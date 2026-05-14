Každý víkend, bez ohledu na počasí, míří do ulice U Elektry v Praze 9 zástupy lidí. Nejde o žádnou novinku – tradice pražských burz sahá hluboko do minulosti, od legendární Sparty přes Kolbenovu až po současný areál. A právě zde se dnes jedná o největší trhy svého druhu v České republice a pravděpodobně i v Evropě. Na ploše přes 50 metrů čtverečních se tu mísí sběratelé starožitností, mladí lovci vintage módy i rodiny, které sem vyrážejí na pravidelné nákupy.
„Letos jsme už od jara zaznamenali velkou návštěvnost a stále se zvyšuje,“ prozradil Roman Cíleček, ředitel společnosti Flohmarkt, která bleší trhy provozuje, a dodal: „O víkendech máme vždy narváno. Největší zájem mají lidé klasicky o potraviny, oblečení a následuje levná elektronika. Pravidelně k nám ale míří sběratelé starožitností a lidé, kteří si chtějí vybavit domácnost. Pro pneumatiky a doplňky přijíždějí majitelé automobilů. U nás je dostání všechno.“
Potraviny za ceny z říše snů
Ačkoliv jsou bleší trhy primárně o použitých věcech, největší fronty se zpravidla paradoxně stojí u stánků s jídlem. Mezi návštěvníky se o zdejších cenách vyprávějí legendy, které se při pohledu na cenovky potvrzují.
Kilo uzených žeber za 100 korun, velká štangle loveckého salámu za 99 korun nebo dvoukilový turisťák za 260 korun. Levně vyjde i čerstvá zelenina – velká avokáda za 20 korun nebo cherry rajčata za pětadvacet. To jsou položky, které lákají i lidi z opačného konce Prahy.
„Jezdíme sem s manželem i s dětmi pravidelně na nákupy už čtyři roky a vždy jsme absolutně spokojení. Výběr je tady občas lepší než v supermarketech, chovají se tady k nám slušně a spočítali jsme, že na jednom větším nákupu ušetříme skoro čtyři stovky,“ uvedla redakci PrahaIN.cz paní Jana, která s manželem jezdí nakupovat do Vysočan z Krče.
Co všechno ulovíte na bleších trzích U Elektry?
Pražský bleší trh je fenomén
Pražský blešák je sociologickým obrazem společnosti. Potkáte tu sběratele, kteří přesně vědí, pro co jdou, i turisty hledající bizarní suvenýry. Navíc trhům sluší industriální atmosféra Vysočan. Platí zde platí pravidlo, které v kamenných obchodech neexistuje: smlouvání. To je základní disciplína, bez které by zážitek nebyl kompletní.
Tipy pro lovce pokladů z blešáku
Pivo za 40 a šašlik z grilu
Nákupní horečku je potřeba zajíst. Gastronomie na blešáku U Elektry je kapitolou sama pro sebe. Zapomeňte na avokádové tousty – tady vládne klasika. Půllitr točeného Gambrinusu vyjde na 40 korun, stejně jako káva. Pokud vás přepadne hlad, v nabídce je grilovaná klobása za 120 korun, porce bůčku za stovku nebo smažený sýr s hranolky za 140 korun.
Praktické informace: