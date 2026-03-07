Vztahový český seriál Polabí se počítá mezi největší seriálové úspěchy televize Prima posledních let. Počin z dílny Bisera A. Arichteva navíc stále získává na popularitě a ve sledovanosti nadále posiluje. Vedení Primy proto fanoušky logicky ubezpečilo, že minimálně letos konec jejich oblíbeného seriálu opravdu nehrozí.
Sázka na osvědčené prvky vyšla
Tvůrcům Polabí se povedla sázka na tři osvědčené propriety – známé obsazení, zasazení do atraktivního prostředí malého města i osvěžení vztahovky o kriminální zápletku. Diváci si díky tomu seriál poměrně rychle zamilovali a jsou mu bezmezně věrní. Počinu ostatně z hlediska sledovanosti neuškodilo ani nutné přeobsazení, kdy musela Vilma Cibulková ze zdravotních důvodů natáčení opustit a nahradila ji jmenovkyně Klára Cibulková.
Králem večerního vysílání
Polabí už od své premiéry zůstává neporaženým králem úterních a čtvrtečních večerů, letos je navíc sledovanost ještě vyšší než během podzimního startu. Sledovanost v hlavních cílových skupinách nadále roste a stále častěji překonává hranici 700 tisíc diváků.
Nejsledovanější díl zažil hit 17. února, kdy si ho nenechalo ujít 771 tisíc diváků starších 15 let. Polabí tím velmi úspěšně navazuje na své předchůdce ze stejných časových slotů – Kamarády, Zoo a Slunečnou. Zároveň Prima s prstem v nose poráží svou hlavní konkurenci.
Bratři a sestry totiž naopak bojují s nízkou sledovaností a navzdory původním plánům na jaře svou televizní cestu předčasně ukončí.
Prima potvrzuje pokračování
To už je poměrně dost úspěchů a důvodů k tomu pokračovat s natáčením Polabí i nadále. A přesně to aktuálně vedení Primy potvrdilo. Stanice sice hledá nové žánrové seriály, které by Polabí ve vysílání doplnily a v budoucnu případně nahradily, svého největšího aktuálního hitu se ale nehodlá minimálně do konce roku vzdát.
„Seriál Polabí si získal srdce statisíců českých diváků a jeho příběh zdaleka nekončí. Natáčení nových dílů nadále pokračuje a tvůrci připravují pro diváky překvapení v podobě nových postav, které do děje vstoupí v nadcházejících epizodách. Fanoušci seriálu se tak mohou těšit na Polabí minimálně do konce roku 2026,“ sdělila výrobní ředitelka FTV Prima Lucie Kršáková.
Budoucnost vypadá slibně
Pokud navíc dosavadní skvělá forma seriálu vydrží, dá se očekávat, že ani na konci tohoto roku se do polabských krajin nepodíváme naposledy. Takový hit už zkrátka televize Prima dlouho neměla a fanoušci se minimálně letos o jeho budoucnost bát vážně nemusí.
