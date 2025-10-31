Ostré zobrazení a čistá grafika zkrátka dokazují, že Dacia přestává být „jen“ levnou značkou. Bigster sází na originalitu v detailech. Třeba vnější černé plasty karoserie jsou z 20 procent vyrobené z recyklátu – a každý kus má unikátní vzor drobných bílých teček, jež z auta dělají malý designový originál.
Povedený je i zvuk zamykání, který zní překvapivě luxusně, a k tomu přidává přivítací animaci na displejích doprovázenou basovou linkou z reproduktorů.
Asistent do kolon nejen v Praze
Praktické funkce nechybí ani v provozu – adaptivní tempomat s asistentem do kolon zvládne popojíždění i brzdění bez zásahu řidiče, což oceníte třeba při ranních zácpách. A pokud vás různí asistenti ruší, stačí dvojklikem aktivovat funkci My Save Perso, která vše vypne podle vašich preferencí. Tohle je geniálně vymyšlené – zatímco u jiných aut musíte vypínání lovit v útrobách infotainmentu, tady stačí zmáčknout tlačítko.
Čtyřkolka pro Dacii Bigster je na spadnutí – podle oficiálních informací a médií by měla být k dispozici do konce roku 2025. Nový systém, který Dacia označuje jako Hybrid G 150 4×4, kombinuje benzinový motor s elektromotorem zodpovědným za pohon zadní nápravy.
Velké SUV za cenu kompaktního hatchbacku
To hlavní, čím Dacia tradičně boduje, zůstává poměr ceny, prostoru a techniky. Základní Bigster s benzinovým motorem 1.2 TCe o výkonu 140 koní startuje na 550 tisících korunách. Full hybridní varianta, která kombinuje čtyřválec se 109 koňmi, elektromotor o výkonu 49 koní a chytrou převodovku bez spojky, začíná na 670 tisících.
Náš testovaný vůz ve vrcholné výbavě stál 720 tisíc a během 640 kilometrů zvládl 260 z nich čistě na elektřinu, s kombinovanou spotřebou 5,6 litru na sto. V segmentu SUV velikosti Škody Kodiaq nebo Hyundai Tucson tak Bigster nabízí „dospělé“ auto za desítky tisíc méně
– a s překvapivě bohatou výbavou.