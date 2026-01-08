Bolesti zad stát neuznává, firmy ano. Wellbeing mění podobu moderních kanceláří

Iveta Benáková
  15:34
Fyzické i psychické zdraví zaměstnanců se stává pro řadu firem zásadním tématem. Součástí moderního pojetí takzvaného wellbeingu už nezahrnuje pouze prevenci stresu či péči o duševní zdraví, ale také třeba podporu zdravého pohybu během pracovního dne. Právě dlouhodobé sezení, nedostatek přirozeného pohybu a celková fyzická pasivita představují tichého „škůdce“ produktivity, který se podepisuje i na zdraví zaměstnanců.
Právě tělo, jeho potřeby a hranice bývají v pracovním prostředí často opomíjené. | foto: SHOTBYUS

Státní zdravotní úřad přesto bolesti zad způsobené sedavou prací nezahrnuje do seznamu nemocí z povolání, v roce 2024 byl v Česku uznán pouze jediný případ této nemoci. Firmy se proto stále více zaměřují na to, jak do pracovního prostředí začlenit pohybové návyky, které posilují fyzickou kondici, snižují stres a přispívají k celkové spokojenosti zaměstnanců.

Po dvou hodinách horší psychika

Studie, kterou si v roce 2024 zadal výrobce sportovní obuvi Asics, ukázala, že už po dvou hodinách sedavé práce se začíná významně zhoršovat duševní stav zaměstnanců. Zároveň však podle výzkumu pouhých patnáct minut pohybu stačí ke zvrácení těchto negativních účinků. Postupně se proměňuje také vnímání kancelářského nábytku. Tradiční představa stolu a židle jako pevných, neměnných kusů vybavení, u kterých člověk sedí celý den, ustupuje flexibilním řešením, která podporují střídání poloh i přirozený pohyb. „Standardem začíná být třeba výškově stavitelný stůl, u kterého může člověk stát, nebo mobilní stoly, kterými lze pohybovat v rámci prostoru. Jsou to i odpočinkové zóny, kde se mohou zaměstnanci potkat na kafe,“ popisuje Iveta Šalamounová, designérka firmy Profil nábytek.

Základem zdravého fungování v kanceláři je samozřejmě kvalitní židle. Ani od ní ale podle zakladatelky sedacího nábytku LD seating Jitky Hurábové nelze čekat zázraky. „Židle není zdravotní pomůcka. Na židli se vám musí dobře sedět, musíte na ní být správně podepřený, nejzdravější je ta, z níž pohodlně vstanete. To je asi tak vše. Tvrdí-li někdo, že vás židle zbaví problémů, je to nesmysl,“ říká Hurábová.

Design s péčí o tělo a mysl

Nejzdravější prevencí proti potížím spojeným se sedavým zaměstnáním je podle lékařů i odborníků zkrátka pohyb. Právě humpolecký výrobce Profil nábytek ve spojení se studiem Balance is Motion na loňském Designbloku představily kolekci kancelářského nábytku, která propojuje design s péčí o tělo a mysl. Od toho je odvozen název kolekce PerSoma (pro tělo).

Právě tělo, jeho potřeby a hranice bývají v pracovním prostředí často opomíjené. Ústředním prvkem kolekce je proto wellbeing prvek – konstrukce, která vyzývá k zavěšení, protažení a rozmasírování unavených svalů. „Chceme ukázat, že i nábytek, který běžně vnímáme jako čistě utilitární, může mít emocionální rozměr a stát se inspirativním prvkem interiéru,“ říká Eliška Novák Knotková, zakladatelka Balance is Motion a připomíná, že tělo není doplněk pracovního výkonu, ale jeho základ. „Pokud mu dáme prostor k přirozenému pohybu, odmění se nejen zdravím, ale i vyšší odolností a produktivitou,“ dodává Knotková

