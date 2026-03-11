Bílá košile, velký Superb a prázdná dálnice. Když vás ostatní považují za policii

Petr Holeček
Petr Holeček
  20:02
Stačí drobnost: bílá košile za volantem a velká Škoda Superb v zrcátkách ostatních aut. Najednou se děje zvláštní věc – nikdo vás nepředjíždí a levý pruh se zázračně uklízí. Možná náhoda, možná český reflex na policejní hlídky. Každopádně ideální kulisa pro cestu z Prahy do Alp, kde se ukázalo, že Superb 4x4 je nejen nenápadná autorita na dálnici, ale také mimořádně schopný parťák na sněhu.
Fotogalerie2

V horách se ukázalo, že Superb 4x4 je nejen nenápadná autorita na dálnici, ale také mimořádně schopný parťák na ledu. | foto: Metro.cz

Díkybohu se ještě nevytratila. Škoda Superb jako sedan, žádné SUV, dlouhý placatý křižník. Pod kapotou pracuje dvoulitrové TDI o výkonu 142 kW a točivém momentu kolem 400 Nm. Papírově to znamená stovku asi za 7,5 sekundy a maximálku přes 230 km/h.

Žádný divočák

Na silnici ale čísla nejsou to hlavní. Motor má přesně ten typický dieselový tah, který potřebujete při dlouhých přesunech. Zrychlí bez nervozity a při předjíždění má pořád rezervu. Zahraniční testy Superbu často zdůrazňují, že není sportovní hvězda, ale mimořádně komfortní a uklidňující auto na dlouhé cesty. A je to pravda, cestu Praha–Alpy dal s přehledem na jeden zátah.

Naše cesta do střediska Leogang: dlouhé dálniční úseky, tempomat na 130 a jen tichý hukot kol. Superb přesně v takových chvílích ukazuje, proč ho mají Evropané rádi – je to dálniční lokomotiva. Podvozek je klidný, volant stabilní a DSG převodovka jen tiše přehazuje kvalty.

Kufr neřeší kompromisy

Superb byl vždycky králem prostoru a tahle generace to jen potvrzuje. Pod zadním víkem je kolem 625 litrů objemu. Prakticky to znamená jediné: dva velké kufry bez přemýšlení, lyže v uvázaných vacích dovnitř a žádná rakev na střeše. Ano, v kufru jsou oka na popruh s ráčnou, lyže uvnitř takhle v Rakousku upevnit musíte, abyste se vyhnuli pokutě. Na víkend na horách ideální scénář – všechno se vejde a kabina zůstává pohodlná pro posádku.

Čtyřkolka, která podrží

Největší radost přišla až v horách. Když se silnice nad údolím začala měnit v serpentiny, pohon všech kol ukázal, proč dává smysl. Systém 4x4 dokáže přenášet výkon mezi nápravami a výrazně zlepšuje trakci na kluzkém povrchu, což potvrzují i testy – stabilita a jistota jsou jedním z hlavních přínosů této kombinace. Silnice na jaře jsou v Alpách v pohodě, ale břečka v noci namrzá a tohle se fakt hodí.

Spotřeba? Drzých 5,4 litrů na sto kilometrů

Na cestě z Prahy do Alp se palubní počítač zastavil na hodnotě 5,4 l/100 km. Na téměř pětimetrové auto s pohonem všech kol je to skoro drzost. Oficiální kombinovaná spotřeba se pohybuje kolem 5,6 l/100 km, takže realita je velmi blízko laboratorním hodnotám. Až jsme přemýšleli, zda nejsme na plynový pedál až moc hodní.

Superb 4x4 tak zůstává tím, čím byl vždycky: velkým, pohodlným a neokázalým pracantem. Auto, jež zvládne dálnici i rodinný výlet na hory bez řečí.

A možná ještě jedna výhoda – oblečte si bílou košili a na české dálnici vás radši nikdo nepředjede. Vypadáte jako policie.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

FK Mladá Boleslav letos vymění umělý travní povrch na městském stadionu

ilustrační snímek

Fotbalový klub FK Mladá Boleslav letos na městském stadionu vymění umělý travní povrch, letos v říjnu by současnému skončila certifikace. Dotaci 11 milionů...

