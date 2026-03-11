Díkybohu se ještě nevytratila. Škoda Superb jako sedan, žádné SUV, dlouhý placatý křižník. Pod kapotou pracuje dvoulitrové TDI o výkonu 142 kW a točivém momentu kolem 400 Nm. Papírově to znamená stovku asi za 7,5 sekundy a maximálku přes 230 km/h.
Žádný divočák
Na silnici ale čísla nejsou to hlavní. Motor má přesně ten typický dieselový tah, který potřebujete při dlouhých přesunech. Zrychlí bez nervozity a při předjíždění má pořád rezervu. Zahraniční testy Superbu často zdůrazňují, že není sportovní hvězda, ale mimořádně komfortní a uklidňující auto na dlouhé cesty. A je to pravda, cestu Praha–Alpy dal s přehledem na jeden zátah.
Naše cesta do střediska Leogang: dlouhé dálniční úseky, tempomat na 130 a jen tichý hukot kol. Superb přesně v takových chvílích ukazuje, proč ho mají Evropané rádi – je to dálniční lokomotiva. Podvozek je klidný, volant stabilní a DSG převodovka jen tiše přehazuje kvalty.
Kufr neřeší kompromisy
Superb byl vždycky králem prostoru a tahle generace to jen potvrzuje. Pod zadním víkem je kolem 625 litrů objemu. Prakticky to znamená jediné: dva velké kufry bez přemýšlení, lyže v uvázaných vacích dovnitř a žádná rakev na střeše. Ano, v kufru jsou oka na popruh s ráčnou, lyže uvnitř takhle v Rakousku upevnit musíte, abyste se vyhnuli pokutě. Na víkend na horách ideální scénář – všechno se vejde a kabina zůstává pohodlná pro posádku.
Čtyřkolka, která podrží
Největší radost přišla až v horách. Když se silnice nad údolím začala měnit v serpentiny, pohon všech kol ukázal, proč dává smysl. Systém 4x4 dokáže přenášet výkon mezi nápravami a výrazně zlepšuje trakci na kluzkém povrchu, což potvrzují i testy – stabilita a jistota jsou jedním z hlavních přínosů této kombinace. Silnice na jaře jsou v Alpách v pohodě, ale břečka v noci namrzá a tohle se fakt hodí.
Spotřeba? Drzých 5,4 litrů na sto kilometrů
Na cestě z Prahy do Alp se palubní počítač zastavil na hodnotě 5,4 l/100 km. Na téměř pětimetrové auto s pohonem všech kol je to skoro drzost. Oficiální kombinovaná spotřeba se pohybuje kolem 5,6 l/100 km, takže realita je velmi blízko laboratorním hodnotám. Až jsme přemýšleli, zda nejsme na plynový pedál až moc hodní.
Superb 4x4 tak zůstává tím, čím byl vždycky: velkým, pohodlným a neokázalým pracantem. Auto, jež zvládne dálnici i rodinný výlet na hory bez řečí.
A možná ještě jedna výhoda – oblečte si bílou košili a na české dálnici vás radši nikdo nepředjede. Vypadáte jako policie.