Boj s minulostí navždy u konce? Série o Jasonu Bournovi je nově komplet a zdarma na Disney+

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Soubor filmů o Jasonu Bournovi, tedy snímků sledujících agenta CIA s amnézií, jenž odhaluje svou minulost a bojuje proti tajným organizacím, je celkem pět. Konkrétně jde o snímky Agent bez minulosti (2002), Bournův mýtus (2004), Bourneovo ultimátum (2007), Jason Bourne (2016) a spin-off Bourneův odkaz (2012) s Jeremy Rennerem. Všechny tyto akční thrillery, jenž jsou volnou adaptací knih Roberta Ludluma a jeho nástupců, jsou od prvního dne letošního roku k dispozici na Disney+, a to zdarma, pouze za cenu předplatného zmiňované platformy.
Z filmu Bournův mýtus

Z filmu Bournův mýtus | foto: Universal Pictures

Z filmové adaptace Jason Bourne
Jason Bourne (2016)
Matt Damon a Julia Stilesová ve filmu Jason Bourne (2016)
Z filmu Jason Bourne
26 fotografií

Jde o historický okamžik. Doposud se všechny výše zmiňované akční pecky na jednom místě nesešly, a pokud jste je neměli doma na nějakém fyzickém nosiči (a neradi pirátíte), museli jste kombinovat předplatné platforem Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max či SkyShowtime s nákupem v internetových půjčovnách Apple TV a Rakuten TV. Tuto událost jsem proto nesměl nechat bez povšimnutí.

Série snímků o agentovi bez minulosti Bournovi nesměla chybět nejen na Disney+, ale i v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Franka Potente a Matt Damon ve filmu Agent bez minulosti (2002)

Bourne zmatený, nejistý, tápající a hlavně pražský

Bournovky všichni nejspíš známe. Pokud ne, připomeňme si pár základních informací o prvních dvou dílech série, které jsou nejdůležitější, a také nejlepší. První snímek ze série byl v roce 2002 víc než čímkoliv jiným thrillerem ze staré školy, jenž kromě jiného katapultoval tehdy nenápadného Matta Damona mezi filmové hvězdy a odstartoval jednu z nejlepších akčních sérií vůbec. Neokázalý akční snímek sázel spíše na atmosféru, napětí a postavy, než na efekty a trikové exhibice. A to v přímém rozporu s trendy, které tehdy nadefinoval například kultovní Matrix.

Z filmové adaptace Jason Bourne

Přestože si režisér Doug Liman se studiem tehdy nesedli tolik, aby později mohl točit dvojku, význam prvního dílu to nijak nesnižuje. Naopak. Hrdina trpící naprostou ztrátou paměti, který mimo jiné i v ulicích českého hlavního města postupně zjišťuje, že ovládá bojová umění, domluví se v několika jazycích a že si poradí s každou zbraní, ukázal navíc na konci jedničky pořádné charisma.

Emily in Paris 5 ukazuje, že odsunutí do Říma nebylo tím nejlepším rozhodnutím. Pro nikoho

Jedno z nejlepších pokračování akčního filmu všech dob

Dvojka Terminátora, Matrix Reloaded, Johna Wick 2, Vetřelci a Bournův mýtus. To jsou filmy, o nichž jsem v minulosti mnohokrát četl, že jde o nejlepších pokračování akčního filmu všech dob. Je fakt, že když do kin dva roky po jedničce dorazilo dynamické pokračování, jež vzniklo pod taktovkou Paula Greengrasse, redefinovalo žánr jako takový. Greengrass vzal klasický motiv pronásledovaného odpadlíka/uprchlíka a v druhém Bourneovi ho proměnil v nepřetržitou, nervní jízdu, která v následujících letech jen těžko hledala konkurenci.

Matt Damon a Julia Stilesová ve filmu Jason Bourne (2016)

Trochu jiný maraton

Hudba Johna Powella žene Bournea vpřed, auta se řítí bokem a osobní účty se řeší bez efektů, pěkně zblízka a osobně. Vše vyústí ve finále s hlavním protivníkem, zasazené do jedné z nejpamátnějších filmových honiček vůbec. Tísnivý portrét cizince v nepřátelském světě, natočený roztěkanou kamerou a naplněný vztekem i vnitřním napětím, se v dalších bournovských pokračováních, ať už s Damonem či bez něj, nepodařilo překonat. To ale neznamená, že nestojí za zhlédnutí. Moje rada závěrem tedy zní, pokud máte přes víkend pár hodin času, prázdný kvartýr, partu kamarádů a chuť udělat si zajímavý filmový maraton, vsaďte na Bournovskou filmovou sérii. I po letech zatraceně dobře šlape. Zejména na svém začátku.

