Bolek Polívka „ukradne“ půllitr. Nové krušovické sklo navrhl slavný český designér

David Halatka
David Halatka
  5:20
Královský pivovar Krušovice mění podobu svého skla. Nový půllitr navrhl designér Rony Plesl, jehož práci dobře znají čeští pivaři. V reklamní kampani se o sklo přihlásí herec Bolek Polívka.
Fotogalerie3

Bolek Polívka si připíjí s umělcem Ronym Pleslem. | foto: Metro.cz

Rony Plesl je výjimečný český designér, jehož dílo je důvěrně známo tuzemským pivařům. Staropramen, Pilsner Urquell, Bernard… skla těchto značek navrhl právě Plesl, profesor pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Aktuálním počinem jabloneckého rodáka je design půllitrů, které již začaly „cinkat“ v hospodách, kde se čepuje krušovické pivo.

Design vychází z obrysů divadelní opony a královského hermelínu.

Tradice českého křišťálu

„Půllitr má výraznou siluetu a broušené linie, které odkazují na tradici českého křišťálu,“ uvádí Plesl. „Vertikální facety nechávají vyniknout barvu piva i jeho jiskru a design doplňuje asymetrické ucho s letopočtem založení pivovaru,“ doplňuje umělec.

Vybroušený půllitr je představen i v novém reklamním spotu, jemuž vévodí herec Bolek Polívka – osobnost, která snad odjakživa ztělesňuje ducha českého bohémství.

Bohém v televizi

„Je úžasný… monumentální,“ zaznívá ve spotu. Vzápětí však přichází zlom – půllitr mizí k největšímu českému bohémovi. Svou roli sehraje také Rony Plesl. Vše již brzy uvidíte i na televizních obrazovkách.

Sklo a design

  • Sochař Rony Plesl je mimo jiné autorem současné podoby sošky Českého lva. Za poslední dvě desítky let navrhl pro firmu Sahm desítky pivních půllitrů pro české i zahraniční značky.
  • V roce 2020 otevřel v Karlíně studio navržené architektem Josefem Pleskotem.
  • Plesl má pět dcer a žije s manželkou v Praze.

Rony Plesl se svým půllitrem

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Bolek Polívka „ukradne“ půllitr. Nové krušovické sklo navrhl slavný český designér

Bolek Polívka si připíjí s umělcem Ronym Pleslem.

Královský pivovar Krušovice mění podobu svého skla. Nový půllitr navrhl designér Rony Plesl, jehož práci dobře znají čeští pivaři. V reklamní kampani se o sklo přihlásí herec Bolek Polívka.

16. března 2026  5:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.