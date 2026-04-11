Jarní měsíce s sebou nepřinášejí jen první slunečné dny. Alergická reakce na probouzející se přírodu se stala civilizačním neduhem, který nebere ohledy na věk. Nejčastějším problémem bývá alergická rýma, která dokáže výrazně ovlivnit každodenní život. Kromě dýchacích potíží se alergie často projevuje také vyrážkou na kůži nebo podrážděním očí, což z ní činí komplexní zdravotní problém.
Aktuální pylový kalendář
Duben je tradičně jedním z nejnáročnějších měsíců pro osoby alergické na pyl. Hlavním viníkem je agresivní bříza, která patří k nejsilnějším alergenům v našich zeměpisných šířkách.
|Měsíc
|Hlavní pylové alergeny
|Typ rostlin
|Únor
|Líska, olše
|Dřeviny
|Březen
|Olše, líska, bříza, vrba, jilm
|Dřeviny
|Duben
|Bříza, jasan, habr, dub, javor, topol
|Dřeviny
|Květen
|Trávy, borovice, buk, jitrocel, šťovík
|Trávy a dřeviny
|Červen
|Trávy, obiloviny (žito), lípa, bez černý
|Trávy
|Červenec
|Trávy, kopřiva, merlík, jitrocel
|Trávy a byliny
|Srpen
|Pelyněk, ambrozie, kopřiva, merlík
|Byliny
|Září
|Ambrozie, pelyněk, kopřiva
|Byliny
Jaké jsou projevy pylové alergie?
Typické projevy alergie na pyl se liší podle toho, jak citlivý je imunitní systém. Zahrnují především kýchání, vodnatou rýmu, svědění očí a slzení. Častá je i únava nebo tlak v dutinách.
- U některých lidí se přidávají kožní obtíže, jako je svědění či vyrážka.
- Při silné alergické reakci se může objevit také zánět spojivek, svědění na patře úst, atopický ekzém či další příznaky.
Jak se zbavit alergické rýmy?
Větrat, či nevětrat?
Alergická rýma není jen obyčejné kýchání. Jedná se o chronický zánět nosní sliznice, který vyžaduje komplexní přístup. Pokud přemýšlíte, co na alergii nejlépe zabírá, základem jsou antihistaminika ve formě tablet, která blokují vyplavování histaminu.
Tipy, jak uvolnit ucpaný nos
Ucpaný nos je jedním z nejvíce obtěžujících příznaků alergie. Uvolnit dýchací cesty pomáhají solné spreje, které zvlhčují sliznici a usnadňují dýchání. Krátkodobě lze použít i nosní dekongestiva, ale s opatrností. Úlevu přináší také inhalace páry nebo zvýšená poloha hlavy při spánku. Pomoci mohou i speciální nosní spreje s kortikosteroidy, které však musí předepsat lékař pro jejich protizánětlivý účinek.
Moderní lékárnička pro alergiky: Proč začít s přípravou už v únoru
- Výplachová konvička (Rhino Horn): Jedna z metod pro mechanické odstranění hlenu, prachu a alergenů.
- Hypertonické solné spreje (např. Vincentka, mořská voda): Na rozdíl od běžných sprejů obsahují vyšší koncentraci soli, která vytahuje přebytečnou tekutinu ze zduřelých sliznic.
- Dekongestanty (nosní spreje a kapky): Klasické léky, které způsobí rychlé stažení cév a okamžité zprůchodnění nosu. Nesmí se užívat déle než 5–7 dní, jinak hrozí vznik návyku a poškození sliznice.
- Inhalace: Vdechování horké páry s přídavkem bylinek nebo minerální vody pomáhá rozpouštět hustý hlen a uvolňovat dutiny.
- Přírodní nosní oleje a masti: Přípravky s obsahem éterických olejů nebo vitaminu A a E. Tyto masti zabraňují vysychání sliznice, tvorbě strupů a usnadňují dýchání, zejména během noci.
- Inhalační tyčinky proti rýmě: Kapesní plastové aplikátory naplněné směsí esenciálních olejů (nejčastěji máty, eukalyptu a mentolu), které při rychlém vdechnutí okamžitě vyvolají pocit volného nosu a osvěžení.
- Nosní náplasti: Pružné pásky s pevným jádrem, které se nalepí na kořen nosu a mechanicky zvedají nosní křídla, čímž okamžitě rozšiřují dýchací cesty bez použití chemie.