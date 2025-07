„Budeme bránit náš ostrov, ať to stojí cokoliv. Budeme bojovat na plážích, budeme bojovat na přistávacích plochách. Budeme bojovat v polích a v ulicích; budeme bojovat v kopcích. Nikdy se nevzdáme,“ zní nejznámější část sugestivního projevu ministerského předsedy Churchilla.

Radarové „oči“ na pobřeží

Před 85 lety, dne 10. července, se rozhořela nebesa. Německé luftwaffe vlétlo nad Británii sebevědomé, zocelené taženími v Polsku či Francii. Zkušení stíhači létali ve volných dvojicích a čtveřicích, jako útočníci volili místo i čas boje a často měli výhodu převýšení i překvapivého útoku „ze slunce“.

Německá ofenziva přitom měla být pouze předehrou invaze na britské ostrovy, kterou Hitlerovi generálové chystali pod krycím označením Seelöwe (Lvoun).

Nálety v průběhu července postupně sílily, načež v polovině srpna přišla hlavní vlna leteckých útoků. Němci se soustředili zejména na letiště, nepodařilo se jim ale narušit systém včasného varování před leteckými útoky, založený na radaru a budovaný od hloubi třicátých let.

Válečné počty Britské letectvo bitvu o Británii začalo s bezmála 2 000 provozuschopnými letouny. Luftwaffe nasadilo přes 2 500 letadel.

Britové ztratili 1 023 stíhaček, 376 bombardérů a 148 strojů pobřežního velitelství. Padlo 544 stíhačů. Němci přišli o 873 stíhaček a 1 014 bombardérů. Padlo 2 698 stíhacích letců, 967 bylo zajato a 638 pohřešováno.

Právě pomocí sítě stanic na pobřeží Británie tak dokázalo britské Královské letectvo (RAF) účinně organizovat obranu. Díky 26 radarovým stanicím a efektivnímu řízení stíhacího letectva – Britové vzlétali na konkrétní cíl ve třech ze čtyřech případů, přičemž průměr luftwaffe činil 30 procent. Navíc dovedli nahrazovat odepsané letouny a v případě, že sestřelený pilot nebyl vážně zraněn, mohl se na rozdíl od Němců, kteří končili v zajetí, opět zapojit do boje. RAF také nechyběly velké počty moderních stíhaček. Hurricany a vzácnější spitfiry byly pro německé messerschmitty více než důstojnými protivníky a luftwaffe navíc nemělo strategické bombardéry. Lehčí junkersy a heinkely je nemohly nahradit.

Messerschmitt Bf 109: Hlavní stíhací letoun luftwaffe, nejznámější varianty nesly označení E a G. Ačkoliv po roce 1942 začal být do služby stále více zařazován výkonnější Focke-Wulf Fw 190, byla „stodevítka“ hlavním strojem německého letectva až do konce války.

Zatoulané bomby na Londýn

Počínaje 12. srpnem však spustilo luftwaffe proti britským radarům a letištím bezprecedentní ofenzivu. Úspěchy, jež hlásili němečtí piloti, šéfa luftwaffe Hermanna Göringa přesvědčily, že se britské letectvo do deseti dnů zhroutí.

RAF se skutečně dostávalo do kritické situace a zařazovala do operačních perutí už i naprosté zelenáče. Během několika málo týdnů mělo nastat fatální zhroucení.

Nakonec zapracovala velká, jak se ukáže šťastná náhoda. V noci na 25. srpna došlo k mylnému shozu německých bomb na Londýn. Premiér Churchill se na to konto rozhodl povzbudit morálku Britů a symbolicky vyslal svaz osmi desítek bombardérů na Berlín. To ovšem říšského vůdce Adolfa Hitlera rozzuřilo. Bytostně, zcela a osudně. Hitler udělal zásadní chybu. Zájem luftwaffe okamžitě přeorientoval na Londýn, byl to akt pomsty za Berlín. Stalo se tak ve zcela klíčové době, v níž síly RAF začínaly vrávorat. Oddechly si též zbrojní továrny a celý průmysl.

Nepřetržité nálety na Londýn sice zabily tisíce lidí a zbořily nebo poškodily na milion domů, hlavního cíle, zničení morálky civilistů, se však dosáhnout nepodařilo.

Německé ztráty navíc postupně rostly a přes Göringovo ujišťování o „posledních zbývajících spitfirech a hurricanech“ čekal piloty luftwaffe každý den odhodlaný, na poslední chvíli zmátořený protivník. Když selhal i velký útok 15. září, dal Hitler odložit invazi na neurčito. Británie byla prozatím zachráněna.

Supermarine Spitfire: Nejslavnější britský stíhací letoun války. Těsně před vypuknutím bitvy mělo Královské letectvo ve výzbroji 160 spitfirů. V průběhu konfliktu byl typ neustále vylepšován, dostal silnější motory, modernější křídla či lepší výzbroj. Poslední verze nesla pořadové číslo 24 a vznikla až v roce 1946. Celkem bylo vyrobeno téměř 20 500 spitfirů.

Nadsazení a překvapení

Nacistická mašinérie v bitvě o Británii doplatila na podcenění protivníka i přecenění vlastních dosavadních úspěchů (ze tří tisíc nárokovaných sestřelů nakonec bylo asi 1 100), stejně jako na chybné zaměření útoků na Londýn v době, kdy RAF stálo nad propastí. Příležitost k dalšímu útoku a dobytí Británie už třetí říše nedostala.

České eso František

V boji o Británii významně pomohli i českoslovenští letci. Po obsazení českých zemí nacistickým Německem a po zahájení druhé světové války v roce 1939 se desetitisíce Čechů a Slováků zapojily do bojů na straně protihitlerovské koalice.

V rámci RAF postupně vznikly jedna bombardovací a tři československé stíhací perutě. První z nich, 310. stíhací peruť, byla zřízena krátce po rozhoření bitvy o Británii, dne 12. července 1940.

Počet československých letců rostl v Británii postupně až na více než dvě tisícovky, 531 jich v bojích zahynulo, včetně nejúspěšnějšího českým esa. Tím byl Josef František, který se ovšem proslavil jako člen 303. polské stíhací perutě. Dosáhl 17 potvrzených sestřelů letadel luftwaffe během necelého měsíce.

Britský ministerský předseda Winston Churchill vzdal hold všem příslušníkům RAF známým citátem: „Na poli lidských konfliktů nikdy tak velké množství nevděčilo za tak mnoho tak nepatrné hrstce.“ Komunistický režim se válečným hrdinům „odvděčil“ perzekucemi a vězněním.