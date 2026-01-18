Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Pátou zastávku seriálu uzavřou stíhací závody žen a mužů

Pátou zastávku Světového poháru v biatlonu je německý Ruhpolding. Poslední den se v německém areálu pojedou hned dva závody. Těmi budou stíhací jízdy žen i mužů. Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a poslouchat na Radiožurnál Sport.
Jako první vyjedou ženy, a to od 12:30. Ve stíhačce se představí trojice žen: Tereza Vinklárková, Lucie Charvátová a Tereza Voborníková. Nejlepší postavení má Vinklárková, jež odstartuje 47.
To muži mohou ve stíhačce útočit na vyšší pozice. Z 15. místa odstartuje Michal Krčmář a chvilku za ním, z 19. pozice, stíhačku rozjede Tomáš Mikyska. Špatně to nemá připravené ani třetí nejlepší český závodník Vítězslav Hornig. Ten vyjede do závodu jako 27. Do stíhačky se dostal ještě Mikuláš Karlík, který bude startovat ze 48. místa.
Povedený sprint mužů
Sobotní sprint mužů se z Čechů nejlépe povedl zkušenému Michalu Krčmářovi. Ten totiž skončil po bezchybné střelbě patnáctý. Vedle Krčmáře se dařilo i Tomáši Mikyskovi, který také nemusel na trestné kolo a obsadil 19. místo. Vítězslav Hornig chyboval dvakrát na položce vestoje a skončil na 27. pozici. Mikuláš Karlík doběhl po třech minutých terčích na 48. příčce, až 75. byl Jonáš Mareček.
Čtyřiatřicetiletý Krčmář odstřílel bezchybný sprint po téměř třech letech. Naposledy byl v nejkratší disciplíně stoprocentní v roce 2023 v Oslu. V posledním kole bojoval o lepší umístění s Italem Lukasem Hoferem, ale v závěru upadl a nabral ztrátu. Od první desítky ho nakonec dělilo 12 sekund.
„Rozbil jsem si hubu, pardon. Totální hňup jsem. Celé kolo pracuju na tom, abych ho (Hofera) předjel, a v posledním sjezdu v zatáčce, když jsem si šel pro odraz, abych ještě zafinišoval, tak jsem si to kopl mezi nohy. Dal jsem si hlavou o zem,“ řekl České televizi Krčmář. „Stálo mě to tak deset vteřin. Člověk tam ztratí rychlost a musí se znovu rozjíždět. Už nevím. Štve mě to,“ uvedl.
Nepovedený sprint žen a komplikace Davidové
České biatlonistky nenavázaly v pátečním sprintu Světového poháru v Ruhpoldingu na úspěšnou střelbu ze středeční štafety a skončily mimo první čtyřicítku. Při absenci odpočívající Markéty Davidové byla nejlepší Tereza Vinklárková na 47. místě. Zvítězila Švédka Hanna Öbergová o 7,5 sekundy před Lou Jeanmonnotovou z Francie. Třetí skončila Italka Lisa Vittoziová.
Absence Davidové v úvodní štafetě a poté i sprintu má vážnější důvod. Laboruje totiž po loňské operaci vyhřezlé ploténky opět s bolestí zad. Tři týdny před startem olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo nejde podle trenéra Lukáše Dostála rekonvalescence podle plánu a devětadvacetiletá reprezentantka absolvuje po návratu do Česka vyšetření.
„Není úplně ve stoprocentní zdravotní kondici a my určitě nechceme nic podcenit směrem k olympiádě. Tudíž vynecháváme závody a budeme se připravovat dále,“ řekl Dostál.
Běžecky povedená štafeta mužů
Biatlonisté Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář byli šestí ve štafetě na Světovém poháru v Ruhpoldingu, která byla generálkou na únorové olympijské hry. Doplatili na 12 dobíjených ran a po týdnu zopakovali umístění z Oberhofu. Poprvé v sezoně triumfovali Francouzi před Norskem a Německem.
„Dnes to nebyl od nás úplně perfektní výkon. Oberhof patřil k těm lepším závodům. Dnes tam bude asi hodně chyb, které budeme klukům vytýkat - hlavně na střelnici. Nebýt toho třetího a čtvrtého úseku, tak jsme byli ještě dál. Šesté místo určitě bereme, ale chyb na střelnici bylo hodně,“ řekl České televizi trenér Michael Málek.
Češi vyrovnali nejlepší výsledek sezony. Zaostali o minutu a dvě sekundy za vítěznými Francouzi, kteří triumfovali navzdory trestnému kolu Fabiena Claudea na prvním úseku. Čtvrtí skončili Švédové, pátí byli překvapivě Estonci.
