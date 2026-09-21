ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY (Praha)
Pokud máte pocit, že pražská politika je občas jako z jiné planety, toto uskupení to myslí doslova. V hlavním městě kandiduje tříčlenná skupina, která slibuje „lepší Česko“ za asistence mimozemských civilizací. Nejde přitom jen o o recesi na papíře. Členové hnutí se na veřejnosti a při kampani neváhají stylizovat do rolí návštěvníků z vesmíru a oblékat si celotělové kostýmy zelených mimozemšťanů. Pro fotografy nejen z deníku Metro je tato bizarní kampaň v pražských ulicích jasným vizuálním magnetem.
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VOLBY 2026 v Praze 6: Stárek obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a do Senátu a jak volit?
O zas takovou bizarnost ale ve výsledku nejde. Jak pravil v roce 2005 Jiří Paroubek, který byl tehdy premiérem a předsedou ČSSD: „Ty zákony, které jsou potřeba ve prospěch této země, lidu této země, budeme schvalovat i třeba s komunisty, a kdyby tady spadli marťani, tak je budu schvalovat třeba s marťany, budou-li členy Poslanecké sněmovny!“
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
WONDER WOMEN ZE BZENCE (Bzenec)
Na jižní Moravě se zformovalo čistě ženské spojenectví patnácti kandidátek, které se rozhodly vzít osud svého města do vlastních rukou. Ženy ze Bzence pod úderným komiksovým názvem ukazují, že komunální politika potřebuje nadhled, superhrdinskou energii a ženský element. Na sociálních sítích bodují sjednocenou grafikou a společnými fotografiemi, které odkazují na sílu a odhodlání.
Velkoosecký krtek (Velký Osek)
V politice jsme zvyklí na „politické matadory“ nebo „štiky“, ve Velkém Oseku na Kolínsku ale sázejí na podzemní faunu. Patnáctičlenná kandidátka s názvem Velkoosecký krtek dává jasně najevo, že se nebojí tvrdé práce takříkajíc odspodu. Zda chtějí v obci primárně vykopat nové podchody, zkontrolovat kanalizaci, nebo prostě jen s humorem rýt do starých pořádků na radnici, ukážou až samotné volby.
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