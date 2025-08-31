Blíží se podzim. Kapraři se dočkají chvíle, na kterou celou sezonu čekali

Autor: Karel Kopeček
Rybářský magazín   10:38
Prázdniny končí, školní zvonky znovu svolávají děti do lavic a mnohým dospělým se krátí dovolená. Ale pro rybáře to není důvod ke smutku. Právě naopak! Zatímco davy rekreantů opouštějí břehy řek a rybníků, přichází jedno z nejlepších období roku – rybářský podzim. Pro mnohé milovníky sportovního rybolovu je to doslova svatý grál, na který čekali celý rok.
Fotogalerie3

Dětské závody | foto: HANDICAP-RYBARI.CZ

A není divu. S ochlazováním vody se zásadně mění chování ryb – a to hraje do karet těm, kteří jsou připraveni.

Na podzim se ryby přirozeně připravují na zimu. Vědí, že období hojnosti brzy skončí, a tak intenzivně přijímají potravu a vytvářejí tukové zásoby. A to je důvod, proč se právě teď lámou osobní rekordy a uloví se ty největší kusy.

Rybářský ráj kousek od centra. Hostivař láká scenérií i pestrou rybí obsádkou

Kapraři se dočkají chvíle, na kterou celou sezonu čekali. Kapři se přesouvají do hlubších a klidnějších partií, kde hledají vydatné sousto. Zatímco v létě si potrpěli spíše na ovocné a sladké příchutě, na podzim přichází čas boilies s masovými, rybími nebo kořeněnými esencemi. Kvalitní, energeticky bohaté krmení je klíčem k úspěchu.

Je potřeba upravit rybářskou strategii

Podobně se mění i chování dravců. Štiky, candáti i sumci vědí, že zima bude dlouhá, a tak loví aktivně a bez zbytečného otálení. Stahují se k překážkám, podél zlomu dna nebo do hlubších tůní, kde číhají na hejna menších ryb. Přívlač i lov na živou či mrtvou rybku tak v tomto období patří k nejefektivnějším technikám. S poklesem teploty vody je potřeba upravit i rybářskou strategii. Už se nevyplácí krmit masivně jako v létě. Naopak – méně je více. Zaměřit se na kvalitu, přesnost a přirozenost nástrah se vyplácí. Plavaná a feeder fungují nejlépe v pomaleji tekoucích nebo hlubších místech, kde ryby hledají klid.

U dravců sázejte na větší a realističtější nástrahy. Woblery, gumové rybky nebo klasické třpytky jsou sázkou na jistotu. Vhodné jsou větší háčky (velikost čtyři, šest nebo osm), které bez problémů udrží objemnější nás

Podzim je časem rybářských závodů

  • Ty nejsou jen o soutěžení, ale hlavně o setkávání, sdílení zážitků a radosti z rybaření. Jednu z nejvýznamnějších podzimních akcí pořádají handicapovaní rybáři ze středočeských Kladrub.
  • Podzimní rybářské závody Kladruby se konají 4. října 2025 na nádrži Záhorská (revír č. 411 120). Soutěží se v lovu na jeden prut – plavaná, položená nebo feeder. Každý centimetr ulovené ryby se počítá, doslova – jeden centimetr = jeden bod. Pro nejlepší desítku jsou připraveny ceny a pro vítěze poháry.
Na začátku října pořádají handicapovaní rybáři z Kladrub tradiční rybářské...
  • Den nato, 5. října 2025, se stejný revír promění v dětské rybářské království. Dětské závody nabídnou kromě samotného lovu i soutěže v rybolovné technice a znalostní test. Motto je jasné: Nikdo neodchází s prázdnou. Každé dítě si odnese odměnu – a hlavně zážitek, který ho může motivovat k celoživotní lásce k rybaření.
  • A startovné? Opravdu symbolické. Dospělí si připraví 250 korun a děti pouhou stovku. Na obě akce se lze přihlásit na e-mailové adrese handicapovanirybari@gmail.com

31. srpna 2025  10:38

