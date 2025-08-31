A není divu. S ochlazováním vody se zásadně mění chování ryb – a to hraje do karet těm, kteří jsou připraveni.
Na podzim se ryby přirozeně připravují na zimu. Vědí, že období hojnosti brzy skončí, a tak intenzivně přijímají potravu a vytvářejí tukové zásoby. A to je důvod, proč se právě teď lámou osobní rekordy a uloví se ty největší kusy.
|
Rybářský ráj kousek od centra. Hostivař láká scenérií i pestrou rybí obsádkou
Kapraři se dočkají chvíle, na kterou celou sezonu čekali. Kapři se přesouvají do hlubších a klidnějších partií, kde hledají vydatné sousto. Zatímco v létě si potrpěli spíše na ovocné a sladké příchutě, na podzim přichází čas boilies s masovými, rybími nebo kořeněnými esencemi. Kvalitní, energeticky bohaté krmení je klíčem k úspěchu.
Je potřeba upravit rybářskou strategii
Podobně se mění i chování dravců. Štiky, candáti i sumci vědí, že zima bude dlouhá, a tak loví aktivně a bez zbytečného otálení. Stahují se k překážkám, podél zlomu dna nebo do hlubších tůní, kde číhají na hejna menších ryb. Přívlač i lov na živou či mrtvou rybku tak v tomto období patří k nejefektivnějším technikám. S poklesem teploty vody je potřeba upravit i rybářskou strategii. Už se nevyplácí krmit masivně jako v létě. Naopak – méně je více. Zaměřit se na kvalitu, přesnost a přirozenost nástrah se vyplácí. Plavaná a feeder fungují nejlépe v pomaleji tekoucích nebo hlubších místech, kde ryby hledají klid.
U dravců sázejte na větší a realističtější nástrahy. Woblery, gumové rybky nebo klasické třpytky jsou sázkou na jistotu. Vhodné jsou větší háčky (velikost čtyři, šest nebo osm), které bez problémů udrží objemnější nás
Podzim je časem rybářských závodů