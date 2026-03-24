Blíží se Den spodního prádla. Co o vás může prozradit jeho barva a co vám napoví o ženách?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  14:30
Možná ho nikdo nevidí, ale vy o něm víte. Spodní prádlo dokáže nenápadně ovlivnit náladu i sebevědomí a jeho barva o vás může prozradit víc, než si myslíte. Jaký příběh vypráví černá, červená nebo třeba pastelové tóny?
A co vy? Jaké spodní prádlo nejčastěji nosíte? | foto: Trenýrkárna.cz

Spodní prádlo je nejintimnější součást šatníku. Není vidět, přesto ho většina žen vybírá s překvapivou pečlivostí. Barva, střih i materiál totiž často odrážejí nejen styl, ale i aktuální náladu nebo vnitřní nastavení. A právě barva může nenápadně napovědět, jak se žena cítí... nebo jak se cítit chce.

Černá. Jistota, elegance a kontrola

Černé spodní prádlo patří dlouhodobě k nejoblíbenějším. „Černé spodní prádlo je spojováno s elegancí, smyslností a určitou dávkou sebejistoty. Ženy, které ho nosí často, obvykle vědí, co chtějí, a mají jasný styl,“ říká Adam Rožánek z e-shopu Trenýrkárna.cz. Z psychologického pohledu může černá naznačovat i potřebu kontroly a jistoty. Je univerzální, funguje v každé situaci a působí stabilně.

Černá je symbolem elegance

Červená. Energie, vášeň a odvaha

Červené prádlo je výrazné a sebevědomé. Často po něm sahají ženy, které chtějí vystoupit ze stereotypu nebo si dodat energii. „Červená podporuje pocit vitality a může zvyšovat sebevědomí. Řada žen po ní sahá ve chvílích, kdy se chtějí cítit výjimečně,“ doplňuje Rožánek. I když zůstává skrytá, může fungovat jako malý psychologický impuls.

Bílá a béžová. Klid, přirozenost a komfort

Světlé odstíny jsou spojené s čistotou, jednoduchostí a pohodlím. Často je volí ženy, které dávají přednost praktičnosti a nenápadnosti. „Volba těchto barev ale nemusí znamenat nudu. Naopak může ukazovat na vyrovnanost a důraz na komfort i funkčnost,“ upozorňuje Rožánek.

Bílá působí čistě a komfortně

Pastely a výrazné barvy

Růžová, modrá nebo fialová bývají volbou žen, které rády experimentují a přizpůsobují výběr prádla aktuální náladě. Barevné prádlo může fungovat jako drobný detail, který zlepšuje den – i když ho nikdo jiný nevidí.

Zájem roste hlavně na jaře a před Vánoci

Podle dat on-line tržiště Allegro začíná zájem o spodní prádlo výrazně růst už na přelomu března a dubna. Meziměsíčně tehdy vyhledávání související s touto kategorií vzrostlo téměř o 200 procent, což souvisí s obměnou jarního šatníku. „Na jaře lidé přirozeně sahají po změně, a spodní prádlo je jednou z kategorií, kterou při této příležitosti často doplňují. Nejde jen o praktičnost, ale i o pocit nového začátku,“ říká Monika Brichtová, mluvčí online tržiště Allegro.cz.

Nejvýraznější sezónní nárůst ale přichází v prosinci, kdy zájem oproti listopadu roste o více než 600 procent. Spodní prádlo tak zůstává oblíbeným vánočním dárkem. Mírnější nárůst je patrný také v létě, kdy lidé nakupují výbavu na dovolenou.

Co lidé nejčastěji kupují

  • Muži nejčastěji vyhledávají boxerky a kvalitní ponožky, zatímco ženy dávají přednost push-up podprsenkám a kalhotkám s vysokým pasem.
  • Napříč kategorií je zároveň patrný trend směrem k udržitelnějším materiálům, jako je bambusové vlákno nebo organická bavlna, a k bezešvému prádlu, které nabízí maximální komfort.

Pastelové barvy jsou v poslední době velmi oblíbené a působí stylově.



