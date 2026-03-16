Rony Plesl je výjimečný český designér, jehož dílo je důvěrně známo tuzemským pivařům. Staropramen, Pilsner Urquell, Bernard… skla těchto značek navrhl právě Plesl, profesor pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové.
Aktuálním počinem jabloneckého rodáka je design půllitrů, které již začaly „cinkat“ v hospodách, kde se čepuje krušovické pivo.
Tradice českého křišťálu
„Půllitr má výraznou siluetu a broušené linie, které odkazují na tradici českého křišťálu,“ uvádí Plesl. „Vertikální facety nechávají vyniknout barvu piva i jeho jiskru a design doplňuje asymetrické ucho s letopočtem založení pivovaru,“ doplňuje umělec.
Vybroušený půllitr je představen i v novém reklamním spotu, jemuž vévodí herec Bolek Polívka – osobnost, která snad odjakživa ztělesňuje ducha českého bohémství.
Bohém v televizi
„Je úžasný… monumentální,“ zaznívá ve spotu. Vzápětí však přichází zlom – půllitr mizí k největšímu českému bohémovi. Svou roli sehraje také Rony Plesl. Vše již brzy uvidíte i na televizních obrazovkách.
Sklo a design