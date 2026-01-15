Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Čeští muži ve štafetách zopakovali pěkné místo z Oberhofu

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   15:56
Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Česká štafeta mužů zopakovala 6. místo.
Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Mužská štafeta i s trenéry Ondřejem Moravcem a Michaelem Málkem po povedeném...
Tým českého biatlonu při přesunu mezi zastávkami Světového poháru.
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Hochfilzenu.
Lucie Charvátová na trati ve stíhacím závodě v Hochfilzenu.
5 fotografií

Pátou zastávku Světového poháru v biatlonu je německý Ruhpolding. V německém areálu dnes odstartovaly štafety mužů. Závod je opět možné sledovat na ČT Sport a poslouchat na Radiožurnál Sport.

Jako první se z českého kvarteta představil Tomáš Mikyska. Ten předal na 9. místě Jonáši Marečkovi, který se na obou položkách těsně vyhl trestnému kolu. Třetího úseku se zhostil Vítězslav Hornig a štafetu na konečném 6. místě přivezl Michal Krčmář. Výsledek je tedy stejný jako minulý týden v Oberhofu. Čeští muži předvedli hlavně kvalitní běh, protože potřebovali 12 náhradních nábojů. Více jich potřebovali pouze dvě štafety. Vyhrála Francie před Norskem a Německem.

Štafeta žen

Štafeta žen v pátek zajela i bez Markéty Davidové hezké 5. místo. Do závodu vyjela v tomto složení: Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a navrátivší se Tereza Vinklárková finišovala. Jislová na prvním úseku chtěla navázat hlavně na kvalitní střelbu. A to se jí podařilo, protože ani na jedné položce nepotřebovala náboj navíc a předala Charvátové na 7. místě. Ta si vedla velmi dobře, ani ona totiž nepotřebovala nepotřebovala náboje navíc a předala Voborníkové na 4. příčce. A Tereza Voborníková navazuje na výkony kolegyň a po dvou bezchybných položkách předala Vinklárkové na 3. místě. Nováček v českém kvartetu to měla proti biatlonové elitě velmi těžké. Závěrečnou střelbu ale i přes dvě chyby zvládla dobře a dovezla štafetu na 5. místě.

A proč vlastně chyběla Davidová? „Je to preventivní opatření. Už v přípravě jsme se bavili o tom, že Makula může vynechat nějaké závody. Zatím odjela všechny závody, ale v tuhle chvíli jsme se rozhodli, že nepojede štafetu. Bude mít čtyři dny bez závodů, aby si odpočinula,“ zdůvodnil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. Devětadvacetiletá Davidová tak vynechá závod poprvé v sezoně.

Tým žen přejížděl do Ruhpoldingu už v neděli, muži pak v pondělí. V rámci volnějšího dne mohli využít i tratě, které jsou natažené až k penzionu. „Je tu asi půl metru přírodního sněhu,“ odhaduje Moravec. „Vypadá to, že dva dny tu teď bude hodně rychlá podmínka. V pondělí tu bylo minus 10 a odpoledne začalo pršet. Pro Ruhpolding je typické, že ráno mrzne a přes den je teplo.“

Poslední české medaile v Ruhpoldingu se vážou k sezóně 2017/18. Ondřej Moravec tehdy skončil druhý ve vytrvalostním závodě a Veronika Vítková třetí v hromadném startu. Za Moravcem tehdy skončili pátý Michal Šlesingr a osmý Michal Krčmář. „Už je to hodně fousaté. To bychom teď taky potřebovali,“ věří kouč českých mužů Moravec.

Světový pohár v Ruhpoldingu bude pokračovat v pátek, kdy se od 14:30 pojedou sprint žen, v sobotu od 14:30 sprint mužů. V neděli program vyvrcholí stíhacími závody žen od 12:30 a mužů od 15. hodiny. Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a poslouchat na Radiožurnál Sport.

Tereza Vinklárková na trati sprintu v Östersundu.

Změny v sestavě

S jednou změnou v sestavě odcestoval český tým na Světový pohár do německého Ruhpoldingu. Český tým totiž na pátou zastávku v sezoně doplnila Tereza Vinklárková, která minulý týden závodila v nižší soutěži IBU Cupu.

