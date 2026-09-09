Biologické hodiny tikají, děti nepřicházejí. Češky to řeší social freezingem

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  14:30
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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Ilustrační foto
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Porodnost v Česku stále klesá.
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Nejdřív škola, potom práce, vlastní bydlení, finanční jistota a ideálně také vhodný partner. Jenže biologické hodiny se zastavit nedají. Zatímco porodnost v Česku padá na historická minima, zájem o zmrazení vajíček roste. Jeden cyklus stojí desítky tisíc korun a ani zamrazená vajíčka nejsou pojistkou, že se dítě skutečně narodí. Klíčový je především věk ženy v době jejich odběru.

Porodnost trápí Česko i celou Evropu. Dětí se rodí stále méně a méně a čísla za poslední rok ukazují, že trend se zatím nedaří zvrátit.

„Během roku 2025 se živě narodilo 77,6 tisíce dětí, nejméně v historii statistického zjišťování. Pokles porodnosti i plodnosti meziročně nastal již počtvrté v řadě. Na jednu ženu připadlo v roce 2025 v průměru 1,28 narozených dětí. Průměrný věk matek při narození 1. dítěte v roce 2025 dále vzrostl na téměř 29,2 let,“ uvádí na svých stránkách Český statistický úřad (ČSÚ).

Ilustrační foto

Klesající počet narozených dětí výrazně rezonuje také v médiích. Stačí se podívat na titulky posledních měsíců.

„Třetina žen může být brzy bezdětná. Dnes je těžší si najít partnera, říká vědkyně“ (iDNES.cz). „Porodnost v Česku stále klesá. Blíží se další rekord“ (Seznam Zprávy). „Došly děti, všude a všem. Česko není v propadu porodnosti samo, krize je v celém bohatém světě“ (iRozhlas). „Počet narozených byl loni nejnižší za posledních 240 let“ (ČSÚ). „Česko dál vymírá. Propad porodnosti míří k novému rekordu“ (Novinky.cz).

O preventivní zmrazení vajíček či spermií je větší zájem. U žen rozhoduje čas

Propad porodnosti se přitom neprojevuje jen ve statistikách. Jak upozorňují porodníci, ani v těch nejprestižnějších českých porodnicích už často není problém dostat se k porodu. Některá zařízení naopak kvůli úbytku rodiček řeší svou budoucnost a obávají se, že jejich provoz nebude dlouhodobě ekonomicky udržitelný.

Jenže zatímco porodnicím ubývají pacientky, biologické možnosti žen se odkládat nedají. S věkem klesá nejen počet vajíček, ale také jejich kvalita. Přesto se rodičovství stále častěji posouvá do pozdějšího věku – kvůli studiu, kariéře, hledání partnera, finanční nejistotě nebo snaze nejprve získat větší životní stabilitu.

Jednou z možností, jak si část žen může vytvořit časovou rezervu, je preventivní zmrazení vajíček, takzvaný social freezing. Metoda ale stále vyvolává řadu otázek a kolem jejího fungování koluje i řada mýtů.

Cena zmrazení vajíček

  • Studium, hledání životního partnera, finanční a sociální nejistota nebo budování kariéry. To jsou nejčastější důvody, proč lidé nespěchají s dětmi.
  • Cena zmrazení se pohybuje podle kliniky od 35 do 50 tisíc korun za jeden cyklus. Platí se i roční poplatek za skladování zamraženého vajíčka, může se to pohybovat až ke třem tisícům korunám.
  • Od roku 2022 v Česku platí novela zákona, díky které zdravotní pojišťovny plně hradí zmrazení a desetileté uchování vajíček ženám před podstoupením náročné léčby (např. chemoterapie). Tento zákrok ze zdravotních důvodů podstupuje zhruba 150 až 200 žen ročně.
  • Ženy, které odkládají mateřství kvůli kariéře, studiu nebo absenci vhodného partnera, si zákrok hradí samy.

