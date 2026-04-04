Blíží se nejnebezpečnější den na silnicích. Podle statistik za to může tento státní svátek

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  18:00
Na tradiční obchůzky sousedů a rodiny se po celý rok těší spousta malých i velkých koledníků. Kromě kraslic nebo čokoládových pamlsků se sem tam pro starší ročníky objeví i něco „ostřejšího“ na zahřátí. Podle statistik přináší velikonoční výslužka ve spojitosti s alkoholem zvýšené riziko na silnicích.
ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

První prodloužený jarní víkend v Česku doprovází smutná statistika. Přestože tradice během Velikonoc velí slavit s rodinou a přáteli, cesty domů z návštěv provází zvýšené nebezpečí, které se týká především řidičů. „V průměru se během velikonočních svátků odehraje každoročně 724 havárií,“ poukazuje Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends a Portálu nehod.

Velikonoce a nebezpečí za volantem

Nejkritičtějším dnem je Velikonoční pondělí, během kterého řidiči často usedají za volant poté, co na návštěvách zkonzumovali alkohol. „Typické velikonoční nehody často vznikají při zdánlivě krátkých jízdách,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod. „Řidič se vrací z návštěvy příbuzných nebo z velikonoční oslavy a má pocit, že domů je to jen několik kilometrů,“ popisuje Chalas.

Český pomlázkový brutalismus zahraniční turisty neláká. Za kolik koupíte pletenou švihačku?

Právě na takovýchto mnohokrát projetých trasách může klesat obezřetnost a ostražitost, a to nejen po požití alkoholu. Pozor je totiž potřeba dávat i na ostatní účastníky silničního provozu. „Cesty vedou často po úzkých okresních silnicích, kde jsou nepřehledné zatáčky, užší vozovka či horší povrch. Pokud je řidič pod vlivem alkoholu, může snadno špatně odhadnout rychlost nebo reagovat pozdě na náhlou překážku. Stačí přitom drobná chyba nebo pozdní reakce a vozidlo může skončit mimo vozovku,“ upozorňuje Chalas.

Tradiční velikonoční obchůzka v Martínkově u Moravských Budějovic. (10. dubna...

Kde se nejvíc bourá?

„Nejčastější příčinou velikonočních nehod, při nichž řidič nadýchal, je sice způsob jízdy, avšak téměř 40 procent havárií s alkoholem souvisí s příliš rychlou jízdou,“ komentuje Sibal. Vliv alkoholu na nehodovost není v rámci České republiky rovnoměrný. Podle statistik Portálu nehod existují tři okresy, kde je situace během svátků výrazně horší než ve zbytku země.

Mezi regiony s nejvyšším podílem velikonočních havárií pod vlivem alkoholu patří:

  • Okres Klatovy: 23,33 % nehod (nárůst z běžných 11,11 %)
  • Okres Domažlice: 17,46 % nehod (nárůst z běžných 8,52 %)
  • Okres Hodonín: 15,63 % nehod (nárůst z běžných 8,22 %)
Teď jedou ti zprava. Příslušník policie řídil auta v centru Prahy. Nešly...

Smrtící kombinace rychlosti a lihu

Nehody pod vlivem alkoholu mají tendenci být fatálnější. „Dopravní kolize během velikonočních svátků bývají z hlediska následků o něco rizikovější než během běžných jarních víkendů,“ upřesňuje Sibal.

Podle statistik Portálu nehod jsou následky řízení pod vlivem následující:

  • 31,10 % případů končí lehkým zraněním
  • 4,34 % kolizí má za následek těžké zranění
  • 1,17 % havárií končí smrtí

Kromě samotného snížení pozornosti po bujarých oslavách se k důvodům havárií často přidává i nepřiměřená rychlost. „Důležité je také nepodceňovat únavu. Řidič by měl usednout za volant jen tehdy, pokud je plně soustředěný a odpočatý,“ doporučuje Chalas.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové válce už nic nezbylo, bývalo třeba pět hospod na pád stovek obyvatel. Všechny se prý uživily. Třída...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  23:16

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem, který...

5. dubna 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Na jižní Moravě padlo šest teplotních rekordů, bylo skoro 25 stupňů

ilustrační snímek

Na šesti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 5. dubna. Nejvyšší hodnotu naměřili...

5. dubna 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem. Jeden z...

5. dubna 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

Na Vysočině dnes byla překonána teplotní maxima na třech stanicích Třebíčska

ilustrační snímek

Na Vysočině byla překonána teplotní maxima pro dnešek na třech meteorologických stanicích v okrese Třebíč. Na všech padly deset let staré rekordy. Nejtepleji...

5. dubna 2026,  aktualizováno 

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Na severu Čech padl teplotní rekord na jedné stanici, v Ústí - Vaňově

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes padl teplotní rekord na jediné z 25 stanic, které měří alespoň 30 let. Nové maximum má Ústí-Vaňov, kde dnes bylo 24,4 stupně Celsia....

5. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Při nehodě motorky na Českobudějovicku se zranil řidič a jeho spolujezdkyně

ilustrační snímek

Dva lidé se zranili dnes odpoledne při nehodě motocyklu u Chvalešovic na Českobudějovicku. Osmašedesátiletý řidič vyjel v zatáčce mimo silnici. Má středně...

5. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu (4. dubna 2026)

Dálnice D11 u Prahy je po nočním bourání mostu na exitu 8 u Jiren opět plně průjezdná. Úplná uzavírka začala v sobotu kolem 19:15, most se podařilo zbourat krátce před 02:00. Po dokončení úklidu...

4. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  5. 4. 19:06

Silný vítr komplikuje hašení požáru lesa u Dolan na Náchodsku

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hoří les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojuje deset jednotek hasičů, povolali také vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního...

5. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

I před čakovickým zámkem jsou pěkné jarní květy.

vydáno 5. dubna 2026  18:45

Velikonoční Boží hod v Čakovicích. O sváteční neděli 5. dubna proběhla v čakovickém kostele sv. Remigia Mše svatá s žehnáním pokrmů.
Po ukončení mše mohli účastníci ochutnat připravené...

vydáno 5. dubna 2026  18:44

