„Myslím, že Česko je jedna z nejkrásnějších zemí na světě a má ty nejbláznivější fanoušky, takže mi přišlo správné sem festival v létě přivézt,“ uvedl hudebník. Jako hlavní hvězda vystoupí sám Yungblud. Doplní ho mimo jiné skotští rockeři Biffy Clyro, legendární Primal Scream či další zahraniční i domácí jména.
Festival v Česku pořádá koncertní label RFP Concerts ve spolupráci s D Smack U Promotion. Předprodej vstupenek odstartuje ve čtvrtek 26. února v 10 hodin, veřejný prodej začne v pátek 27. února v 11 hodin. Registrace do předprodeje je už nyní možná na webu festivalu.
Ukázal se na Rock for People
Podle organizátorů půjde o výjimečnou akci. „Yungbluda a jeho energii jsme si zamilovali už na Rock for People 2024, kde předvedl neuvěřitelnou show. Když se nám naskytla možnost hostit jeho festival právě v Parku 360, věděli jsme, že do toho chceme jít,“ uvedl za RFP Concerts Luděk Motyčka.
Zpěvák po trojnásobné nominaci na Grammy v rockových kategoriích a vítězství za nejlepší rockové vystoupení potvrdil, že právě Hradec Králové bude startem plánované mezinárodní expanze festivalu. „Je šílené si uvědomit, že jsme před dvěma lety v Milton Keynes zasadili semínko, které teď zapustilo kořeny až do Česka,“ doplnil.
Česká stopa
Line-up nabídne pestrou směs žánrů. Dorazí například indie-popoví Pale Waves, art-rockové trio Palaye Royale, rapper Destroy Lonely, irská performerka Bambie Thug nebo britská zpěvačka Nieve Ella. Českou scénu zastoupí Pam Rabbit.
Dostupný festival