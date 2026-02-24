Boj terminátorů je největší změnou současné války. Scény z filmu z roku 1984 jsou už realitou

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:57
V uličce mezi rozstřílenými domky malé vesnice kdesi na Ukrajině se krčí za zdí ruský voják. Z výšky několika desítek metrů ho pozoruje hlídkový dron. Spolupracuje s dálkově naváděným kulometem na pásovém podvozku. Ten se proplétá mezi ruinami na místo, které mu operátor shora určuje. Kamera spřažená s hlavní kulometu už Rusa identifikuje a zaměřuje.
Stovky českých dronů naváděných vláknem, aby se nedal rušit signál, před...

Stovky českých dronů naváděných vláknem, aby se nedal rušit signál, před expedicí na Ukrajinu. Vývoj této zbraně se přizpůsobuje okamžitým požadavkům bojiště během týdnů a dnů. | foto: MafraPetr TopičMAFRA

Vozová hradba husitských vojsk změnila válčiště.
Rusové od roku konce 2. světové žádnou velkou válku podobného typu nevedli. Při...
Hledali byste pod konstrukcí chránící před drony tank? Stroje, které vládly...
Stará a nová válka v ulicích Prahy. Maketa íránského dronu Šáhid vedle repliky...
5 fotografií

Válka, kterou rozpoutal agresor z Ruska jsou plné strojů, které před pár desítkami let byly výsledkem fantazie. Lidští vojáci se prodírají válečnou vřavou. Musejí se bránit malým i velkým robotickým protivníkům. Scény z amerického filmu Terminátor z roku 1984 jsou už realitou.

Na scénu vstupuje Terminátor 2026 a nehraje v něm Arnold Schwarzenegger... Podobných strojů přibývá a není asi daleko do doby, kdy také tanky budou bez lidské obsluhy.

Vrcholem pokroku. V-1, V-2 a atomové bomby

Nekončící válka

  • Už 49 měsíc už trvá agrese Ruska proti Ukrajině. Válka je zatím jen o čtyři měsíce kratší než 1. světová válka. Na Ukrajině se bojuje už 1 472 dnů. Je to o 54 dnů více, než válčil Sovětský svaz proti Německu.
  • Od ruských hranic doletěl letos v únoru ukrajinský bezpilotní letoun 1,75 tisíc kilometrů. V ruské republice Komi zasáhl rafinérii.

Největším technologickým posunem v 1. světové válce byla letadla a tanky. V technologicky zdokonalených variantách tyto dvě zbraně zasáhly i do 2. světové války a dominovaly v ní. K nim se přidaly na jejím sklonku německé létající střely V-1 a rakety V-2. Samozřejmě v omezeném využití také atomová bomba svržená ve dvojím provedení na japonská města.

Když přesně před čtyřmi lety vtrhly kolony ruských armád na Ukrajinu, zdálo se, že to bude jen technicky vylepšené pokračování starých válek. Dlouhé kolony obrněnců, rakety, bombardování letadly a pěchota kryjící se za obrněnci postupujícími krajinou a městy. Právě tato taktika ale zabránila Rusku v prvních týdne války zvítězit. Nekonečné kolony obrněnců byly uvězněné na silnicích a v rozbahněných polích a decimovalo je ukrajinské dělostřelectvo i ruční střely Javelin. Ty se staly ikonou ukrajinské obrany v prvním období.

Rusové od roku konce 2. světové žádnou velkou válku podobného typu nevedli. Při přepadení Ukrajiny v únoru 2022 použili šablonu staré sovětské vojenské doktríny. Skončilo to fiaskem.

Po čtyřech letech krvavého konfliktu se z válčení stal hon na lidské vojáky pomocí dronů. Nejen těch létajících, ale i pojízdných, které nahrazují útočící pěchotu, zásobovače nebo zdravotnická vozidla. Vyhraje ten, kdo jich má víc, a také ten, který se před nimi dokáže ubránit, a hlavně ukrýt před těmi, co zabíjejí shůry. Ačkoli je linie mezi oběma válčícími státy dlouhá asi 1 300 kilometrů, nemá to nic společného se zákopovou válkou prvního i druhého světového konfliktu. Žádné nekonečné obranné linie obsazené statisíci pěšáků a dělostřelectvem za zády. Namísto toho velké prostory země nikoho s ostrůvky bojovníků a techniky ukrytými pod zemí i stromy a především vše monitorující pozorovacími drony. Ty pak určují, jakým směrem půjde útočný či obranný výpad.

Kde jsou bayraktary...

Když se nad ukrajinským bojištěm objevily první turecké bojové drony Bayraktar, které v první fázi výrazně zbrzdily postup ruských útočníků, byla z toho mediální senzace. Všichni ministři obrany v Evropě najednou toužili po podobných zbraních a turecký výrobce si mnul dlaně v očekávání nebývalých zisků a vojenské obchodní delegace mířily do Turecka.

