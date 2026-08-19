BMW Z4 po skoro 20 letech: Atmosférický šestiválec a manuál mají pořád co nabídnout

Petr Holeček
Petr Holeček
  20:30
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Po letech se ukazuje, že Z4 E85 není staré BMW. Je to jeden z těch stále...

Po letech se ukazuje, že Z4 E85 není staré BMW. Je to jeden z těch stále vzácnějších automobilů, které po vás chtějí, abyste řídili. | foto: Metro.cz

BMW Z4 E85
BMW Z4 E85 shora
Pod kapotou
BMW Z4 E85 není auto pro každého. Není praktické, není obří, neveze rodinu na...
5 fotografií
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BMW Z4 E85 má atmosférický šestiválec, manuál, zadní pohon a plátěnou střechu. Vyrazili jsme s ojetým roadsterem z roku 2007 na noční projížďku kolem Slap a hledali odpověď na jednoduchou otázku: Má ještě dnes tohle skoro dvacet let staré BMW co nabídnout?

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Střecha dolů a pryč z města

Je pozdě večer, Praha zůstává za zády a před námi se otevírá silnice směrem ke Slapům. Střecha jde dolů, šestiválec se nadechne a najednou je úplně jedno, že Z4 není žádná novinka. Tohle auto totiž nestárne tak, jako stárnou jeho technické údaje. Stárne spíš do role hračky, kterou si člověk vytáhne z garáže, když má chuť se jen tak projet.

BMW Z4 E85 není auto pro každého. Není praktické, není obří, neveze rodinu na dovolenou a s kufrem se musíte naučit žít. Ale o to ani nejde.

První Z4 generace E85 se vyráběla od roku 2003 a její design tehdy rozdělil veřejnost. Dnes ale její hrany a dlouhá příď působí překvapivě svěže. Testovaný kus je z roku 2007, tedy z období po faceliftu. Pod kapotou má 2,5litrový atmosférický řadový šestiválec s výkonem 130 kW, šestistupňový manuál a pohon zadních kol. Váží přitom jen něco přes 1,3 tuny. Právě kombinace nízké hmotnosti, zadního pohonu a klasického šestiválce dělá ze Z4 něco, co už nyní v nabídce nových aut hledáte jen velmi těžko.

Žádné turbo. Jen šest válců

Motor je přesně to, proč má smysl si Z4 koupit. Nečekejte brutální odpich moderního sporťáku. Spíš postupný, krásně plynulý nástup výkonu a ochotu motoru točit. Jakmile se silnice začne kroutit, 177 koní najednou působí úplně jinak než v tabulce.

BMW Z4 E85

Zahraniční majitelé právě atmosférickou řadovou šestku považují za jednu z největších předností E85. Na PistonHeads se například zkušenosti majitelů 2.5 a 3.0 opakovaně vracejí k charakteru motoru, jeho kultivovanosti a tomu, že právě šestiválcové verze dávají oproti slabším motorizacím největší smysl.

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A pak je tu manuál. Krátký pohyb ruky, podřadit, zatočit. Žádný režim Sport, který byste museli hledat v menu. Žádná simulace emocí. Prostě mechanika.

Slapy jako hřiště

Na silnicích kolem Slapské přehrady se ukazuje, proč tahle auta vůbec vznikala. Zatáčka střídá zatáčku, předek ochotně mění směr a zadní kola čekají na povel plynem. Z4 není okruhový speciál ani se o to nesnaží.

Pod kapotou

Zkušenosti majitelů přitom upozorňují na jednu věc, která může u staršího kusu zásadně změnit dojem z auta: stav podvozku. Přední silentbloky a další gumové části s věkem odcházejí a po jejich výměně se podle majitelů dokáže řízení i celé auto výrazně proměnit. Někteří majitelé zároveň upozorňují na zvláštní chování elektrického posilovače řízení, takzvané „sticky steering“.

U dobrého kusu ale Z4 umí být přesně taková, jakou ji chcete mít: komunikativní, lehká a zábavná.

Kabrio, které dává smysl

Z4 má ještě jednu zbraň. Stačí zastavit, zmáčknout tlačítko a svět kolem vás se otevře. Plátěná střecha je součástí celého zážitku.

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Jenže právě střecha patří také mezi věci, které je při koupi ojetiny potřeba důkladně prověřit. U E85 se řeší její mechanismus, hydraulika a především motor, který je umístěný v prostoru, kde může trpět vlhkostí.

Co vydrží a co může bolet

Samotný motor N52 má obecně velmi dobrou pověst, ale ani jemu se věk nevyhne. Mezi známé věci patří pumpa a termostat nebo hydraulická zdvihátka, která mohou po studeném startu cvakat.

BMW Z4 E85 shora

To ale není důvod se Z4 bát. Spíš důvod nekupovat ji jen podle barvy a počtu kilometrů na tachometru.

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„Motor N52 je obecně považovaný za spolehlivý, je ale dobré počítat s typickými provozními záležitostmi, jako je vodní čerpadlo, termostat nebo drobné úniky oleje z těsnění. Pokud má vůz pravidelnou servisní historii a dostával odpovídající péči, jedná se i dnes o velmi povedené a atraktivní auto,“ říká Jan Čagánek, expert výkupu vozů Direct auto.

Právě oni mají v nabídce konkrétní testovaný vůz s nájezdem 148 847 kilometrů za 299 900 korun.

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