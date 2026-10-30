Tajemný les, lucerny i pavučiny tvoří kulisy halloweenského programu na Stezce korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Ode dneška do neděle tu procházky s výhledy do krajiny doplní pestrý program.
Součástí halloweenské atmosféry budou i neobyčejné vyřezávané dýně. „Do výzdoby se už několik let zapojují děti z místních mateřských a základních škol. Jejich nápady a výrobky dávají stezce každý rok trochu jinou podobu a nám tato spolupráce dělá opravdu velkou radost,“ uvádí Miroslav Matas, ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše.
|
Láska, žárlivost a vražda v Jelením příkopě. Pražská legenda má mrazivou pointu
Za tajenkou i tvořením
Všechny tři dny doprovodí halloweenský kvíz s úkoly. Děti se při procházce vydají po stopách tajenky, kterou jim pomůže rozluštit šifrovací klíč. Za správné řešení na ně čeká odměna se strašidelnou tematikou.
Na pátrání naváže kreativní dílna, kde si malí návštěvníci vyrobí vlastní halloweenský suvenýr. Součástí denního programu bude také malování na obličej a fotokoutek se strašidelnými rekvizitami. Do atmosféry se mohou děti zapojit i vlastním převlekem – ve strašidelném kostýmu budou mít během akce vstup na stezku zdarma.
|
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Po setmění
Dnes a zítra od 16.30 nastane večerní strašidelný program. „Na trase se objeví strašidla a tajemné postavy, atmosféru doplní světla, zvuky a další halloweenská překvapení,“ upřesňuje Matas.
Po oba večery bude stezka otevřená do 20.30, poslední vstup bude možný v 19.30.