Na největší pražský blešák jsou fronty od šesti ráno. Lovečák tam stojí stovku a pivo 40 korun

Ivana Vaňkátová
  18:18
Zatímco pražská obchodní centra zejí o víkendových ránech prázdnotou, ve Vysočanech je v plném proudu adrenalinový lov. Areál U Elektry, kde se rozkládají legendární bleší trhy, láká tisíce lidí na bizarní směsici starožitností, levné elektroniky a potravin za ceny, které v běžných řetězcích už dávno neuvidíte. Proč se vyplatí sem dorazit na šestou ráno a co všechno se dá v osmihektarovém království věcí ulovit?
Bleší trhy. Není to žádný design market, nic farmářského, kde kdo ohrne nos, ale když se tím necháte pohltit, můžete nachodit kilometry mezi roztomilými cetkami a různorodou veteší. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Každý víkend, bez ohledu na počasí, míří do ulice U Elektry v Praze 9 zástupy lidí. Nejde o žádnou novinku – tradice pražských burz sahá hluboko do minulosti, od legendární Sparty přes Kolbenovu až po současný areál. A právě zde se dnes jedná o největší trhy svého druhu v České republice a pravděpodobně i v Evropě. Na ploše přes 50 metrů čtverečních se tu mísí sběratelé starožitností, mladí lovci vintage módy i rodiny, které sem vyrážejí na pravidelné nákupy.

„Letos jsme už od jara zaznamenali velkou návštěvnost a stále se zvyšuje,“ prozradil Roman Cíleček, ředitel společnosti Flohmarkt, která bleší trhy provozuje, a dodal: „O víkendech máme vždy narváno. Největší zájem mají lidé klasicky o potraviny, oblečení a následuje levná elektronika. Pravidelně k nám ale míří sběratelé starožitností a lidé, kteří si chtějí vybavit domácnost. Pro pneumatiky a doplňky přijíždějí majitelé automobilů. U nás je dostání všechno.“

Potraviny za ceny z říše snů

Ačkoliv jsou bleší trhy primárně o použitých věcech, největší fronty se zpravidla paradoxně stojí u stánků s jídlem. Mezi návštěvníky se o zdejších cenách vyprávějí legendy, které se při pohledu na cenovky potvrzují.

Kilo uzených žeber za 100 korun, velká štangle loveckého salámu za 99 korun nebo dvoukilový turisťák za 260 korun. Levně vyjde i čerstvá zelenina – velká avokáda za 20 korun nebo cherry rajčata za pětadvacet. To jsou položky, které lákají i lidi z opačného konce Prahy.

„Jezdíme sem s manželem i s dětmi pravidelně na nákupy už čtyři roky a vždy jsme absolutně spokojení. Výběr je tady občas lepší než v supermarketech, chovají se tady k nám slušně a spočítali jsme, že na jednom větším nákupu ušetříme skoro čtyři stovky,“ uvedla redakci PrahaIN.cz paní Jana, která s manželem jezdí nakupovat do Vysočan z Krče.

Co všechno ulovíte na bleších trzích U Elektry?

  • Sběratelské kousky: Vinylové desky, prvorepublikový porcelán, staré hodinky i vojenské artefakty (celty, bajonety).
  • Domácí potřeby: Nářadí, nábytek, ložní prádlo i kuchyňské vybavení.
  • Elektroniku: Levné mobilní telefony, počítače i retro elektrospotřebiče.
  • Autodíly: Pneumatiky a nejrůznější doplňky pro motoristy.
Pražský bleší trh je fenomén

Pražský blešák je sociologickým obrazem společnosti. Potkáte tu sběratele, kteří přesně vědí, pro co jdou, i turisty hledající bizarní suvenýry. Navíc trhům sluší industriální atmosféra Vysočan. Platí zde platí pravidlo, které v kamenných obchodech neexistuje: smlouvání. To je základní disciplína, bez které by zážitek nebyl kompletní.

