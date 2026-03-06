Po ženách dnes vstoupí do kolotoče Světového poháru v biatlonu také muži. Ty čeká ve finském Kontiolahti nejstarší disciplína tohoto sportu – vytrvalostní závod na 20 kilometrů.
Do závodu nastoupí kvarteto českých biatlonistů. Jako první z nich vyjede na trať s číslem 10. Mikuláš Karlík, druhý odstartuje Michal Krčmář (20.), třetí Tomáš Mikyska (70.) a jako poslední vyjede Petr Hák (83.). Závod začne v 17:10 a odvysílá jej ČT sport, poslechnout si dění na trati pak divák může na Radiožurnál Sport.
Lehčí tréninky
„Z vlastní zkušenosti vím a na klucích taky vidím, že to z nich trošku spadlo. Ale pořád nás čeká třetina sezóny a závody, které mají svou důležitost. Roli bude hrát i to, jak k tomu sportovci přistoupí. Pořád je tu hodně závodů a myslím si, že veleúspěšní lidi toho budou mít celkem dost. V tom prvním týdnu po olympiádě může být větší šance uspět. Uvidíme, jak kdo zregeneroval a připravil se na poslední závody. Kluci, kteří jeli na olympiádě celý program, měli jeden těžší trénink, jinak spíš delší a regenerační tréninky. Nic velkého. Kluci, kteří jeli míň závodů, měli o jeden rychlý trénink navíc. Až na Víťu všichni odtrénovali, co měli. Věřím, že budou připravení na závěr sezóny,“ uvedl pro web Českého biatlonového svazu trenér mužů Ondřej Moravec.
|
SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Po ženách se dnes představí také muži
Závod bez Horniga
Do Finska však zatím neodletěl Vítězslav Hornig, u kterého se projevila viróza. V tuto chvíli je jasné, že přijde minimálně o první dva závody v Kontiolahti.
Čeští biatlonisté aktuálně drží v Poháru národů šestou příčku. Na pátou Itálii, které bude navíc chybět Tommaso Giacomel, ztrácejí 266 bodů. Naopak před sedmými Spojenými státy mají k dobru solidní náskok 193 bodů.
Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 5. března
|17:05
|Vytrvalostní závod – ženy
|Elvira Öberg (Šve.)
|4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
|Pátek 6. března
|17:10
|Vytrvalostní závod – muži
|Sobota 7. března
|13:40
|Závod s hromadným startem – ženy
|Sobota 7. března
|15:40
|Štafeta mužů
|Neděle 8. března
|13:30
|Štafeta žen
|Neděle 8. března
|16:55
|Závod s hromadným startem – muži