Filmové novinky online: Anderson s DiCapriem, poslední Mission: Impossible i nové Na nože

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

OBRAZEM: Klimatizováno okolní teplotou. Mladějovská úzkokolejka na Nový rok ožila

Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská...

Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská úzkokolejka. Během tradiční novoroční jízdy svezla několik desítek lidí na trase Mladějov na Moravě – Hřebeč doly a zpět.

2. ledna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Javory v České v centru Brna ustoupí kolektoru, k zemi půjdou ještě v lednu

ilustrační snímek

Javory v České ulici v centru Brna budou muset ustoupit stavbě kolektoru, dělníci je pokácí ještě v lednu. Podle odborníků jsou stromy ve špatné kondici,...

2. ledna 2026  13:34,  aktualizováno  13:34

Na Tříkrálovou sbírka v Plzeňské diecézi vyjde rekordních 1600 skupin koledníků

ilustrační snímek

Na Tříkrálovou sbírku letos v plzeňské diecézi vyrazí přes 1600 skupin koledníků. Bude to více než před rokem, kdy v diecézi zahrnující Plzeňský a Karlovarský...

2. ledna 2026  13:34,  aktualizováno  13:34

První letošní přírůstek a hned rarita. V plzeňské zoo se narodil vzácný varan

První přírůstek letošního roku v plzeňské zoo a hned rarita. Je jím mládě...

Prvním letošním přírůstkem se pochlubila plzeňská zoologická zahrada. Jedná se o mládě varana plodožravého. Kromě toho, že se narodil 1. ledna, je unikátní především proto, že se ho podařilo odchovat...

2. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zájem o obnovené konírny zvýšil návštěvnost zámku v Zákupech na dvojnásobek

ilustrační snímek

Zájem o zrekonstruované barokní konírny zvýšil loni návštěvnost zámku v Zákupech na Českolipsku na dvojnásobek, návštěvnost tak byla nejvyšší za posledních...

2. ledna 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

Zpřesněné měření ukázalo nejsilnější otřes na Chebsku o síle 3,3 stupně

ilustrační snímek

Nejsilnější čtvrteční otřes na Chebsku, který zaznamenaly desítky lidí, měl magnitudo 3,3 a byl v hloubce zhruba sedmi kilometrů pod zemí. Ukázala to zpřesněná...

2. ledna 2026  12:46,  aktualizováno  12:46

Nadcházející rok bude spíše dobrý, věří významní zaměstnavatelé na Vysočině

PBS Velká Bíteš se specializuje mimo jiné na výrobu leteckých motorů.

Významní zaměstnavatelé v kraji vidí svou budoucnost v roce 2026 převážně optimisticky. Mnohé z velkých firem se chystají přibírat zaměstnance. Vyplynulo to z tradiční ankety, kterou na toto téma...

2. ledna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Chlapec kvůli petardě přišel o prsty. Bouchalo to ale míň, hodnotí strážníci

Novoroční ohňostroj nad chrámem svatého Mikuláše v Chebu.

Hlučná jako každý rok, ale podle zkušeností strážníků městských policií oproti dřívějšku klidná. Taková byla z pohledu strážců veřejného pořádku poslední noc roku 2025 v Karlovarském kraji....

2. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  14:22

Pomník rudoarmějce v Teplicích zmizel, město nechce ideologické nánosy

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

V nové místo, které nebude zatíženo ideologickými nánosy, se promění bývalý pomník rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech. Zastupitelé schválili návrh na vyřazení sochy z majetku města a...

2. ledna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Zubní pohotovost pro Klatovsko a Domažlicko nově zajišťuje Klatovská nemocnice

ilustrační snímek

Zubní pohotovost pro Klatovsko a Domažlicko zajišťuje od začátku letošního roku krajská Klatovská nemocnice. Dohodly se na tom Plzeňský kraj s oblastní...

2. ledna 2026  12:23,  aktualizováno  12:23

Boj s minulostí navždy u konce? Série o Jasonu Bournovi je nově komplet a zdarma na Disney+

Z filmu Bournův mýtus

Soubor filmů o Jasonu Bournovi, tedy snímků sledujících agenta CIA s amnézií, jenž odhaluje svou minulost a bojuje proti tajným organizacím, je celkem pět. Konkrétně jde o snímky Agent bez minulosti...

2. ledna 2026

Radní Pardubic se pohádali o platy v městských vodárnách, šéf bere 86 tisíc

Radnice Pardubice

Pardubičtí zastupitelé se pořádně pohádali o to, kolik by měli brát členové představenstva společnosti VAK Pardubice. Nyní to je dost.

2. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.