Pětadvacetiletý Mikyska zahájil závod čistou položkou vleže. Vestoje ale třikrát dobíjel a předal na deváté příčce se ztrátou 12,2 sekundy na čelo. „Ta stojka mě mrzí. Je to docela paradox. Šel jsem předtím na závod, tam byl bidet, pět terčíků a prostřední netrefený. A pak udělám to samé na stojce. Naštěstí jsem to ale stihl dostřelit,“ řekl České televizi Mikyska.
Mareček odvracel hrozbu trestných kol dokonce dvakrát. V „ležce“ minul první tři rány, po úpravě mířidel ale už zbývajících pět zvládl. Rodák z Nového Města na Moravě dobíjel třikrát i vestoje, na poslední dva terče mu zbývaly dva náboje. Těžké chvíle ale opět ustál a předal štafetu čtrnáctý s mankem 52,5 sekundy.
„Když jsem nedal ty tři ze tří a vůbec jsem netušil, kde to mám, tak jsem si říkal, že nemusím dát také vůbec nic. Tlak byl obrovský, byl jsem z toho úplně v háji a bylo to hrozné,“ uvedl Mareček.
Hornigovi se podařilo po čisté střelbě vleže ztrátu snížit. Vestoje ho ale zbrzdily dvě dobíjené rány. Do posledního úseku vyslal Krčmáře na desáté příčce se ztrátou 46,7 sekundy. „Speciálně ta dobíjená rána mi bude ležet v hlavě. To, že jedna rána vypadne, se v tomhle typu závodu stane. Musí se to ale opravit na první ránu a ne až na druhou,“ řekl Hornig.
Krčmář v prvním běžeckém kole využil to, že soupeři v čele se Švédem Sebastianem Samuelssonem taktizovali. Poté mu pomohla i střelba. Vleže byl stoprocentní a na závěrečné „stojce“ opravoval jen jednou. Štafetě tak polepšil o čtyři příčky a cílem projel s téměř pětisekundovým náskokem před sedmým Švýcarskem.
Štafeta žen
Štafeta žen v pátek zajela i bez Markéty Davidové hezké 5. místo. Do závodu vyjela v tomto složení: Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a navrátivší se Tereza Vinklárková finišovala. Jislová na prvním úseku chtěla navázat hlavně na kvalitní střelbu. A to se jí podařilo, protože ani na jedné položce nepotřebovala náboj navíc a předala Charvátové na 7. místě. Ta si vedla velmi dobře, ani ona totiž nepotřebovala nepotřebovala náboje navíc a předala Voborníkové na 4. příčce. A Tereza Voborníková navazuje na výkony kolegyň a po dvou bezchybných položkách předala Vinklárkové na 3. místě. Nováček v českém kvartetu to měla proti biatlonové elitě velmi těžké. Závěrečnou střelbu ale i přes dvě chyby zvládla dobře a dovezla štafetu na 5. místě.
A proč vlastně chyběla Davidová? „Je to preventivní opatření. Už v přípravě jsme se bavili o tom, že Makula může vynechat nějaké závody. Zatím odjela všechny závody, ale v tuhle chvíli jsme se rozhodli, že nepojede štafetu. Bude mít čtyři dny bez závodů, aby si odpočinula,“ zdůvodnil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. Devětadvacetiletá Davidová tak vynechá závod poprvé v sezoně.
Tým žen přejížděl do Ruhpoldingu už v neděli, muži pak v pondělí. V rámci volnějšího dne mohli využít i tratě, které jsou natažené až k penzionu. „Je tu asi půl metru přírodního sněhu,“ odhaduje Moravec. „Vypadá to, že dva dny tu teď bude hodně rychlá podmínka. V pondělí tu bylo minus 10 a odpoledne začalo pršet. Pro Ruhpolding je typické, že ráno mrzne a přes den je teplo.“
Poslední české medaile v Ruhpoldingu se vážou k sezóně 2017/18. Ondřej Moravec tehdy skončil druhý ve vytrvalostním závodě a Veronika Vítková třetí v hromadném startu. Za Moravcem tehdy skončili pátý Michal Šlesingr a osmý Michal Krčmář. „Už je to hodně fousaté. To bychom teď taky potřebovali,“ věří kouč českých mužů Moravec.
Světový pohár v Ruhpoldingu bude pokračovat v pátek, kdy se od 14:30 pojedou sprint žen, v sobotu od 14:30 sprint mužů. V neděli program vyvrcholí stíhacími závody žen od 12:30 a mužů od 15. hodiny. Závody bude opět možné sledovat na ČT Sport a poslouchat na Radiožurnál Sport.
Změny v sestavě
S jednou změnou v sestavě odcestoval český tým na Světový pohár do německého Ruhpoldingu. Český tým totiž na pátou zastávku v sezoně doplnila Tereza Vinklárková, která minulý týden závodila v nižší soutěži IBU Cupu.
