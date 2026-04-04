První prodloužený jarní víkend v Česku doprovází smutná statistika. Přestože tradice během Velikonoc velí slavit s rodinou a přáteli, cesty domů z návštěv provází zvýšené nebezpečí, které se týká především řidičů. „V průměru se během velikonočních svátků odehraje každoročně 724 havárií,“ poukazuje Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends a Portálu nehod.
Velikonoce a nebezpečí za volantem
Nejkritičtějším dnem je Velikonoční pondělí, během kterého řidiči často usedají za volant poté, co na návštěvách zkonzumovali alkohol. „Typické velikonoční nehody často vznikají při zdánlivě krátkých jízdách,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod. „Řidič se vrací z návštěvy příbuzných nebo z velikonoční oslavy a má pocit, že domů je to jen několik kilometrů,“ popisuje Chalas.
Právě na takovýchto mnohokrát projetých trasách může klesat obezřetnost a ostražitost, a to nejen po požití alkoholu. Pozor je totiž potřeba dávat i na ostatní účastníky silničního provozu. „Cesty vedou často po úzkých okresních silnicích, kde jsou nepřehledné zatáčky, užší vozovka či horší povrch. Pokud je řidič pod vlivem alkoholu, může snadno špatně odhadnout rychlost nebo reagovat pozdě na náhlou překážku. Stačí přitom drobná chyba nebo pozdní reakce a vozidlo může skončit mimo vozovku,“ upozorňuje Chalas.
Kde se nejvíc bourá?
„Nejčastější příčinou velikonočních nehod, při nichž řidič nadýchal, je sice způsob jízdy, avšak téměř 40 procent havárií s alkoholem souvisí s příliš rychlou jízdou,“ komentuje Sibal. Vliv alkoholu na nehodovost není v rámci České republiky rovnoměrný. Podle statistik Portálu nehod existují tři okresy, kde je situace během svátků výrazně horší než ve zbytku země.
Mezi regiony s nejvyšším podílem velikonočních havárií pod vlivem alkoholu patří:
- Okres Klatovy: 23,33 % nehod (nárůst z běžných 11,11 %)
- Okres Domažlice: 17,46 % nehod (nárůst z běžných 8,52 %)
- Okres Hodonín: 15,63 % nehod (nárůst z běžných 8,22 %)
Smrtící kombinace rychlosti a lihu
Nehody pod vlivem alkoholu mají tendenci být fatálnější. „Dopravní kolize během velikonočních svátků bývají z hlediska následků o něco rizikovější než během běžných jarních víkendů,“ upřesňuje Sibal.
Podle statistik Portálu nehod jsou následky řízení pod vlivem následující:
- 31,10 % případů končí lehkým zraněním
- 4,34 % kolizí má za následek těžké zranění
- 1,17 % havárií končí smrtí
Kromě samotného snížení pozornosti po bujarých oslavách se k důvodům havárií často přidává i nepřiměřená rychlost. „Důležité je také nepodceňovat únavu. Řidič by měl usednout za volant jen tehdy, pokud je plně soustředěný a odpočatý,“ doporučuje Chalas.