Jaká je realita, vysvětluje Pavel Otevřel, vědecký sekretář Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.

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Mýtus 1 Na zmrazení vajíček je čas kdykoli

Řada žen si myslí, že vajíčka se dají zmrazit kdykoli. Jejich počet ale s narůstajícím věkem klesá a snižuje se i jejich kvalita, a to zejména po 35. roce života. Čím později se ženy pro social freezing rozhodnou, tím menší je šance, že se podaří získat dostatečný počet kvalitních vajíček. „Spousta žen k nám přichází pozdě, některé dokonce až před čtyřicítkou. Ideální je, myslet na zmrazení vajíček mnohem dříve, nejlépe do 32 let. Věk je nejvýznamnější rizikový faktor plodnosti,“ říká Otevřel.

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Mýtus 2 Stačí zmrazit jen jedno vajíčko

Jedno zmrazené vajíčko rozhodně není stoprocentní zárukou úspěšného otěhotnění. Odborníci proto ženám doporučují, aby si vytvořily dostatečnou zásobu. „Neexistuje univerzální počet vajíček, který by zaručil narození dítěte. Vycházíme z pravděpodobnostních modelů a kalkulací, které zohledňují především věk ženy. Pokud se podaří zavčas odebrat přibližně 10 až 15 kvalitních vajíček, je to zpravidla dobrá rezerva pro narození jednoho dítěte,“ vysvětluje lékař a dodává, že u mladších žen se dá takový počet vajíček odebrat i během jedné stimulace, ve vyšším věku už je ale často nutné zákrok opakovat.

Mýtus 3 Když mám pravidelnou menstruaci, nemusím řešit plodnost

Pravidelný menstruační cyklus sice obvykle svědčí o probíhající ovulaci, nevypovídá ale o množství a kvalitě vajíček. „Mnoho žen si myslí, že pravidelná menstruace je zárukou plodnosti, a zmrazit vajíčka tak není potřeba. To ale není pravda – ovariální rezerva s věkem klesá, i když je cyklus zcela pravidelný. Jak na tom ženy se zásobou vajíček jsou, samy nepoznají. Zjistit to mohou pouze pomocí odborného vyšetření,“ upozorňuje Otevřel.

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Mýtus 4 Social freezing se týká jen žen, které budují kariéru

Představa, že si ženy nechávají zmrazit vajíčka pouze kvůli budování kariéry, už dávno neodpovídá realitě. Podle zkušeností reprodukčních specialistů je k tomu vedou i jiné důvody. „Tím nejčastějším je skutečnost, že žena zatím nenašla vhodného partnera, s nímž by chtěla založit rodinu. Mezi další důvody patří studium, snaha o větší životní či finanční stabilitu nebo nejistota spojená se současnou společenskou situací. Kariéra tak už dnes rozhodně není jediným motivem pro social freezing,“ vysvětluje Pavel Otevřel.

Ilustrační fotografie

Mýtus 5 Děti narozené ze zmrazených vajíček mají vyšší riziko vrozených vad

Obavy žen z vyššího rizika vrozených vad u dětí, které se narodily ze zmrazených vajíček, jsou podle odborníků zbytečné. „Riziko vrozených vývojových vad je totiž v takovém případě obdobné, jako u přirozeně počatých dětí nebo dětí narozených po klasické asistované reprodukci,“ upřesňuje lékař.

Mýtus 6 Zmrazená vajíčka se dají skladovat jen několik let

Vajíčka se skladují metodou tzv. kryokonzervace v tekutém dusíku při teplotě přibližně −196 stupňů Celsia a jejich kvalita se v čase nemění. „Díky moderním metodám zmrazení na délce skladování vajíček nezáleží, je prakticky nekonečná. Ženy se proto nemusí obávat, že by se vajíčka nedala v budoucnu použít. Zásadní je, v jakém věku k odběru došlo a jak byla v tu chvíli vajíčka kvalitní,“ uzavírá Pavel Otevřel.

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