České biatlonistky ve středeční štafetě žen na olympijských hrách v Itálii obsadily 5. místo. Tým ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková tak vybojoval zatím nejlepší umístění českých biatlonistů na této olympiádě. V nominaci podle očekávání chyběla Markéta Davidová, která kvůli vyhřezlé ploténce předčasně ukončila sezonu. Štafety ovládly Francouzky před Švédkami a Norkami.
České reprezentantky navázaly na pátou příčku z lednového závodu Světového poháru v Ruhpoldingu, kdy startovaly ve stejném složení a pořadí. Ve štafetě zaznamenaly druhý nejlepší výsledek na olympijských hrách. Maximem zůstává třetí místo ze Soči 2014, před čtyřmi lety v Pekingu skončily osmé.
1. úsek – Jislová
Jessica Jislová zvládla první střelbu skvěle a vezla českou štafetu na čtvrtém místě. Při druhé střelbě se česká štafeta trochu zdržela, protože Jislová potřebovala dva náhradní náboje. Svůj úsek dokončila na 8. pozici.
2. úsek – Charvátová
Od Jislové si na druhém úseku převzala štafetu Lucie Charvátová, která jede na 7. místě. Svou první střelbu zvládla oproti ostatním závodnicím skvěle, když potřebovala pouze jeden náhradní náboj odjela 8. místě. Na stojce pak potřebovala dva náhradní náboje, ale chybovaly i ostatní závodnice a tak dovezla štafetu na předávku na 7. pozici.
3. úsek – Voborníková
Od Charvátové převzala českou štafetu na 7. pozici Tereza Voborníková. Na své první položce musela jednou dobíjet a posunula se na 5. příčku. Druhou položku zvládla Voborníková skvěle a s jedním dobitím dojela předposlední úsek na 4. pozici.
4. úsek – Vinklárková
Poslední úsek rozjela Vinklárková, která má v Itálii skvělou formu. Tu však na první položce nepotvrdila a musela dokonce na trestný okruh. Česko kvůli tomuto zdržení jede na 6. místě. Poslední položka ale stála za to, protože Vinklárková nepotřebovala ani jeden náhradní náboj. Českou štafetu dovezla na 5. místě, což je zatím nejlepší umístění biatlonistů na této olympiádě.
