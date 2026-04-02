Tvůrčí tým v čele s režisérem a scénografem Janem Křížem aktuálně zveřejnil obsazení osmi hlavních rolí a míst v company. Výběr vzešel z několikakolových konkurzů, kterých se zúčastnilo přes 400 zájemců. V těchto dnech produkce uzavírá také první kolo výběru pro dvě dětské role.
„Zájem byl pro mě hodně zavazující. Cítil jsem velký závazek vůči uchazečům, aby měli prostor ukázat to nejlepší,“ říká Jan Kříž. Podle něj se v novém obsazení objeví jak nové tváře, tak herci z prvního dílu. „V novém příběhu se objeví řada představitelů z jedničky, i když v jiných rolích,“ doplňuje autorka scénáře Uljana Donátová.
Vyslovila naprosto skromně jen jedno přání – pokud by se realizoval druhý muzikál, byla by moc ráda, kdyby se v něm dostalo na skladby, které pro ni složil Marek Ztracený.
Michal Kocourek, producent Divadla Kalich
Splněné přání a licence od ABBY
Ačkoliv producenti Michal Kocourek a Michal Běloušek zatím tají kompletní seznam 25 skladeb, několik novinek již odtajnili. Diváci uslyší dvě písně od švédské skupiny ABBA, které měla Hana Zagorová v repertoáru. „Jde o nejrychleji udělenou licenci k písním ABBY v historii, jak nám sdělili agenti skupiny. To nás potěšilo,“ prozrazují Michal Kocourek a Michal Běloušek.
Zásadním momentem bude zařazení skladeb Marka Ztraceného — Jsem jaká jsem a Já nemám strach. Jejich výběr byl osobním přáním samotné zpěvačky.
Zájem byl enormní
Už v reportáži deníku Metro o probíhajících castinzích jsme psali, že zájem byl opravdu velký. Režisér Jan Kříž to cítí jako velký závazek. Výsledné obsazení představuje slovy: „Jde o skupinu lidí, od kterých si opravdu hodně slibuji. Jsou skvěle vybavení a mají potenciál si diváky získat a okouzlit je. Připravili jsme si na ně v představení náročné muzikálové úkoly, nebudou to mít vůbec jednoduché, ale po celém tom dlouhém procesu konkurzů tu mám před sebou tým, o kterém vím, že to zvládne, a na práci s nimi se už moc těším.“
V rolích diváci uvidí jak známé tváře jako Michaela a Roman Tomešovi, Marie Křížová, Petra Nesvačilová, Zbyněk Fric či Martin Pošta, i jména nová jako Izabela Jati, Natálie Říhová, Miloslav Frýdl či Filip Antonio, který je ovšem známý z mnoha dětských filmových a televizních rolí.
Kdo za tím stojí?
První díl míří do finále
Původní muzikál Biograf láska, který se hraje od září 2022, má za sebou přes 300 vyprodaných představení. S jevištěm Divadla Kalich se rozloučí definitivně 7. června 2026. Do konce jeho uvádění zbývá posledních 21 repríz, z nichž šest se odehraje během nadcházejícího velikonočního víkendu (3.–6. dubna).
Vzhledem k zájmu o pokračování otevřelo divadlo 2. dubna 2026 předprodej vstupenek na „dvojku“ až do června 2027.
Kromě divadelní premiéry doprovodí 80. výročí narození Hany Zagorové také vydání vícealbové kompilace u vydavatelství Supraphon a nová výpravná biografie z nakladatelství Dobrovský.
Trochu bych doporučila zapomenout na moji interpretaci a dát do toho kus svého názoru, kus svého já a prosadit svou osobnost.