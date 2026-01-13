Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Čeští biatlonisté se porvou o poslední místa na olympiádu

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   17:08
Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Po nemoci se vrací i hvězdní Norové Johan-Olav Botn a Sturla Holm Laegreid.
Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Mužská štafeta i s trenéry Ondřejem Moravcem a Michaelem Málkem po povedeném...
Tým českého biatlonu při přesunu mezi zastávkami Světového poháru.
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Hochfilzenu.
Lucie Charvátová na trati ve stíhacím závodě v Hochfilzenu.
5 fotografií

S jednou změnou v sestavě odcestoval český tým na Světový pohár do německého Ruhpoldingu. Český tým totiž na pátou zastávku v sezoně doplnila Tereza Vinklárková, která minulý týden závodila v nižší soutěži IBU Cupu.

Sedmadvacetiletá Vinklárková se do Světového poháru vrátí po necelém měsíci. Naposledy závodila v Annecy, kde skončila 90. ve sprintu. Nominaci do Ruhpoldingu si vybojovala díky výkonům v nižším IBU Cupu v Arberu, kde byla minulý týden 22. ve vytrvalostním závodě a sprintu.

„Holky jely do Oberhofu ve čtyřech a věděli jsme, že do Ruhpoldingu vezmeme jednu holku z IBU Cupu pro štafetu. A Tereza Vinklárková byla v Arberu nejlepší ve dvou ze tří závodů. Jak závody Světového poháru v Ruhpoldingu, tak závody IBU Cupu v Osrblí jsou ještě součástí olympijské nominace,“ vysvětlil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář.

Tereza Vinklárková na trati sprintu v Östersundu.

Davidová bude ve štafetě žen chybět

Právě Vinklárková nahradí v zítřejší úvodní štafetě Markétu Davidovou. „Je to preventivní opatření. Už v přípravě jsme se bavili o tom, že Makula může vynechat nějaké závody. Zatím odjela všechny závody, ale v tuhle chvíli jsme se rozhodli, že nepojede štafetu. Bude mít čtyři dny bez závodů, aby si odpočinula,“ zdůvodnil dále Ondřej Rybář. Devětadvacetiletá Davidová tak vynechá závod poprvé v sezoně. Start štafet žen je naplánován na středu od 14:30.

Tým žen přejížděl do Ruhpoldingu už v neděli, muži pak v pondělí. V rámci volnějšího dne mohli využít i tratě, které jsou natažené až k penzionu. „Je tu asi půl metru přírodního sněhu,“ odhaduje Moravec. „Vypadá to, že dva dny tu teď bude hodně rychlá podmínka. V pondělí tu bylo minus 10 a odpoledne začalo pršet. Pro Ruhpolding je typické, že ráno mrzne a přes den je teplo.“

Poslední české medaile v Ruhpoldingu se vážou k sezóně 2017/18. Ondřej Moravec tehdy skončil druhý ve vytrvalostním závodě a Veronika Vítková třetí v hromadném startu. Za Moravcem tehdy skončili pátý Michal Šlesingr a osmý Michal Krčmář. „Už je to hodně fousaté. To bychom teď taky potřebovali,“ věří kouč českých mužů Moravec.

Světový pohár v Ruhpoldingu otevře středeční štafeta žen od 14:30, den poté ve stejný čas pojedou stejnou disciplínu muži. V pátek se od 14:30 uskuteční sprint žen, v sobotu od 14:30 sprint mužů. V neděli program vyvrcholí stíhacími závody žen od 12:30 a mužů od 15. hodiny. Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a poslouchat na Radiožurnál Sport.

Nominace ženy:

Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková

Nominace muži:

Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Tomáš Mikyska

Ohlédnutí se za Oberhofem

Poslední zastávka, která proběhla minulý týden v německém Oberhofu, nepřinesla podle vedení extra dobrý výsledek. „V Oberhofu nepřišel výsledek, který bychom si úplně přáli. Tím je umístění do desítky,“ uvedl Rybář k 11. místu v ženské štafetě.

„Na druhou stranu Víťa Hornig, Michal Krčmář, Markéta Davidová nebo Tereza Voborníková předvedli dobré výkony. A i kluci ve štafetě ukázali, že můžou jezdit s těmi nejlepšími. To je pozitivní. Dva dny se v Oberhofu hodně podařily i našemu servisnímu týmu,“ dodal.

Menší zdravotní potíže řešil v Oberhofu Tomáš Mikyska. „Tomču chytaly křeče do jeho zdravé nohy, podvědomě totiž ulevuje té levé, operované. Ve sprintu i ve stíhačce to bylo vidět na jeho běžeckém projevu. Když jel dlouho do kopce, tak se mu noha zakyselila a nemohl ji naplno využít. Ale snad to byl jen momentální svalový problém,“ doufá Ondřej Moravec, trenér české mužské biatlonové reprezentace.

