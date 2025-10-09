Biostimulace místo výplní aneb Jak vrátit pleti přirozenou pružnost a mladistvý vzhled

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  9:20
Každá pleť má svůj příběh. Některé dny září, jindy působí unaveně, bez jasu a pružnosti. Může za to stres, nedostatek spánku, slunce, ale také čas – ten neúprosně zpomaluje přirozené regenerační procesy v kůži. A právě ve chvíli, kdy běžná kosmetika přestává stačit, přichází na scénu moderní estetická medicína s novým, přirozeným řešením – biostimulací.

Biostimulační látky působí na fibroblasty, což jsou buňky, které mají na starosti produkci kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové. | foto: Profimedia.cz

Tento přístup se od klasických výplní zásadně liší. Nesnaží se pleť jen „napumpovat“ objemem, ale naopak ji podněcuje, aby začala znovu fungovat tak, jak to uměla dřív. Biostimulační látky působí hluboko v pokožce, kde aktivují buňky zodpovědné za tvorbu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové – tedy tří klíčových látek, které dávají pleti pevnost, pružnost a mladistvý vzhled. Výsledkem není umělý efekt, ale svěží, přirozeně vypnutá a zdravější pleť. O tom, jak biostimulační látky fungují, proč si získávají takovou oblibu a v čem se liší jednotlivé typy ošetření, jsme si povídali s Martinem Chorvátem, zakladatelem a vedoucím lékařem estetické kliniky Venusium.

Co přesně si máme představit pod pojmem biostimulační látky a v čem se liší od klasických výplní?
Biostimulační látky nejsou klasické výplně, které vyplňují vrásky nebo doplňují objem. Jejich cílem je nastartovat vlastní regenerační procesy kůže. Působí na fibroblasty, buňky zodpovědné za tvorbu kolagenu a elastinu, a tím posilují samotnou strukturu pokožky. Efekt sice není okamžitý, ale je postupný a dlouhodobý.

Jak biostimulační látky působí na buňky v hlubších vrstvách kůže a jaký je jejich hlavní efekt?
Účinné látky stimulují metabolismus buněk a zvyšují jejich aktivitu. Výsledkem je pevnější kolagenová síť, lepší elasticita a hydratace. Hlavním efektem je tedy skutečné ozdravení pleti, zlepšení kvality tkáně, nikoli pouze povrchový efekt vyhlazení.

Hydratace pleti je základ. Jak se líčit jako vizážistky?

Jaké benefity může klient po ošetření očekávat? Jde spíše o vizuální změnu, nebo skutečné ozdravení pleti?
Obojí. Pacienti popisují pleť jako jasnější, vypnutější a svěží. Zároveň se ale prokazatelně zlepšuje kvalita pokožky, stává se silnější, pružnější a lépe zvládá hydrataci i regeneraci. To je rozdíl oproti čistě estetickému efektu výplní.

Co je lososí DNA a proč se jí říká „látka s regeneračním efektem“?
Látky z lososí DNA obsahují nukleotidy, které podporují obnovu buněk a chrání je před oxidačním stresem. Mají silný regenerační efekt – zlepšují hojení, vitalitu i kvalitu pleti. Proto se využívají tam, kde je pokožka oslabená, unavená nebo poškozená sluncem.

Čas nezastavíme, ale péčí o pleť ho můžeme zpomalit. Hydratace je základ, tvrdí vizážistky

Pro koho je toto ošetření nejvhodnější a existuje doporučený věk, kdy s ním začít?
Vhodné je pro ženy i muže, kteří chtějí zlepšit kvalitu pokožky, zpomalit stárnutí nebo ji zregenerovat. Ideální je začít kolem 30. roku, kdy se přirozeně snižuje tvorba kolagenu. U mladších klientů funguje biostimulace preventivně, u starších regeneračně.

Jak dlouho vydrží efekt a jak často je vhodné biostimulaci opakovat?
Po sérii dvou až tří ošetření je efekt patrný 6 až 12 měsíců, podle individuálních faktorů. Poté doporučujeme pravidelné udržovací aplikace jedenkrát až dvakrát ročně. Biostimulace je medicínská cesta, jak vrátit pokožce její přirozenou schopnost regenerace. Na rozdíl od výplní neřeší jen vrásku, ale podporuje vlastní kolagenovou síť. Efekt je přirozený, postupný a dlouhodobý, což osobně považuji v estetické medicíně za nejhodnotnější.

