Nový Bigster je největší a nejambicióznější model v historii značky Dacia. Výrobce, který se dlouho profiloval jako volba pro rozumné řidiče, teď jasně ukazuje, že i dostupné SUV může působit dospěle a nabídnout technologie, které byste čekali spíš u prémiových značek. Už samotný interiér překvapí moderním zpracováním i chytrými detaily – například navigaci si díky Apple CarPlay nebo Android Auto můžete promítnout nejen na středový displej, ale i přímo před sebe na digitální budíky.
Dacia Bigster

Ostré zobrazení a čistá grafika zkrátka dokazují, že Dacia přestává být „jen“ levnou značkou. Bigster sází na originalitu v detailech. Třeba vnější černé plasty karoserie jsou z 20 procent vyrobené z recyklátu – a každý kus má unikátní vzor drobných bílých teček, jež z auta dělají malý designový originál.

Povedený je i zvuk zamykání, který zní překvapivě luxusně, a k tomu přidává přivítací animaci na displejích doprovázenou basovou linkou z reproduktorů.

Dacia Bigster

Asistent do kolon nejen v Praze

Praktické funkce nechybí ani v provozu – adaptivní tempomat s asistentem do kolon zvládne popojíždění i brzdění bez zásahu řidiče, což oceníte třeba při ranních zácpách. A pokud vás různí asistenti ruší, stačí dvojklikem aktivovat funkci My Save Perso, která vše vypne podle vašich preferencí. Tohle je geniálně vymyšlené – zatímco u jiných aut musíte vypínání lovit v útrobách infotainmentu, tady stačí zmáčknout tlačítko.

Dacia Bigster

Čtyřkolka pro Dacii Bigster je na spadnutí – podle oficiálních informací a médií by měla být k dispozici do konce roku 2025. Nový systém, který Dacia označuje jako Hybrid G 150 4×4, kombinuje benzinový motor s elektromotorem zodpovědným za pohon zadní nápravy.

Velké SUV za cenu kompaktního hatchbacku

To hlavní, čím Dacia tradičně boduje, zůstává poměr ceny, prostoru a techniky. Základní Bigster s benzinovým motorem 1.2 TCe o výkonu 140 koní startuje na 550 tisících korunách. Full hybridní varianta, která kombinuje čtyřválec se 109 koňmi, elektromotor o výkonu 49 koní a chytrou převodovku bez spojky, začíná na 670 tisících.

Dacia Bigster

Náš testovaný vůz ve vrcholné výbavě stál 720 tisíc a během 640 kilometrů zvládl 260 z nich čistě na elektřinu, s kombinovanou spotřebou 5,6 litru na sto. V segmentu SUV velikosti Škody Kodiaq nebo Hyundai Tucson tak Bigster nabízí „dospělé“ auto za desítky tisíc méně
– a s překvapivě bohatou výbavou.

