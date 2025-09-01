Boj s inflační hydrou. Češi se snaží šetřit, každý hledá vlastní cestu. Někdo méně pije, jiný chodí víc pěšky.

Politici se pár týdnů před volbami bijí hlava nehlava o to, za koho bylo líp a za koho hůř. Znehodnocování měny, odborně řečeno inflace, je proto vděčným tématem. Co si o tom myslí lidé? Společnost Ipsos vyzpovídala v rámci průzkumu pro Generali Investments CEE více než tisícovku respondentů. Výsledky nejsou nezajímavé.
Letos přibylo deset procent nechodičů do hospod
Ukazuje se, že inflace je téma pro naprostou většinu obyvatel Česka (viz box) a každý se s problémem snaží vypořádat jinak. Jak upozorňuje již delší dobu Česká národní banka v pravidelných reportech, to, co současnou inflační linku táhne nejvíc, jsou zvyšující se ceny ve službách. Což se projevuje například v šetření za útraty v restauracích a nižší frekvence návštěv v nich. „Návštěvy restaurací omezilo přes padesát procent dotázaných, zatímco loni šlo o necelých čtyřicet procent,“ konstatuje zpráva agentury Ipsos. Další úspory hledají Češi při nákupu potravin, snaží se o to téměř šedesát procent dotazovaných.
Totální nasazení
Že se lidé obávají utrácet, o tom svědčí i fakt, že kolem čtyřiceti procent nechává peníze ležet na spořicích účtech. I když se shodují v tom, že i tam, přestože jsou tyto účty lépe zhodnoceny než ty běžné, jim může inflace sebrat pět až deset procent jejich hodnoty.
Nečekat, ale hledat!
Aktivnější přístup k souboji s požíračem hodnoty peněz mají ti, kdo uvažují o lepší práci. „Více než třetina respondentů uvádí, že plánuje hledat lépe placenou práci,“ komentuje situaci Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE. Těch, kteří takto uvažují, proti roku 2024 ubylo o deset procent, což svědčí také o opatrnosti. „Nabízí se vždy otázka, nakolik se tento záměr naplní do skutečných kroků a nakolik zůstane jen u slov. Zprávy z trhu práce sice hovoří o výrazném tempu růstu zájmu o rekvalifikaci, ale žádné revoluční přesuny zaměstnanců patrné nejsou. Stále dominuje opatrnost,“ doplňuje Jáč.
Inflace podle investora Vladimíra Brůny pohltila od roku 2020 přes čtyřicet procent hodnoty české měny. Pokud by radil, kam uložit bezpečněji peníze, pro konzervativnější střadatele doporučuje staletími prověřený cenný kov. „Cena zlata vzrostla za pět let o víc než 80 procent,“ hodnotí vývoj tohoto investičního nástroje.