Sedmadvacetiletá Vinklárková se do Světového poháru vrátí po necelém měsíci. Naposledy závodila v Annecy, kde skončila 90. ve sprintu. Nominaci do Ruhpoldingu si vybojovala díky výkonům v nižším IBU Cupu v Arberu, kde byla minulý týden 22. ve vytrvalostním závodě a sprintu.
„Holky jely do Oberhofu ve čtyřech a věděli jsme, že do Ruhpoldingu vezmeme jednu holku z IBU Cupu pro štafetu. A Tereza Vinklárková byla v Arberu nejlepší ve dvou ze tří závodů. Jak závody Světového poháru v Ruhpoldingu, tak závody IBU Cupu v Osrblí jsou ještě součástí olympijské nominace,“ vysvětlil sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář.
Nominace ženy:
Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková
Nominace muži:
Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Tomáš Mikyska
Ohlédnutí se za Oberhofem
Poslední zastávka, která proběhla minulý týden v německém Oberhofu, nepřinesla podle vedení extra dobrý výsledek. „V Oberhofu nepřišel výsledek, který bychom si úplně přáli. Tím je umístění do desítky,“ uvedl Rybář k 11. místu v ženské štafetě.
„Na druhou stranu Víťa Hornig, Michal Krčmář, Markéta Davidová nebo Tereza Voborníková předvedli dobré výkony. A i kluci ve štafetě ukázali, že můžou jezdit s těmi nejlepšími. To je pozitivní. Dva dny se v Oberhofu hodně podařily i našemu servisnímu týmu,“ dodal.
Menší zdravotní potíže řešil v Oberhofu Tomáš Mikyska. „Tomču chytaly křeče do jeho zdravé nohy, podvědomě totiž ulevuje té levé, operované. Ve sprintu i ve stíhačce to bylo vidět na jeho běžeckém projevu. Když jel dlouho do kopce, tak se mu noha zakyselila a nemohl ji naplno využít. Ale snad to byl jen momentální svalový problém,“ doufá Ondřej Moravec, trenér české mužské biatlonové reprezentace.
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Program SP v Ruhpoldingu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Středa 14. ledna 2026 (14:30)
|Štafeta žen
|Norsko
|5. Česko (+0:52,8)
|Čtvrtek 15. ledna 2026 (14:30)
|Štafeta mužů
|Francie
|6. Česko (+,1:02,9)
|Pátek 16. ledna 2026 (14:30)
|Sprint žen
|Hanna Öbergová (Sve.)
|47. Tereza Vinklárková (1:49,1)
|Sobota 17. ledna 2026 (14:30)
|Sprint mužů
|Sebastian Samuelsson (Sve.)
|15. Michal Krčmář (+1:06,0)
|Neděle 18. ledna 2026 (12:30)
|Stíhací závod žen
|Neděle 18. ledna 2026 (15:00)
|Stíhací závod mužů
Laegreid zpět mezi závodníky, Botn nakonec ne
Norský biatlonista Johan-Olav Botn se navzdory předpokladům ještě v Ruhpoldingu nevrátí do Světového poháru. Po skvělém vstupu do sezony vynechá závody i v druhém německém dějišti po Oberhofu, kde v minulých dnech nestartoval kvůli nemoci.
„Do poslední chvíle to bylo padesát na padesát, jestli budu moci jet, nebo ne. Můj hlavní cíl jsou ale od začátku olympijské hry a já se pokusím se na ně co nejlépe připravit,“ konstatoval Botn. Ten se ještě navíc dnes zúčastnil pohřbu reprezentačního kolegy a kamaráda Siverta Guttorma Bakkena.
Bakken náhle zemřel před Vánoci během soustředění v Itálii, našel jej v hotelovém pokoji bez známek života právě Botn. Společně s Laegreidem pak po těžkých chvílích a také kvůli nemoci vynechali v minulém týdnu závody v Oberhofu, kde dominoval Ital Tommaso Giacomel a vystřídal Botna v čele průběžného pořadí SP. I v oslabené sestavě pak Norové vyhráli v neděli štafetu. Nory by již měl posílit Sturla Holm Laegreid, který minulý týden v Oberhofu chyběl kvůli nemoci.
Podle norské televize NRK není jisté, že se Botn i Laegreid po nemoci zapojí v Ruhpoldingu od začátku. Navíc v úterý v Lillehammeru se koná Bakkenův pohřeb. Biatlonový svět mu vzdal hold ve čtvrtek v Oberhofu před úvodním sprintem mužů minutovým potleskem a vyřazením startovního čísla jedna.
Po zastávce v Ruhpoldingu se reprezentace přesunou do Nového Města na Moravě, což bude zároveň generálka na olympijské hry.