Původní nebo též standardní nebo klasický je zimní, u nás středoevropský, čas. Letní čas se zaváděl původně kvůli snížení spotřeby energie, ukázalo se ale, že úspory jsou minimální.
V kolik hodin bude večer tma?
S koncem letního času se radikálně zkrátí světlé večery. Zatímco ještě 21. října v Praze slunce zapadlo v 18 hodin a úplná tma byla v 19:47 (tzv. konec večerního astronomického soumraku), o dva týdny později budou poslední paprsky vidět v půl páté a tma padne v 18:24.
V sobotu 25. října slunce zapadne v 17:53 (údaj pro Prahu), ale po změně času v neděli se s ním rozloučíme už před pátou hodinou. A dny se budou krátit čím dál rychleji. Nejdřívější tma nastane od 10. do 13. prosince, kdy slunce zapadá už minutu po 16. hodině (údaj pro Prahu).
Do kdy se bude měnit čas v Evropské unii?
Změny času měly v Evropské unii skončit původně v roce 2019, členské státy se ale na jednotném čase nedohodly.
Středoevropský čas
Letní čas
Evropská komise v roce 2018 kvůli sílící kritice střídání času uspořádala takzvané veřejné konzultace. Podle ministerstva práce dorazilo 4,6 milionu odpovědí. Pro zrušení změn času se tehdy vyslovilo 84 procent respondentů.
Podle průzkumu agentury STEM/MARK z podzimu 2018 se zrušením střídání času v Česku souhlasilo 70 procent dotázaných. Celkem 44 procent respondentů si přálo trvale letní čas a 24 procent zimní.
Letní čas se vrátí na konci března
Příští rok začne letní čas v neděli 29. března 2026 a potrvá opět 30 týdnů do neděle 25. října 2026.
|rok
|jarní změna, posun ze 2:00 na 3:00
|podzimní změna, posun ze 3:00 na 2:00
|2026
|neděle 29. března
|neděle 25. října
|2027
|neděle 28. března
|neděle 31. října
|2028
|neděle 26. března
|neděle 29. října
|2029
|neděle 25. března
|neděle 28. října
|2030
|neděle 31. března
|neděle 27. října