Bondovská filmová série se čtyři roky po derniéře Daniela Craiga nachází ve stadiu, kdy z ní zákulisní dění a mediální pokrytí učinilo domovinu nejočekávanějšího snímku dekády. Denis Villeneuve (nová filmová Duna) bude režírovat šestadvacátou bondovku pod plnou kreativní kontrolou Amazonu s dosud neznámým hercem a podle scénáře Stevena Knighta (Peaky Blinders – Gangy z Birminghamu), jehož zapojení čerstvě potvrdil web Deadline, který se zaměřuje na novinky z filmového a televizního světa.
Kdo dostane povolení zabíjet?
Psát o hlavních hereckých kandidátech, kteří by mohli navázat na Craiga, Brosnana, Daltona, Moorea, Lazenbyho a Conneryho, už je skoro nepříjemné klišé. Ať jste ale v obraze – Amazon s najatými producenty Amy Pascal a Davidem Heymanem (filmový Harry Potter) by agenta 007 rád viděl mladšího, přičemž mezi favority se momentálně nachází Tom Holland (aktuální filmový Spider-Man), Harris Dickinson (film Babygirl) a Jacob Elordi (seriál Euforie).
Důležitější je ale momentálně to, co se děje na jiných tvůrčích příčlích. Angažování Kanaďana Villeneuva odpovídá obřím ambicím, přece jenom jde o režiséra kritikou uctívaných blockbusterů včetně Příchozích a Blade Runner 2049. Před hercem bylo třeba vyřešit rovněž scénář, který autor posléze může vztáhnout na charakterní predispozice castingového favorita.
Tímto úkolem v Amazonu, kde práva na franšízu kompletně převzali od dynastie Broccoliů, nově pověřili zkušeného Stevena Knighta. Proslulý tvůrce Gangů z Birminghamu je britskou scenáristickou kapacitou, ačkoli za filmy jako Ticho před bouří nebo Lockdown ho po ramenou plácal málokdo. Na paměti bychom ale měli mít na Oscara nominovanou Špínu Londýna, svěží Noční jízdu, skvělé Východní přísliby nebo Zemeckisovy podceňované Spojence.
Příští bondgirl v podání idolu?
Šestašedesátiletý autor předložil pozoruhodné resumé a po setkání s Villeneuvem, jenž údajně pomrkává po Sydney Sweeney jako příští bondgirl, dostal možná nejžádanější job průmyslu. Zároveň však také obávaný, neboť očekávání se šponují závratně vysoko.
Knight se ale tlaku nezalekne a pro Netflix napsal filmové pokračování Gangů z Birminghamu s názvem The Immortal Man: A Peaky Blinders Film, které by na stream mohlo dorazit ještě letos i s Cillianem Murphym. Dívat se budou miliony lidí a půjde o příhodný test před Bondem opatřeným číslem 26, jenž by nakonec mohl být v dobrých rukách. Teď ještě ten zatracený obličej.
