V roce 2005 psycholog z Cardiffské univerzity Cliff Arnall vytvořil vzorec zohledňující meteorologické, psychologické a ekonomické faktory. Vycházel z krátkého slunečního svitu, ztráty iluzí o dodržování novoročních předsevzetí nebo problému splácení půjček za nákupy vánočních dárků, ospalost nebo ztráty energie.
Je to utra pseudovědecký nesmysl
Všechno je ale jinak. Ačkoli je pojem citován v médiích, jedná se o pseudovědu. Psycholog Cliff Arnall totiž „nejdepresivnější den v roce“ vymyslel pro reklamu jedné britské cestovní kanceláře. Deník The Guardian psal o tom, že Cardiffská univerzita s Arnallem již ukončila spolupráci.
„Toto tvrzení je nesprávné a nevědecké. Jedná se o pseudovědecký výmysl, který lze označit za ultra pseudovědecký nesmysl -, prostě hloupost, blábol, pitomost a jakýkoli jiný výraz, který vystihuje naprostou absurditu tohoto ‚modelu‘,“ reagoval neurovědec Dean Burnett pro The Guardian.
Zájezdy se neprodávají. Proč?
Jak to celé vlastně vzniklo? Podle médií britská cestovní kancelář Sky Travel požádala psychologa Arnalla o „vědecký vzorec“ popisující lednovou depresi. Cestovka chtěla přijít na to, proč v jí v lednu padají prodeje zájezdů. „Vědec“ tedy vytvořil rovnici zohledňující zhoršující se počasí v lednu, dlouhé období do výplaty po svátečních výdajích, neúspěšná novoroční předsevzetí a postupně mizející radost z Vánoc.
Odborníci tvrdí, že by se lidé měli nechat reklamou ovlinit. S depresí se lze vyrovnat díky dobrému jídlu, odpočívání, sportování a věnování se rodině a přátelům.
Začátek roku je plný plánů