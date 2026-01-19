Blue Monday. Je 19. leden 2026 nejdepresivnější den v roce? Psychologové tvrdí, že je to mýtus

Autor: Marek Peška
  13:19
Podle Českého statistického úřadu je nejméně oblíbený den pondělí. Podle statistik Češi také v tento den páchají více sebevražd. K dnešnímu pondělí, tedy 19. ledna 2026, se pojí celosvětový fenomén s názvem Blue Monday. Označuje se tak „nejdepresivnější den roku“. Psycholog Cliff Arnall vytvořil vzorec zohledňující meteorologické, psychologické a ekonomické faktory. Opravdu tomu tak je? Spekuluje se o tom, že za ním stojí jedna britská cestovní kancelář.
Nejdepresivnější den v roce. Může za to Blue Monday? | foto: ABBBA Consulting

V roce 2005 psycholog z Cardiffské univerzity Cliff Arnall vytvořil vzorec zohledňující meteorologické, psychologické a ekonomické faktory. Vycházel z krátkého slunečního svitu, ztráty iluzí o dodržování novoročních předsevzetí nebo problému splácení půjček za nákupy vánočních dárků, ospalost nebo ztráty energie.

Je to utra pseudovědecký nesmysl

Všechno je ale jinak. Ačkoli je pojem citován v médiích, jedná se o pseudovědu. Psycholog Cliff Arnall totiž „nejdepresivnější den v roce“ vymyslel pro reklamu jedné britské cestovní kanceláře. Deník The Guardian psal o tom, že Cardiffská univerzita s Arnallem již ukončila spolupráci.

„Toto tvrzení je nesprávné a nevědecké. Jedná se o pseudovědecký výmysl, který lze označit za ultra pseudovědecký nesmysl -, prostě hloupost, blábol, pitomost a jakýkoli jiný výraz, který vystihuje naprostou absurditu tohoto ‚modelu‘,“ reagoval neurovědec Dean Burnett pro The Guardian.

Zájezdy se neprodávají. Proč?

Jak to celé vlastně vzniklo? Podle médií britská cestovní kancelář Sky Travel požádala psychologa Arnalla o „vědecký vzorec“ popisující lednovou depresi. Cestovka chtěla přijít na to, proč v jí v lednu padají prodeje zájezdů. „Vědec“ tedy vytvořil rovnici zohledňující zhoršující se počasí v lednu, dlouhé období do výplaty po svátečních výdajích, neúspěšná novoroční předsevzetí a postupně mizející radost z Vánoc.

Odborníci tvrdí, že by se lidé měli nechat reklamou ovlinit. S depresí se lze vyrovnat díky dobrému jídlu, odpočívání, sportování a věnování se rodině a přátelům.

Začátek roku je plný plánů

  • Podle JPF Czech, která se zabývá rozvojem a restrukturalizacemi firem, je právě celý začátek roku nejhorší i pro podnikání. „Začátek roku svádí k tomu myslet si, že když otočíme list, automaticky se změní i realita. Jenže firma nefunguje podle kalendáře. Funguje podle procesů, lidí a čísel. A ty se prvního ledna samy od sebe nepřepíšou,“ říká Jiří Jemelka, zakladatel a jednatel JPF Czech.
  • Začátek roku je plný plánů, prezentací a ambiciózních cílů. Problém nastává ve chvíli, kdy se plán zamění za řízení. Mnoho firem má v lednu jasno v tom, kam chce dojít, ale už méně v tom, jakým způsobem se tam reálně dostane a kdo za co ponese odpovědnost. „Rozdíl mezi funkční a nefunkční firmou většinou není v ambicích, ale v důslednosti,“ shrnuje Jemelka.

