Blíží se pátek 13. Kolik jich letos ještě bude a proč se tolik bojíme, že se stane neštěstí?

Veronika Reicheltová
  15:00
Většinou se v kalendáři objevuje jednou či dvakrát do roka, ovšem letošek jej přináší hned třikrát. V roce 2026 tak zažijeme absolutní maximum pátků třináctého, které je v rámci dvanácti měsíců vůbec možné. Proč je tento den považován za nešťastný, co na pověru říkají statistiky a jaké další mýty provázejí začátek jara?
Takto si představuje vyobrazení pátku třináctého umělá inteligence. | foto: Metro.cz

Pokud vám z představy, že se blíží pátek třináctého, naskakuje husí kůže, možná trpíte paraskevidekatriafobií. Jedná se o specifickou fobii právě z tohoto dne, která se projevuje strachem, stresem a úzkostí. Lidé trpící strachem z pátku 13. se během dne vyhýbají činnostem, které by jim mohly přinést nějaké riziko, jako je cestování, řízení a další činnosti. V některých případech ani nevycházejí z domu, aby na sebe nepřivolali nějakou katastrofu.

Proč je pátek 13. nešťastný den?

Historie nešťastného pátku čerpá především z biblických událostí a jejich kombinace. Podle křesťanské tradice došlo v pátek k ukřižování Ježíše Krista. Neblahá třináctka zase odkazuje na Poslední večeři. Právě třináctým hostem u stolu byl totiž Jidáš, jehož zrada vedla k následné tragédii.

K negativnímu vnímání tohoto data přispěl také středověk, především francouzský král Filip IV. Sličný, který podle historiků zahájil v pátek 13. října 1307 masové zatýkání a mučení templářských rytířů.

K rozšíření pověry o nešťastném dni přispěl román Thomase W. Lawsona Pátek třináctého z roku 1907. Tento finanční thriller se odehrává v prostředí newyorské burzy na Wall Street a vypráví příběh o podlém makléři, který zneužije pověrčivost a paniku na Wall Street k vyvolání totálního krachu burzy právě na pátek třináctého.

Oblíbenost strašení tímto datem ukazuje i nespočet dalších adaptací v knihách i filmech. Nejproslulejší je hororová filmová série Pátek třináctého s maskovaným vrahem Jasonem Voorheesem.

Velikonoce 2026: Kdy nakoupíte v obchodech, proč se dává nové oblečení a co nedělat na Velký pátek?

Věděli jste, že?

Pověrčivost se nevyhýbá ani modernímu světu a byznysu. V mnoha hotelech byste marně hledali třinácté patro nebo pokoj se stejným číslem. Některé letecké společnosti raději zcela vynechávají třináctou řadu sedadel, aby se předešlo zbytečným obavám pasažérů.

Pátek třináctého v roce 2026

V letošním roce se objeví hned tři pátky třináctého. Únorový již máme za sebou, čeká nás ještě březnový a listopadový. Tři pátky třináctého v jednom roce nejsou úplně běžné, ale v kalendáři se objevují v pravidelných cyklech. Naposledy jsme tuto „trojitou nálož“ zažili v roce 2015 a další nás čeká až za 11 let v roce 2037.

Zajímavostí je, že únorový a březnový pátek třináctého jsou hned po sobě, což je poměrně neobvyklé. V běžném (nepřestupném) roce má únor přesně 28 dní, tedy čtyři celé týdny. Pokud tedy připadne pátek 13. na únor, připadne automaticky i na březen. Navíc platí zajímavé pravidlo, že když je pátek 13. v březnu, vždy se objeví i v listopadu téhož roku.

Aby v roce nastaly tři pátky třináctého, musí nastat jedna ze dvou situací:

  1. V běžném roce: Rok musí začínat čtvrtkem. Pak připadnou pátky 13. na únor, březen a listopad, jako letos v roce 2026.
  2. V přestupném roce: Rok musí začínat nedělí. V tom případě jsou pátky 13. v lednu, dubnu a červenci.

Kdy byly v minulosti tři pátky třináctého?

Trojitý výskyt tohoto nepopulárního data není v historii ničím ojedinělým a v kalendářních cyklech se k nám pravidelně vrací.

  • 2015: únor, březen, listopad (stejná kombinace jako v roce 2026)
  • 2012: leden, duben, červenec (toto byla kombinace pro přestupný rok)
  • 2009: únor, březen, listopad
  • 1998: únor, březen, listopad
Jak to vypadá s pátky třináctého v budoucnosti?
RokMěsíce s pátkem 13.Počet
2026únor, březen, listopad3
2027srpen1
2028říjen1
2029duben, červenec2
2030září, prosinec2

Stávají se v pátek 13. častěji katastrofy?

Přestože existují seznamy tragických událostí, které se staly v pátek 13., statistiky neukazují, že by tento den byl objektivně nebezpečnější než jiné. Přestože se v daleké i nedávné historii udály tragédie spojené s tímto datem, převážný počet pátků třináctého probíhá bez dramatických následků. V některých případech se počet nehod naopak snižuje, protože jsou lidé opatrnější, jezdí pomaleji a dávají si větší pozor.

Nejen pátek třináctého, ale i jaro je spojené s mnoha pověrami.

Vynášení zimy

Letošní kalendář si s námi hned zkraje roku trochu pohrává a naservíroval nám pátky třináctého v únoru i březnu. Další „nešťastný“ pátek v prvních měsících nás čeká až v roce 2029.

Jaro jako takové je samo o sobě opředené lidovými pověrami a mystikou, jejichž smyslem je rozloučit se s nejtemnějším obdobím roku a přivítat probouzející se přírodu. Vrcholem jsou Velikonoce, které oslavují symbolický triumf života nad smrtí.

Jedním ze zvyků je například vynášení Morany na Smrtnou neděli. Tato tradice se koná vždy 14 dní před Velikonoční nedělí a letos vychází na 22. března. Rituální vhození slaměné figuríny do vody má za cíl definitivně vypudit zimu a spolu s ní i veškeré negativní síly, aby udělaly místo nové energii a rozkvětu.

Typické jarní pověry

  • Vidět první vlaštovku – přináší štěstí a dobré zprávy.
  • První jarní bouřka – podle lidové víry „čistí vzduch“ a zahání nemoci.
  • Sněženky nebo první květy – symbol nových začátků a štěstí.

Blíží se pátek 13. Kolik jich letos ještě bude a proč se tolik bojíme, že se stane neštěstí?

