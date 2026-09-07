Futuristický rock, výrazná pódiová estetika a pořádná dávka energie. Hudební formace Blitz Union zamíří zhruba za měsíc, konkrétně 10. října, do brněnského Metro Music Baru. Zde v rámci turné k albu Evolution odehrají svou jedinou českou zastávku. Pro kapelu půjde zároveň o premiéru. V moravské metropoli se představí vůbec poprvé v kompletní koncertní podobě.
Čeští Rammstein jsou známější v cizině
„Po čtyřech letech, kdy jsme v Česku pořádali akce pouze v Praze, byl čas se vydat dál a uhnízdit se v dalším městě. Brno byla jasná volba,“ říká pro deník Metro frontman kapely Mark Blitz, občanským jménem Marek Kučera, kterého mohou čtenáři znát i pod přezdívkou MJ z druhé série psychologicko-detektivní televizní hry Zrádci.
O české kapele Blitz Union, které se přezdívá čeští Rammstein, už letos deník Metro psal. Tehdy to bylo v souvislosti s jejich novou deskou Evolution. Kapela funguje od roku 2019, a přestože jde o českou formaci, doma jsou známější méně než na zahraničních pódiích. V posledních letech se výrazně prosadila především v Německu a západní Evropě, kde si zahrála například jako support Oomph! nebo Lord of the Lost.
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„Kromě novinek z desky Evolution zazní i osvědčené klubové hymny. Chybět nebudou skladby jako Plastic, Hotel India Victoria nebo Revolution,“ slibuje kapela.