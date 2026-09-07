Blitz Union míří do Brna: Kapela s frontmanem ze Zrádců poprvé ukáže novou show

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:13
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Takhle možná MJ ze Zrádců neznáte. Marek Kučera, známý rovněž jako Mark Blitz,...

Takhle možná MJ ze Zrádců neznáte. Marek Kučera, známý rovněž jako Mark Blitz, je frontmanem skupiny Blitz Union. | foto: FB kapely

Skupina byla založena v roce 2019. Dva z jejích členů se znají od školky.
Takhle možná MJ ze Zrádců neznáte. Marek Kučera, známý rovněž jako Mark Blitz,...
Skupina Blitz Union byla založena v roce 2019 v Praze v České republice. Mark...
Skupina Blitz Union byla založena v roce 2019 v Praze v České republice. Mark...
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Rocková formace Blitz Union přiveze 10. října do brněnského Metro Music Baru svou novou koncertní show. Kapela, které se přezdívá „čeští Rammstein“, v Brně vystoupí vůbec poprvé v plnohodnotné koncertní podobě. V rámci turné k aktuálnímu albu Evolution půjde navíc o její jedinou zastávku v České republice.

Futuristický rock, výrazná pódiová estetika a pořádná dávka energie. Hudební formace Blitz Union zamíří zhruba za měsíc, konkrétně 10. října, do brněnského Metro Music Baru. Zde v rámci turné k albu Evolution odehrají svou jedinou českou zastávku. Pro kapelu půjde zároveň o premiéru. V moravské metropoli se představí vůbec poprvé v kompletní koncertní podobě.

Čeští Rammstein jsou známější v cizině

„Po čtyřech letech, kdy jsme v Česku pořádali akce pouze v Praze, byl čas se vydat dál a uhnízdit se v dalším městě. Brno byla jasná volba,“ říká pro deník Metro frontman kapely Mark Blitz, občanským jménem Marek Kučera, kterého mohou čtenáři znát i pod přezdívkou MJ z druhé série psychologicko-detektivní televizní hry Zrádci.

O české kapele Blitz Union, které se přezdívá čeští Rammstein, už letos deník Metro psal. Tehdy to bylo v souvislosti s jejich novou deskou Evolution. Kapela funguje od roku 2019, a přestože jde o českou formaci, doma jsou známější méně než na zahraničních pódiích. V posledních letech se výrazně prosadila především v Německu a západní Evropě, kde si zahrála například jako support Oomph! nebo Lord of the Lost.

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„Kromě novinek z desky Evolution zazní i osvědčené klubové hymny. Chybět nebudou skladby jako Plastic, Hotel India Victoria nebo Revolution,“ slibuje kapela.

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