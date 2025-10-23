Změna času 2025. Kam posunout ručičku na hodinách a v kolik bude večer tma?

Ivana Vaňkátová
Marek Hýř
Ivana Vaňkátová, Marek Hýř
  11:20aktualizováno  25. října 21:04
A už je to tady zase! Končí letní čas. Letos se tak stane v neděli 26. října. V 3:00 ráno se ručičky hodin posunou o jednu hodinu zpět, tedy na 2:00. Noc tak bude delší a my si budeme moci o hodinu déle pospat.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Fotolia

Původní nebo též standardní nebo klasický je zimní, u nás středoevropský, čas. Letní čas se zaváděl původně kvůli snížení spotřeby energie, ukázalo se ale, že úspory jsou minimální.

V kolik hodin bude večer tma?

S koncem letního času se radikálně zkrátí světlé večery. Zatímco ještě 21. října v Praze slunce zapadlo v 18 hodin a úplná tma byla v 19:47 (tzv. konec večerního astronomického soumraku), o dva týdny později budou poslední paprsky vidět v půl páté a tma padne v 18:24.

V sobotu 25. října slunce zapadne v 17:53 (údaj pro Prahu), ale po změně času v neděli se s ním rozloučíme už před pátou hodinou. A dny se budou krátit čím dál rychleji. Nejdřívější tma nastane od 10. do 13. prosince, kdy slunce zapadá už minutu po 16. hodině (údaj pro Prahu).

Do kdy se bude měnit čas v Evropské unii?

Změny času měly v Evropské unii skončit původně v roce 2019, členské státy se ale na jednotném čase nedohodly.

Středoevropský čas
SEČ (CET - GMT+1h). Také se nazývá obyčejný, standardní nebo klasický. V současnosti je naším občanským časem tehdy, když není zaveden letní čas.

Letní čas
Odpovídá času sousedního východnějšího pásma. U nás jde o SELČ (CEST), který odpovídá času východoevropskému - VEČ (EET - GMT+2h).

Evropská komise v roce 2018 kvůli sílící kritice střídání času uspořádala takzvané veřejné konzultace. Podle ministerstva práce dorazilo 4,6 milionu odpovědí. Pro zrušení změn času se tehdy vyslovilo 84 procent respondentů.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK z podzimu 2018 se zrušením střídání času v Česku souhlasilo 70 procent dotázaných. Celkem 44 procent respondentů si přálo trvale letní čas a 24 procent zimní.

Letní čas se vrátí na konci března

Příští rok začne letní čas v neděli 29. března 2026 a potrvá opět 30 týdnů do neděle 25. října 2026.

Kdy se v Česku mění čas
rokjarní změna, posun ze 2:00 na 3:00podzimní změna, posun ze 3:00 na 2:00
2026neděle 29. březnaneděle 25. října
2027neděle 28. březnaneděle 31. října
2028neděle 26. březnaneděle 29. října
2029neděle 25. březnaneděle 28. října
2030neděle 31. březnaneděle 27. října

Změna času 2025. Kam posunout ručičku na hodinách a v kolik bude večer tma?