Tipy pro lovce pokladů z blešáku

  • Kdy přijít: Pokud chcete ty nejlepší úlovky (starožitnosti, vzácné desky), buďte u brány v 6:00 ráno. Jestli jdete po nejnižší ceně, přijďte kolem poledne – prodejci se chtějí zboží zbavit a sleví maximum.
  • Hotovost s sebou: Na platební terminály zapomeňte, bez mincí a bankovek v kapse nepořídíte nic.
  • Oblečení: Neberte si své nejlepší boty. Areál je rozlehlý a v případě deště může být terén náročnější.
  • Vstupné: Počítejte s poplatkem za vstup i za parkování.

Pivo za 40 a šašlik z grilu

Nákupní horečku je potřeba zajíst. Gastronomie na blešáku U Elektry je kapitolou sama pro sebe. Zapomeňte na avokádové tousty – tady vládne klasika. Půllitr točeného Gambrinusu vyjde na 40 korun, stejně jako káva. Pokud vás přepadne hlad, v nabídce je grilovaná klobása za 120 korun, porce bůčku za stovku nebo smažený sýr s hranolky za 140 korun.

Praktické informace:

  • Adresa: U Elektry 7, Praha 9 – Vysočany.
  • Otevírací doba: Každou sobotu a neděli od 06:00 do 14:00.
  • Doprava: Tramvají na zastávku U Elektry nebo autem přímo do areálu (vlastní zpoplatněné parkoviště).

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Letná se zaplní legendami MHD. Autobusový den nabídne svezení zdarma i program pro děti

Sedmý ročník pražského autobusového dne se uskutečnil na Letenské pláni,...

Milovníci městské dopravy, historických vozidel i rodinných akcí si přijdou na své. Pražská integrovaná doprava připravila na Letenské pláni celodenní program plný bezplatných jízd historickými...

14. května 2026  19:41

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

14. května 2026  16:12,  aktualizováno  19:33

Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 20 milionů korun

V Nové Pace hoří baterie v kontejnerovém úložišti. (14. května 2026)

Hasiči vyjížděli ve čtvrtek odpoledne do Nové Paky na Jičínsku k požáru bateriového úložiště. Kvůli šíření toxických zplodin doporučili lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Přibližně po třech...

14. května 2026  15:32,  aktualizováno  19:23

Loutkářské muzeum v Chrudimi otevřelo Hurvínkovu hernu k jeho 100. narozeninám

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi dnes otevřelo Hurvínkovu hernu. Je součástí oslav kulatého výročí známé loutkové postavičky. Hurvínek letos slaví 100 let...

14. května 2026  17:40,  aktualizováno  17:40

V Ústí nad Labem budou společně kandidovat SPD, Motoristé, Trikolora, Přísaha

V Ústí nad Labem společnou kandidátku pro podzimní komunální volby vytvoří koalice SPD a Motoristé s podporou Trikolory a Přísahy. Lídrem kandidátky pro...

14. května 2026  17:36,  aktualizováno  17:36

Muzeum v Chrudimi otevřelo novou podobu expozice plakátů Alfonse Muchy

Regionální muzeum v Chrudimi dnes otevřelo novou podobu stálé expozice s názvem Alfons Mucha - Euforie ornamentu. Představuje vizuálně výrazně proměněnou...

14. května 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo, dálnice je na 14. kilometru ve směru na Prahu uzavřená. Tři cizinci byli zraněni, na místě přistává vrtulník záchranářů.

14. května 2026  18:02,  aktualizováno  18:40

Organizace NAUTIS dala v Libčicích n. V. modernizovat domov pro lidi s autismem

Národní ústav pro autismus (NAUTIS) dal v Libčicích nad Vltavou u Prahy zmodernizovat domov pro lidi s autismem a chováním náročným na péči. Nabízí bydlení...

14. května 2026  16:47,  aktualizováno  17:23

