“ vysvětlil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář.
Nominace ženy:
Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková
Nominace muži:
Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Tomáš Mikyska
Ohlédnutí se za Oberhofem
Poslední zastávka, která proběhla minulý týden v německém Oberhofu, nepřinesla podle vedení extra dobrý výsledek. „V Oberhofu nepřišel výsledek, který bychom si úplně přáli. Tím je umístění do desítky,“ uvedl Rybář k 11. místu v ženské štafetě.
„Na druhou stranu Víťa Hornig, Michal Krčmář, Markéta Davidová nebo Tereza Voborníková předvedli dobré výkony. A i kluci ve štafetě ukázali, že můžou jezdit s těmi nejlepšími. To je pozitivní. Dva dny se v Oberhofu hodně podařily i našemu servisnímu týmu,“ dodal.
Menší zdravotní potíže řešil v Oberhofu Tomáš Mikyska. „Tomču chytaly křeče do jeho zdravé nohy, podvědomě totiž ulevuje té levé, operované. Ve sprintu i ve stíhačce to bylo vidět na jeho běžeckém projevu. Když jel dlouho do kopce, tak se mu noha zakyselila a nemohl ji naplno využít. Ale snad to byl jen momentální svalový problém,“ doufá Ondřej Moravec, trenér české mužské biatlonové reprezentace.
|
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Program SP v Ruhpoldingu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Středa 14. ledna 2026 (14:30)
|Štafeta žen
|Čtvrtek 15. ledna 2026 (14:30)
|Štafeta mužů
|Pátek 16. ledna 2026 (14:30)
|Sprint žen
|Sobota 17. ledna 2026 (14:30)
|Sprint mužů
|Neděle 18. ledna 2026 (12:30)
|Stíhací závod žen
|Neděle 18. ledna 2026 (15:00)
|Stíhací závod mužů
Laegreid zpět mezi závodníky, Botn nakonec ne
Norský biatlonista Johan-Olav Botn se navzdory předpokladům ještě v Ruhpoldingu nevrátí do Světového poháru. Po skvělém vstupu do sezony vynechá závody i v druhém německém dějišti po Oberhofu, kde v minulých dnech nestartoval kvůli nemoci.
„Do poslední chvíle to bylo padesát na padesát, jestli budu moci jet, nebo ne. Můj hlavní cíl jsou ale od začátku olympijské hry a já se pokusím se na ně co nejlépe připravit,“ konstatoval Botn. Ten se ještě navíc dnes zúčastnil pohřbu reprezentačního kolegy a kamaráda Siverta Guttorma Bakkena.
Bakken náhle zemřel před Vánoci během soustředění v Itálii, našel jej v hotelovém pokoji bez známek života právě Botn. Společně s Laegreidem pak po těžkých chvílích a také kvůli nemoci vynechali v minulém týdnu závody v Oberhofu, kde dominoval Ital Tommaso Giacomel a vystřídal Botna v čele průběžného pořadí SP. I v oslabené sestavě pak Norové vyhráli v neděli štafetu. Nory by již měl posílit Sturla Holm Laegreid, který minulý týden v Oberhofu chyběl kvůli nemoci.
Podle norské televize NRK není jisté, že se Botn i Laegreid po nemoci zapojí v Ruhpoldingu od začátku. Navíc v úterý v Lillehammeru se koná Bakkenův pohřeb. Biatlonový svět mu vzdal hold ve čtvrtek v Oberhofu před úvodním sprintem mužů minutovým potleskem a vyřazením startovního čísla jedna.
Po zastávce v Ruhpoldingu se reprezentace přesunou do Nového Města na Moravě, což bude zároveň generálka na olympijské hry.