11. března 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

FK Mladá Boleslav letos vymění umělý travní povrch na městském stadionu

ilustrační snímek

Fotbalový klub FK Mladá Boleslav letos na městském stadionu vymění umělý travní povrch, letos v říjnu by současnému skončila certifikace. Dotaci 11 milionů...

11. března 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

Auto vjelo na přejezd, srážka s vlakem ho odmrštila do pole. Dva zranění

Nehoda osobního vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v Bezděkově...

Osobní vlak se srazil s automobilem dnes odpoledne na železničním přejezdu v Bezděkově na Klatovsku. Nehoda zastavila provoz na části trati z Klatov do Železné Rudy a Alžbětína. Starší muž a žena z...

11. března 2026  19:02

Liberecká opera uvede scénické zpracování Dvořákovy kantáty Svatební košile

LibereckĂˇ opera uvede scĂ©nickĂ© zpracovĂˇnĂ­ DvoĹ™Ăˇkovy kantĂˇty SvatebnĂ­ koĹˇile

Liberecká opera uvede kantátu Svatební košile od Antonína Dvořáka. Scénické zpracování v podání souboru divadla F. X. Šaldy je zřejmě prvním provedením tohoto...

11. března 2026  17:16,  aktualizováno  17:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začne 24. března, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

11. března 2026

Policie pátrá po ženě, která mluvila o sebevraždě. Další seniorku našli mrtvou

Policisté na Jablonecku hledají dvaačtyřicetiletou Barboru Kudrnovou z...

Policisté na Jablonecku hledají dvaačtyřicetiletou ženu, která hovořila o sebevraždě. Seniorku pocházející z jižních Čech, která byla v tomto okresu také v pátrání, nalezli mrtvou. K určení příčiny...

11. března 2026  12:32,  aktualizováno  18:35

Smrtelná nehoda na trati na Brněnsku zastavila dopravu mezi Kuřimí a Tišnovem

ilustrační snímek

Smrtelná nehoda na trati poblíž Čebína na Brněnsku zastavila vlakovou dopravu mezi Kuřimí a Tišnovem. Osobní vlak srazil člověka, který na místě zemřel. ČTK to...

11. března 2026  16:56,  aktualizováno  16:56

Strakonická hala ponese jméno trenéra Vondřičky, člena basketbalové Síně slávy

ilustrační snímek

Strakonická sportovní hala ponese jméno basketbalového trenéra Miroslava Vondřičky, který zemřel loni v prosinci ve věku 92 let. Rozhodlo o tom dnes...

11. března 2026  16:34,  aktualizováno  16:34

Strakonická hala ponese jméno trenéra Vondřičky, člena basketbalové Síně slávy

ilustrační snímek

Strakonická sportovní hala ponese jméno basketbalového trenéra Miroslava Vondřičky, který zemřel loni v prosinci ve věku 92 let. Rozhodlo o tom dnes...

11. března 2026  16:34,  aktualizováno  16:34

Asociace muzeí míní, že novela stavebního zákona ohrožuje archeologickou péči

ilustrační snímek

Novela stavebního zákona v navrhované podobě podle Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG) povede k negativním změnám v systému archeologické památkové...

11. března 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

OBRAZEM: Do Olomouce se vrací balet baletů. Romea a Julii tančí noví sólisté

Moravské divadlo Olomouc nabídne po 13 letech opět slavný balet Romeo a Julie.

Jeden z nejznámějších milostných příběhů se po 13 letech vrací na prkna Moravského divadla Olomouc. Slavné baletní inscenace Romeo a Julie od Williama Shakespeara se ujal Zdeněk Prokeš, jehož...

11. března 2026  17:52

Ašská městská policie loni posílila, funguje nepřetržitě a spustila linku 156

ilustrační snímek

Městská policie v Aši na Chebsku funguje od loňska v nepřetržitém provozu, v lednu spustila provoz linky 156 a zřídila vlastní informační web. Důvodem je fakt,...

11. března 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.