Obě válčící strany však začaly postupně produkovat neuvěřitelné množství vlastních dronů všech velikostí.

Od několikametrových střel, které jsou moderní verzí německé V-1 s těžkou náloží výbušniny k ničení techniky i budov, až po malé drony se shazovacími granáty či sebevražedné drony s malou výbušninou, které nahánějí pěšáky nepřítele jako zajíce na poli. Koho by před čtyřmi lety napadlo, že jednou z alespoň trochu účinnějších obran proti nim bude obyčejná brokovnice?

Bombardovací svazy zmizely z nebe

Dlouhé bílé čáry kondenzačních par deset a více kilometrů nad zemí. Neklamné vizuální znamení, že americké bombardéry zvané „létající pevnosti“ míří na vojenská a průmyslová centra třetí říše, aniž by se musely obávat nepřátelských stíhaček, které k nim ani zdaleka nedolétly. Bylo ale možné se na ně s předstihem připravit. Civilisté mohli včas vyhledat nějaký úkryt, i když to často nepomáhalo.

Hledali byste pod konstrukcí chránící před drony tank? Stroje, které vládly bitevním polím, se změnily v nemotorná monstra.

Také tato stránka současné války je minulostí. Kdysi tak obávaná ruská bombardovací letadla jsou uzemněná tisíce kilometrů od fronty, a pokud vystartují na misi, fungují jako nosiče dalekonosných klouzavých bomb a už vůbec nenalétávají nad území Ukrajiny.

Na obou stranách fronty fungují místo bombardérů nejrůznější balistické rakety nebo postupně i velké mateřské drony, které v sobě a na sobě nesou jednotky až desítky malých dronů...

Fronta a týl? Rozdíly jsou malé

Kvůli masově vyráběným balistickým střelám, klouzavým bombám a dálkovým drénům se proměnilo zázemí. Zatímco ještě ve 2. světové válce byla i přes dálkové bombardovací svazy dělicí linie, fronta a týl, znatelná, teď se, především z pohledu Ukrajinců, vše setřelo. Ruské střelky i drony míří na celé její území, od frontové linie až po západní hranici.

Stará a nová válka v ulicích Prahy. Maketa íránského dronu Šáhid vedle repliky sovětského tanku z 2. světové války v únoru 2026. Dvacáté století versus moderní varianta německé střely V-1.

Bezprostřední bezpečné zázemí frontového pásma se rozšířilo z několika kilometrů na desítky, někde až na padesát kilometrů. Až tam často doletí ruské „drátem“ ovládané drony. Navíc se zásadně zvýraznila taktika útoků na týl nepřítele. Rusové již třetím rokem ničí energetickou infrastrukturu Ukrajiny. O to se snažili Spojenci už ve 2. světové válce, ale bombardování nemělo tak zásadní dopad jako nyní to ruské. Ani Ukrajinci nezahálejí. I jejich drony a rakety dokážou ničit ropný průmysl hluboko v Rusku.

Přelomové zbraně historie

  • Husitská vozová hradba a lehce odění bojovníci s okovanými sudlicemi a cepy poráželi do těžkých brnění oděné křižáky.
  • Ruční střelné zbraně se masově uplatnily už ve třicetileté válce.
  • Až jednoduché, zadem nabíjené ručnice, takzvané zadnice, zvýraznily převahu pruských střelců nad rakouskými ve válce v roce 1866 a Rakousko mimo jiné přišlo o Benátsko.
  • Radikální změnou bylo masové zavedení kulometů v 1. světové válce. To vedlo kvůli zastaralé formě velkých útoků pěchoty k obrovským lidským ztrátám.
  • Novinkou 1. světové války byly vedle letadel i tanky, které však ještě neměly na průběh bojů vliv.
  • Útoky silných tankových svazů změnily tvář válčení až během 2. světové války. Němci toho využili při napadení Polska a později i Francie přes ardenské pohoří. Rychlé tankové útoky využíval generál Erwin Rommel také v severní Africe proti Britům.
  • Poslední opravdu velká, takřka čistě tanková bitva se odehrála v létě 1943 mezi Rudou armádou a wehrmachtem u Kurska.
  • S ohledem na pozdní nasazení nezměnily průběh 2. světové války střely V-1 a rakety V-2. Vé jedničky byly předobrazem současných velkých dronů.
  • V 80. letech 20. století se do výzbroje armád začaly zavádět ruční protiletadlové střely. Ty zásadně ovlivnily průběh války v Afghánistánu, kdy mudžahedíni dostali americké stingery. Tím výrazně paralyzovali do té doby nebe ovládající sovětské vrtulníky Mi-24.

