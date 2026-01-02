Jde o historický okamžik. Doposud se všechny výše zmiňované akční pecky na jednom místě nesešly, a pokud jste je neměli doma na nějakém fyzickém nosiči (a neradi pirátíte), museli jste kombinovat předplatné platforem Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max či SkyShowtime s nákupem v internetových půjčovnách Apple TV a Rakuten TV. Tuto událost jsem proto nesměl nechat bez povšimnutí.
Série snímků o agentovi bez minulosti Bournovi nesměla chybět nejen na Disney+, ale i v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Bourne zmatený, nejistý, tápající a hlavně pražský
Bournovky všichni nejspíš známe. Pokud ne, připomeňme si pár základních informací o prvních dvou dílech série, které jsou nejdůležitější, a také nejlepší. První snímek ze série byl v roce 2002 víc než čímkoliv jiným thrillerem ze staré školy, jenž kromě jiného katapultoval tehdy nenápadného Matta Damona mezi filmové hvězdy a odstartoval jednu z nejlepších akčních sérií vůbec. Neokázalý akční snímek sázel spíše na atmosféru, napětí a postavy, než na efekty a trikové exhibice. A to v přímém rozporu s trendy, které tehdy nadefinoval například kultovní Matrix.
Přestože si režisér Doug Liman se studiem tehdy nesedli tolik, aby později mohl točit dvojku, význam prvního dílu to nijak nesnižuje. Naopak. Hrdina trpící naprostou ztrátou paměti, který mimo jiné i v ulicích českého hlavního města postupně zjišťuje, že ovládá bojová umění, domluví se v několika jazycích a že si poradí s každou zbraní, ukázal navíc na konci jedničky pořádné charisma.
Jedno z nejlepších pokračování akčního filmu všech dob
Dvojka Terminátora, Matrix Reloaded, Johna Wick 2, Vetřelci a Bournův mýtus. To jsou filmy, o nichž jsem v minulosti mnohokrát četl, že jde o nejlepších pokračování akčního filmu všech dob. Je fakt, že když do kin dva roky po jedničce dorazilo dynamické pokračování, jež vzniklo pod taktovkou Paula Greengrasse, redefinovalo žánr jako takový. Greengrass vzal klasický motiv pronásledovaného odpadlíka/uprchlíka a v druhém Bourneovi ho proměnil v nepřetržitou, nervní jízdu, která v následujících letech jen těžko hledala konkurenci.
Trochu jiný maraton
Hudba Johna Powella žene Bournea vpřed, auta se řítí bokem a osobní účty se řeší bez efektů, pěkně zblízka a osobně. Vše vyústí ve finále s hlavním protivníkem, zasazené do jedné z nejpamátnějších filmových honiček vůbec. Tísnivý portrét cizince v nepřátelském světě, natočený roztěkanou kamerou a naplněný vztekem i vnitřním napětím, se v dalších bournovských pokračováních, ať už s Damonem či bez něj, nepodařilo překonat. To ale neznamená, že nestojí za zhlédnutí. Moje rada závěrem tedy zní, pokud máte přes víkend pár hodin času, prázdný kvartýr, partu kamarádů a chuť udělat si zajímavý filmový maraton, vsaďte na Bournovskou filmovou sérii. I po letech zatraceně dobře šlape. Zejména na svém začátku.
