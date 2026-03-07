Biatlon ve finském Kontiolahti 2026: Českým biatlonistům se vytrvalostní závod nepodařil

Biatlonisté se poprvé po olympiádě představili ve „svěťáku“. Kvartetu Čechů však ve vytrvalostním závodě chyběla přesnější muška. Vyhrál francouzský biatlonista Éric Perrot.

Michal Krčmář na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Po ženách v pátek vstoupili opět do kolotoče Světového poháru v biatlonu také muži. Ve finském Kontiolahti je čekala nejstarší disciplína tohoto sportu – vytrvalostní závod na 20 kilometrů.

Českým reprezentantům se však na střelnici příliš nedařilo a nenavázali tak na skvělé čtvrteční vystoupení žen. Nejlépe si vedl Krčmář, jenž však čtyřikrát minul a skončil na 33. místě, přestože zaznamenal solidní 14. běžecký čas.

Složitá střelnice

„Na střelnici to bylo složité, ale nebylo to takové, že by se s tím nedalo poradit,“ uvedl Krčmář pro Českou televizi. „Na první ležce jsem asi špatně vyhodnotil vítr, protože na druhé jsem musel cvakat tři doprava. Vítr postupně zesiloval. Ve stoje už podmínky takový vliv neměly,“ dodal.

Stejný počet chyb udělal také Mikuláš Karlík, který obsadil 39. místo. Tomáš Mikyska po pěti trestných minutách skončil na 64. příčce a Petr Hák po šesti nepřesných ranách uzavřel výsledkovou listinu českých závodníků na 83. místě.

Naopak stoprocentní byl Éric Perrot, který si vítězstvím zajistil malý křišťálový glóbus. Na pódiu ho doplnili Norové Sturla Lægreid a Vetle Christiansen.

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Dnes se pojedou hned dva závody

Závod bez Horniga

Do Finska však zatím neodletěl Vítězslav Hornig, u kterého se projevila viróza. V tuto chvíli je jasné, že přijde minimálně o první dva závody v Kontiolahti. I přes páteční absenci se Hornig udržel v celkovém hodnocení na 19. místě. Michal Krčmář poskočil na 21. pozici. Oba bychom měli vidět v nedělním hromadném startu. Uzdravený Hornig navíc v pátek večer dorazil do Kontiolahti.

Čeští muži obsadili po závodu (v Poháru národů) až 11. místo, ale v celkovém hodnocení stále bezpečně drží 6. místo. Sedmí Američané ztrácí 181 bodů.

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod – ženyElvira Öberg (Šve.)4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod – mužiÉric Perrot (Fra.)33. Michal Krčmář (+5:15,7)
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem – ženy
Sobota 7. března15:40Štafeta mužů
Neděle 8. března13:30Štafeta žen
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem – muži