Sedmadvacetiletá Vinklárková se do Světového poháru vrátí po necelém měsíci. Naposledy závodila v Annecy, kde skončila 90. ve sprintu. Nominaci do Ruhpoldingu si vybojovala díky výkonům v nižším IBU Cupu v Arberu, kde byla minulý týden 22. ve vytrvalostním závodě a sprintu.

„Holky jely do Oberhofu ve čtyřech a věděli jsme, že do Ruhpoldingu vezmeme jednu holku z IBU Cupu pro štafetu. A Tereza Vinklárková byla v Arberu nejlepší ve dvou ze tří závodů. Jak závody Světového poháru v Ruhpoldingu, tak závody IBU Cupu v Osrblí jsou ještě součástí olympijské nominace,“ vysvětlil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář.

Nominace ženy:

Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková

Nominace muži:

Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Tomáš Mikyska

Ohlédnutí se za Oberhofem

Poslední zastávka, která proběhla minulý týden v německém Oberhofu, nepřinesla podle vedení extra dobrý výsledek. „V Oberhofu nepřišel výsledek, který bychom si úplně přáli. Tím je umístění do desítky,“ uvedl Rybář k 11. místu v ženské štafetě.

„Na druhou stranu Víťa Hornig, Michal Krčmář, Markéta Davidová nebo Tereza Voborníková předvedli dobré výkony. A i kluci ve štafetě ukázali, že můžou jezdit s těmi nejlepšími. To je pozitivní. Dva dny se v Oberhofu hodně podařily i našemu servisnímu týmu,“ dodal.

Menší zdravotní potíže řešil v Oberhofu Tomáš Mikyska. „Tomču chytaly křeče do jeho zdravé nohy, podvědomě totiž ulevuje té levé, operované. Ve sprintu i ve stíhačce to bylo vidět na jeho běžeckém projevu. Když jel dlouho do kopce, tak se mu noha zakyselila a nemohl ji naplno využít. Ale snad to byl jen momentální svalový problém,“ doufá Ondřej Moravec, trenér české mužské biatlonové reprezentace.

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Program SP v Ruhpoldingu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Středa 14. ledna 2026 (14:30)Štafeta ženNorsko5. Česko (+0:52,8)
Čtvrtek 15. ledna 2026 (14:30)Štafeta mužůFrancie6. Česko (+,1:02,9)
Pátek 16. ledna 2026 (14:30)Sprint žen
Sobota 17. ledna 2026 (14:30)Sprint mužů
Neděle 18. ledna 2026 (12:30)Stíhací závod žen
Neděle 18. ledna 2026 (15:00)Stíhací závod mužů

Laegreid zpět mezi závodníky, Botn nakonec ne

Norský biatlonista Johan-Olav Botn se navzdory předpokladům ještě v Ruhpoldingu nevrátí do Světového poháru. Po skvělém vstupu do sezony vynechá závody i v druhém německém dějišti po Oberhofu, kde v minulých dnech nestartoval kvůli nemoci.

„Do poslední chvíle to bylo padesát na padesát, jestli budu moci jet, nebo ne. Můj hlavní cíl jsou ale od začátku olympijské hry a já se pokusím se na ně co nejlépe připravit,“ konstatoval Botn. Ten se ještě navíc dnes zúčastnil pohřbu reprezentačního kolegy a kamaráda Siverta Guttorma Bakkena.

Bakken náhle zemřel před Vánoci během soustředění v Itálii, našel jej v hotelovém pokoji bez známek života právě Botn. Společně s Laegreidem pak po těžkých chvílích a také kvůli nemoci vynechali v minulém týdnu závody v Oberhofu, kde dominoval Ital Tommaso Giacomel a vystřídal Botna v čele průběžného pořadí SP. I v oslabené sestavě pak Norové vyhráli v neděli štafetu. Nory by již měl posílit Sturla Holm Laegreid, který minulý týden v Oberhofu chyběl kvůli nemoci.

Johan-Olav Botn ve stíhačce v Hochfilzenu.

Podle norské televize NRK není jisté, že se Botn i Laegreid po nemoci zapojí v Ruhpoldingu od začátku. Navíc v úterý v Lillehammeru se koná Bakkenův pohřeb. Biatlonový svět mu vzdal hold ve čtvrtek v Oberhofu před úvodním sprintem mužů minutovým potleskem a vyřazením startovního čísla jedna.

