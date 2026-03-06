Biatlon ve finském Kontiolahti 2026: Muže dnes čeká vytrvalostní závod, tým má jednu absenci

Biatlonisté se dnes poprvé po olympiádě představí ve „svěťáku“. Kvarteto Čechů čeká náročný vytrvalostní závod. Češi zároveň drží v Poháru národů šesté místo a budou chtít potvrdit stabilní pozici mezi nejlepšími týmy.

Michal Krčmář na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Po ženách dnes vstoupí do kolotoče Světového poháru v biatlonu také muži. Ty čeká ve finském Kontiolahti nejstarší disciplína tohoto sportu – vytrvalostní závod na 20 kilometrů.

Do závodu nastoupí kvarteto českých biatlonistů. Jako první z nich vyjede na trať s číslem 10. Mikuláš Karlík, druhý odstartuje Michal Krčmář (20.), třetí Tomáš Mikyska (70.) a jako poslední vyjede Petr Hák (83.). Závod začne v 17:10 a odvysílá jej ČT sport, poslechnout si dění na trati pak divák může na Radiožurnál Sport.

Lehčí tréninky

„Z vlastní zkušenosti vím a na klucích taky vidím, že to z nich trošku spadlo. Ale pořád nás čeká třetina sezóny a závody, které mají svou důležitost. Roli bude hrát i to, jak k tomu sportovci přistoupí. Pořád je tu hodně závodů a myslím si, že veleúspěšní lidi toho budou mít celkem dost. V tom prvním týdnu po olympiádě může být větší šance uspět. Uvidíme, jak kdo zregeneroval a připravil se na poslední závody. Kluci, kteří jeli na olympiádě celý program, měli jeden těžší trénink, jinak spíš delší a regenerační tréninky. Nic velkého. Kluci, kteří jeli míň závodů, měli o jeden rychlý trénink navíc. Až na Víťu všichni odtrénovali, co měli. Věřím, že budou připravení na závěr sezóny,“ uvedl pro web Českého biatlonového svazu trenér mužů Ondřej Moravec.

Závod bez Horniga

Do Finska však zatím neodletěl Vítězslav Hornig, u kterého se projevila viróza. V tuto chvíli je jasné, že přijde minimálně o první dva závody v Kontiolahti.

Čeští biatlonisté aktuálně drží v Poháru národů šestou příčku. Na pátou Itálii, které bude navíc chybět Tommaso Giacomel, ztrácejí 266 bodů. Naopak před sedmými Spojenými státy mají k dobru solidní náskok 193 bodů.

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod – ženyElvira Öberg (Šve.)4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod – muži
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem – ženy
Sobota 7. března15:40Štafeta mužů
Neděle 8. března13:30Štafeta žen
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem – muži

