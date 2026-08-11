Stačí odletět na Bali, obléknout si sarong a nechat ze sebe pod proudem posvátné vody smýt všechny bývalé milence. Alespoň tak představují sociální sítě nový „body count reset“. Údajná očista sexuální minulosti vyvolala nadšení i posměch. Ve skutečnosti ale internet přepsal význam staletého hinduistického obřadu.
Wellness trend nemá meze
Jeden rozchod, několik nepovedených vztahů a sexuální minulost, kterou už nechcete vláčet dál. Takzvaný body count reset v posledních měsících zaplavil sociální sítě. Videa ukazují ženy oblečené do tradičních sarongů, které se modlí, přinášejí květinové obětiny a následně vstupují pod silný proud vody. Ten z nich má údajně smýt nejen negativní energii, ale také jejich milostnou minulost. Výraz body count je slang pro počet sexuálních partnerů, které člověk během života měl.
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Příběh je jako stvořený pro dobu, kdy lze pod označením wellness pobytu prodávat téměř cokoliv. Jenže zatímco zachycený rituál skutečně existuje, jeho spojení s body countem vytvořil až internet.
Očista za stovky tisíc korun
Virální příběh se začal šířit letos v červnu. První příspěvky tvrdily, že v Brazílii vzniklo údajně první Body Count Recovery Centre na světě. Jeho klientky měly platit až 13 tisíc dolarů, tedy stovky tisíc korun, aby svůj počet sexuálních partnerů nechaly duchovně vynulovat.
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Jednotlivé příspěvky postupně doplňovaly další detaily. Luxusní program měl údajně zahrnovat terapeutická sezení, intenzivní meditace, digitální detox, očistu aury, vztahový koučink nebo polévání kokosovou vodou. Po závěrečném obřadu měla žena odjíždět s pocitem nového začátku a body countem opět na nule. Později se na sociálních sítích začaly objevovat varianty, podle kterých se centrum nenachází v Brazílii, ale na Bali. Žádný z příspěvků však neodkazoval na konkrétní zařízení, pořadatele ani rezervační stránku. Ověřování následně ukázalo, že žádné podobné centrum se nepodařilo dohledat. Vymyšlená byla pravděpodobně také cena i popis luxusních balíčků. Záběry navíc nevznikly v Brazílii. Zachycují skutečný balijský rituál melukat, jehož význam nemá s počítáním sexuálních partnerů nic společného.
Pryč s negativní energií
Melukat je tradiční očistný obřad balijského hinduismu, který se předává po generace. Pomocí posvátné vody má člověka očistit po tělesné, duševní i duchovní stránce, zbavit ho negativních vlivů a pomoci mu znovu nalézt rovnováhu.
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Místní obyvatelé jej podstupují například po nemoci, během významných náboženských dnů nebo před vstupem do nové životní etapy. Rituálu se však mohou účastnit také turisté bez ohledu na své vyznání. Na Bali za ním dnes přijíždějí lidé, kteří chtějí uzavřít náročné období, vyrovnat se s rozchodem, zbavit se stresu nebo jednoduše zažít duchovní stránku ostrova. Právě motiv nového začátku umožnil sociálním sítím propojit melukat se sexuální minulostí. Samotný rituál ale body count nemaže, neobnovuje panenství a nerozděluje lidi podle toho, kolik měli partnerů. Jeho smyslem je obecné osvobození od negativní energie, emocionální zátěže a vnitřního neklidu.
Sarong a proud ledové vody
Obřad obvykle začíná převlečením do tradičního sarongu, který musejí mít ženy i muži. Účastníci následně přinášejí obětinu složenou například z květin, listů, rýže a vonných tyčinek. Tím symbolicky žádají o svolení vstoupit do posvátného prostoru.
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Před samotnou očistou si člověk určí záměr, například touhu oprostit se od stresu, bolesti nebo vzpomínek na nešťastný vztah. Místní kněz či průvodce pronese modlitby a poté účastník vstoupí do bazénu nebo pod vodopád. V chrámech s několika prameny se postupuje od jednoho chrliče ke druhému. Člověk se ukloní, omyje si obličej a nechá si studenou vodu stékat přes hlavu. Každý pramen může mít jiný duchovní význam a některé nejsou určené pro běžné návštěvníky. Na závěr může kněz položit účastníkovi na čelo zrnka posvěcené rýže a uvázat mu ochranný náramek tridatu. Jeho červená, bílá a černá barva představují hinduistickou trojici Brahmu, Višnua a Šivu.
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Nejznámějším místem pro melukat je chrám Tirta Empul poblíž Ubudu, který proslavily bazény s řadou kamenných chrličů. Očistné obřady se konají také v chrámech Pura Mengening a Gunung Kawi Sebatu. Na sociálních sítích se často objevuje rovněž Taman Beji Griya. Areál ukrytý v tropické zeleni nabízí očistu pod mohutným vodopádem, která na fotografiích a videích působí mimořádně dramaticky. Návštěvu dnes prodávají běžné cestovatelské platformy jako duchovní zážitek zaměřený na reflexi, vnitřní rovnováhu a nový začátek.