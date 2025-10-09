Tento přístup se od klasických výplní zásadně liší. Nesnaží se pleť jen „napumpovat“ objemem, ale naopak ji podněcuje, aby začala znovu fungovat tak, jak to uměla dřív. Biostimulační látky působí hluboko v pokožce, kde aktivují buňky zodpovědné za tvorbu kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové – tedy tří klíčových látek, které dávají pleti pevnost, pružnost a mladistvý vzhled. Výsledkem není umělý efekt, ale svěží, přirozeně vypnutá a zdravější pleť. O tom, jak biostimulační látky fungují, proč si získávají takovou oblibu a v čem se liší jednotlivé typy ošetření, jsme si povídali s Martinem Chorvátem, zakladatelem a vedoucím lékařem estetické kliniky Venusium.
Co přesně si máme představit pod pojmem biostimulační látky a v čem se liší od klasických výplní?
Biostimulační látky nejsou klasické výplně, které vyplňují vrásky nebo doplňují objem. Jejich cílem je nastartovat vlastní regenerační procesy kůže. Působí na fibroblasty, buňky zodpovědné za tvorbu kolagenu a elastinu, a tím posilují samotnou strukturu pokožky. Efekt sice není okamžitý, ale je postupný a dlouhodobý.
Jak biostimulační látky působí na buňky v hlubších vrstvách kůže a jaký je jejich hlavní efekt?
Účinné látky stimulují metabolismus buněk a zvyšují jejich aktivitu. Výsledkem je pevnější kolagenová síť, lepší elasticita a hydratace. Hlavním efektem je tedy skutečné ozdravení pleti, zlepšení kvality tkáně, nikoli pouze povrchový efekt vyhlazení.
Jaké benefity může klient po ošetření očekávat? Jde spíše o vizuální změnu, nebo skutečné ozdravení pleti?
Obojí. Pacienti popisují pleť jako jasnější, vypnutější a svěží. Zároveň se ale prokazatelně zlepšuje kvalita pokožky, stává se silnější, pružnější a lépe zvládá hydrataci i regeneraci. To je rozdíl oproti čistě estetickému efektu výplní.
Co je lososí DNA a proč se jí říká „látka s regeneračním efektem“?
Látky z lososí DNA obsahují nukleotidy, které podporují obnovu buněk a chrání je před oxidačním stresem. Mají silný regenerační efekt – zlepšují hojení, vitalitu i kvalitu pleti. Proto se využívají tam, kde je pokožka oslabená, unavená nebo poškozená sluncem.
Pro koho je toto ošetření nejvhodnější a existuje doporučený věk, kdy s ním začít?
Vhodné je pro ženy i muže, kteří chtějí zlepšit kvalitu pokožky, zpomalit stárnutí nebo ji zregenerovat. Ideální je začít kolem 30. roku, kdy se přirozeně snižuje tvorba kolagenu. U mladších klientů funguje biostimulace preventivně, u starších regeneračně.
Jak dlouho vydrží efekt a jak často je vhodné biostimulaci opakovat?
Po sérii dvou až tří ošetření je efekt patrný 6 až 12 měsíců, podle individuálních faktorů. Poté doporučujeme pravidelné udržovací aplikace jedenkrát až dvakrát ročně. Biostimulace je medicínská cesta, jak vrátit pokožce její přirozenou schopnost regenerace. Na rozdíl od výplní neřeší jen vrásku, ale podporuje vlastní kolagenovou síť. Efekt je přirozený, postupný a dlouhodobý, což osobně považuji v estetické medicíně za nejhodnotnější.