Jemná estetika

  • Existuje přípravek s vysokou koncentrací stabilizované kyseliny hyaluronové, která působí dvojím efektem – intenzivně hydratuje pokožku a zároveň stimuluje její vlastní regenerační procesy. Jmenuje se Profhilo.
  • Na rozdíl od klasických výplní tedy pleť nevyplňuje, ale podporuje tvorbu kolagenu a elastinu.
  • Existuje několik variant podle typu a potřeby ošetřované oblasti. Profhilo Structura se používá především tam, kde je třeba dodat obličeji pevnost a jasněji definovat kontury – například v oblasti tváří či dolní čelisti. Díky své bioremodelační schopnosti zlepšuje hustotu a tonus pokožky.
  • Naopak Profhilo Body je určeno pro větší partie těla, jako jsou paže, břicho nebo vnitřní stehna. Pomáhá v místech, kde se objevuje ochablá nebo povolená kůže. Kůži zpevňuje, hydratuje a navrací jí pružnost i vitalitu.
Témata: pokožka, vzhled, Kůže

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Praha

Designblok 2025. Mezinárodní festival designu Designblok 2025 se koná v Praze ve dnech 8. - 12. října 2025.

vydáno 9. října 2025  9:09

K výročí velkomeziříčské radnice vyjde v roce 2029 publikace

Pět století uplyne v letech 2028 až 2029 od výrazné přestavby radnice ve Velkém Meziříčí. Po těchto úpravách získalo sídlo samosprávy na Náměstí svoji dnes již tradiční podobu.

9. října 2025  9:03

Praha hledá inovativní řešení pro vesmírnou obranu a bezpečnost

9. října 2025

Při požáru v Dolanech utrpěl majitel popáleniny, hasiči zachránili koně

Popáleniny druhého stupně utrpěl při požáru objektu v Dolanech na Olomoucku jeho majitel. Oheň vzplál ve středu v podvečer. Muže transportovala letecká záchranná služba do nemocnice. Hasičům se...

9. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká delegace posílila evropskou stopu na veletrhu TADTE 2025 – Evropa začíná znovu vystupovat z pozadí

9. října 2025  8:48

GALERIE: Pražské nádražky vzdorují zubu času. Nyní jsou ale v ohrožení

Lidé ji buď milují, nebo nenávidí. Nejednou zahnala neustálou žízeň i náhlý hlad. A párkrát zachránila před zimou nebo nudou při čekání na vlak. Ta správná je trochu špinavá a trochu upatlaná....

2. května 2015  6:29,  aktualizováno  9.10 8:43

Hasiči zachraňovali lidi z hořícího domu na Spořilově, žena skončila v nemocnici

U požáru bytu v panelovém domě v Hlavní ulici na pražském Spořilově zasahovali ve středu večer hasiči. Plameny zachvátily jednu místnost ve čtvrtém patře. Zasahující jednotky z budovy evakuovaly...

9. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Hlas metra A se vrací do studia. Je potřeba namluvit nové stanice

Nové stanice metra A nyní potřebují i své vlastní hlasové oznámení, a na scénu tak musí opět po letech nastoupit první dáma metra Světlana Lavičková, jediný a původní hlas zelené linky. Hlas...

11. prosince 2014  14:38,  aktualizováno  9.10 8:40

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně, v nemocnici skončily i tři děti

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se ve středu večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:12,  aktualizováno  9.10 8:36

Rekonstrukce metra Flora začne v únoru 2026. Cestující čeká dlouhá uzavírka stanice

Stanice metra Flora na trase A se po více než čtyřech desetiletích dočká zásadní rekonstrukce. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) právě předal staveniště sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS, které...

8. října 2025  18:50,  aktualizováno  9.10 8:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Inovace přírody: medicinální houby

9. října 2025  8:27

Voltage Energy Group představuje na veletrhu RE+ 2025 v Las Vegas kabelové systémy IBEX PLUS a novinku LYNX

9. října 2025  8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.