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Program SP v Ruhpoldingu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Středa 14. ledna 2026 (14:30)Štafeta žen
Čtvrtek 15. ledna 2026 (14:30)Štafeta mužů
Pátek 16. ledna 2026 (14:30)Sprint žen
Sobota 17. ledna 2026 (14:30)Sprint mužů
Neděle 18. ledna 2026 (12:30)Stíhací závod žen
Neděle 18. ledna 2026 (15:00)Stíhací závod mužů

Botn i Laegreid zpět mezi závodníky

Po vynechané zastávce v Oberhofu ze zdravotních důvodů se hvězdní Norové Johan-Olav Botn a Sturla Holm Laegreid zapojí opět do Světového poháru biatlonistů. Jsou v sestavě pro Ruhpolding a měli by tak závodit poprvé od prosincového úmrtí kolegy Siverta Guttorma Bakkena. Botn se pokusí získat zpátky žlutý dres lídra.

Bakken náhle zemřel před Vánoci během soustředění v Itálii, našel jej v hotelovém pokoji bez známek života právě Botn. Společně s Laegreidem pak po těžkých chvílích a také kvůli nemoci vynechali v minulém týdnu závody v Oberhofu, kde dominoval Ital Tommaso Giacomel a vystřídal Botna v čele průběžného pořadí SP. I v oslabené sestavě pak Norové vyhráli v neděli štafetu.

Johan-Olav Botn ve stíhačce v Hochfilzenu.

Podle norské televize NRK není jisté, že se Botn i Laegreid po nemoci zapojí v Ruhpoldingu od začátku. Navíc v úterý v Lillehammeru se koná Bakkenův pohřeb. Biatlonový svět mu vzdal hold ve čtvrtek v Oberhofu před úvodním sprintem mužů minutovým potleskem a vyřazením startovního čísla jedna.

Po zastávce v Ruhpoldingu se reprezentace přesunou do Nového Města na Moravě, což bude zároveň generálka na olympijské hry.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Plesová sezona 2026 je v plném proudu. Přinášíme přehled nejprestižnějších bálů v Praze

Ples (ilustrační foto)

Právě se láme polovina ledna a Praha žije v rytmu valčíku. Pokud jste si mysleli, že plesy jsou jen přežitkem z dob monarchie, letošní sezona vás vyvede z omylu. Pražské sály od Obecního domu až po...

13. ledna 2026  17:51

Zámek v Holešově nabídne také letos výstavy, koncerty, divadlo i festivaly

ilustrační snímek

Zámek v Holešově na Kroměřížsku nabídne i letos výstavy pro děti a dospělé, koncerty klasické i populární hudby, divadelní představení, plesy, festivaly a talk...

13. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

13. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Pomoc městského centra podpory v České Lípě loni využilo přes 40 lidí

ilustrační snímek

Pomoc nově založeného městského centra podpory v České Lípě loni využilo více než 40 lidí. Nejčastěji řešili bydlení nebo vyřízení dávek státní sociální...

13. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pomoc městského centra podpory v České Lípě loni využilo přes 40 lidí

ilustrační snímek

Pomoc nově založeného městského centra podpory v České Lípě loni využilo více než 40 lidí. Nejčastěji řešili bydlení nebo vyřízení dávek státní sociální...

13. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

V Kamenici nad Lipou platil dnes kvůli ledovce 7,5 hodiny kalamitní stav

ilustrační snímek

V Kamenici nad Lipou platil dnes 7,5 hodiny kalamitní stav. Vyhlášený byl kvůli ledovce, která mimořádně zhoršila sjízdnost silnic a chodníků ve městě se...

13. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Správa KRNAP s ministerstvem vykoupily 13 hektarů pozemků pro ochranu přírody

ilustrační snímek

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) společně s ministerstvem životního prostředí loni vykoupila 13 hektarů pozemků za 7,8 milionu korun. Šlo o další...

13. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Praha vrátila Samsona. Originál sochy už je zase na radnici v Budějovicích

Odborníci přivážejí originál sochy Samsona do českobudějovické radnice. Město...

Po pěti měsících a pár dnech se dnes do Českých Budějovic vrátil originál sochy biblického siláka, který krotí lva. Barokní dílo znázorňující Samsona od Josefa Dietricha zapůjčilo krajské město...

13. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Tenis na Australian Open 2026 je v plném proudu. Čechům se dnes v kvalifikaci vedlo

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...

13. ledna 2026  17:17

Žloutenkou typu A se ve Zlínském kraji loni nakazilo 82 lidí, předloni 33

ilustrační snímek

Žloutenkou typu A se ve Zlínském kraji loni nakazilo 82 lidí. Jednalo se o sporadická onemocnění nebo nákazy v rodinné souvislosti, sdělila dnes ČTK Vendula...

13. ledna 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Čeští biatlonisté se porvou o poslední místa na olympiádu

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Po nemoci se vrací i hvězdní Norové Johan-Olav Botn a Sturla Holm Laegreid.

13. ledna 2026  17:08

Žena v bytě pobodala vrstevníka, mladý muž je s poraněným krkem v nemocnici

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Pondělní ráno v Příbrami poznamenal krvavý konflikt mezi mladou ženou a mužem sdílejícími společnou domácnost. Třiadvacetiletá žena tam v jednom z bytů zaútočila nožem na stejně starého muže a...

13. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.