Po zastávce v Ruhpoldingu se reprezentace přesunou do Nového Města na Moravě, což bude zároveň generálka na olympijské hry.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Po provozování kamenných pošt charita zkusí nahradit i poštovní doručovatele

ilustrační snímek

Za poštovní přepážkou vydávají a přijímají listovní zásilky či balíky, poskytují peněžní služby. A nově zkusí nahradit i pošťáky v terénu. Charita Hrabyně, která už přes osm let provozuje v Hrabyni...

15. ledna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Policie kvůli nelegální skládce v Křižanovicích obvinila dva lidi a firmu

ilustrační snímek

Policie v souvislosti s nelegální skládkou v Křižanovicích na Vyškovsku obvinila dva lidi a firmu pro neoprávněné nakládání s odpady. ČTK to dnes potvrdil...

15. ledna 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Skleník i hlavní prohlídkový okruh zámku v Lednici se připravují na otevření

SklenĂ­k i hlavnĂ­ prohlĂ­dkovĂ˝ okruh zĂˇmku v Lednici se pĹ™ipravujĂ­ na otevĹ™enĂ­

Výměnu substrátů, prořezání dřevin, doplnění výsadby i čištění vybavení i konstrukce skleníku mají po celý leden na práci dvě desítky zahradnic a zahradníků v...

15. ledna 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

Vlak srazil a usmrtil v Plzni muže, provoz vlaků mezi Plzní a Třemošnou stojí

ilustrační snímek

Osobní vlak srazil dnes odpoledne na okraji Plzně člověka, který se pohyboval v kolejišti. Provoz vlaků na trati mezi Plzní a Třemošnou je zastaven, informují...

15. ledna 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gočárova galerie v Pardubicích zahajuje rok projektem Jiná krása

ilustrační snímek

Gočárova galerie v Pardubicích zahajuje výstavní rok fotografickým projektem Jiná krása, který propojuje tvorbu současných českých fotografů Davida Těšínského...

15. ledna 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Ve zlínské nemocnici bude od pátku zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních

ilustrační snímek

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně bude od pátku platit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Důvodem je zvýšený výskyt respiračních infekcí v...

15. ledna 2026  14:21,  aktualizováno  14:21

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Čeští muži ve štafetách zopakovali pěkné místo z Oberhofu

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Česká štafeta mužů zopakovala 6. místo.

15. ledna 2026  15:56

Za osm let poprvé v akci. Rolba na Brněnské přehradě už chystá bruslařský okruh

Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě....

Před devíti lety vyhrála anketu mezi občany při participativním rozpočtu, jenže od té doby zima nikdy neudeřila tak jako letos. A tak stála osm let zaparkovaná. Malá pásová rolba, od které si Brňané...

15. ledna 2026  15:52

Z bývalé hájenky v Hradci Králové bude od února chráněné bydlení pro sedm lidí

ilustrační snímek

Z bývalé hájenky v královéhradecké čtvrti Svinary bude od února chráněné bydlení až pro sedm lidí s mentálním či fyzickým postižením. Město objekt loni...

15. ledna 2026  14:14,  aktualizováno  14:14

Desítky horských záchranářů v Krkonoších nacvičují záchranu lidí z lavin

DesĂ­tky horskĂ˝ch zĂˇchranĂˇĹ™ĹŻ v KrkonoĹˇĂ­ch nacviÄŤujĂ­ zĂˇchranu lidĂ­ z lavin

Desítky horských záchranářů i policistů včetně psovodů nacvičují záchranu lidí z lavin v okolí Pece pod Sněžkou ve východních Krkonoších. Mezinárodní lavinový...

15. ledna 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Lyžařské areály v hradeckém kraji mají i přes oblevu velmi dobré podmínky

ilustrační snímek

Velké lyžařské areály v Krkonoších a Orlických horách mají i přes oblevu velmi dobré podmínky. Všechny hlavní areály v kraji zůstávají v provozu, vyplynulo z...

15. ledna 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

Opilec neprozradil, proč měl pořezané ruce a penis. Policie případ odložila

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté ukončili vyšetřování případu mladíka, kterého na začátku ledna ošetřovali na čerpací stanici ve Stříbře na Tachovsku. Byl pořezaný na ruce a penisu. Zraněný odmítl říct, co se mu stalo....

15. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.