Bolt Send startuje v Praze. Nová služba doručí balíky do 15 kilogramů během desítek minut

Metro.cz, Filip Jaroševský
  12:41
Technologická platforma Bolt rozšiřuje své služby v Praze o novinku Bolt Send. Ta umožňuje soukromým i firemním zákazníkům rychlé doručení menších balíků ještě tentýž den – často během několika desítek minut. Služba je dostupná přímo v aplikaci Bolt a cenově se blíží běžné jízdě v základní kategorii.

Bolt Send míří nejen na jednotlivce, ale i na firmy. | foto: BOLT

Zapomenutá peněženka, klíče, dokumenty na poslední chvíli nebo dárek, který prostě musí dorazit hned. Bolt přichází v Praze s novou službou Bolt Send, která slibuje expresní doručování malých balíků během desítek minut. Známá aplikace tak už neslouží jen k objednání jízdy nebo koloběžky, ale nově i k rychlému posílání zásilek po městě – jednoduše, bez formulářů a s cenou podobnou běžné jízdě.

Bez formulářů, vážení a složitého ceníku

Služba funguje přímo v aplikaci Bolt. Stačí zvolit ikonku malého balíku, zadat adresu vyzvednutí a doručení a předat zásilku partnerskému řidiči. Princip je podobný objednání běžné jízdy. Jednou z hlavních výhod služby je taky fakt, že se zákazníci nemusejí zabývat hmotností, tvarem ani složitým tříděním poštovného. Cena se odvíjí podobně jako u standardní jízdy Boltem a je přehledná už při objednání. Odpadá také volání na expediční centra, vyplňování dlouhých formulářů nebo práce s tabulkami. Vše se řeší během několika kliknutí v mobilu.

Zásilku sledujete v reálném čase

Další z výhod, kterou zástupci estonské mezinárodní technologické platformy v souvislosti s novou službou zmiňují, je sledování balíků v reálném čase přes apku. To podle firmy zvyšuje transparentnost a snižuje stres z čekání. Díky rozsáhlé síti partnerských řidičů má být pak doručení často rychlejší než u tradičních kurýrních služeb, které pracují s pevnými trasami a časovými okny.

Méně aut ve městě

„Díky této nové službě mohou zákazníci rychle a jednoduše posílat i přijímat balíky přímo v aplikaci Bolt, kterou už má drtivá většina z nich ve svém mobilním telefonu. Šetří tak čas a snižují potřebu používat auto na kratší cesty. Bolt Send je dalším krokem v naší misi vytvářet města pro lidi prostřednictvím udržitelnějších alternativ k používání soukromých vozidel. Naším cílem je odstranit co nejvíce důvodů pro každodenní používání aut a přispět tak k čistšímu a efektivnějšímu městskému prostředí,“ říká generální ředitel společnosti Bolt pro Českou republiku Josef Rückl.

Pomoc i pro firmy

Bolt Send nemíří jen na běžné uživatele. Výrazně pomoci může také firmám, které potřebují rychle doručovat dokumenty, smlouvy nebo drobné zboží mezi kancelářemi, partnery či klienty. Služba je propojena s platformou Bolt Business, což firmám šetří čas i administrativu a umožňuje mít přehled o objednávkách na jednom místě.

„Bolt Send je ideální pro jednotlivce i firmy, které potřebují co nejrychlejší způsob zasílání balíků. Díky integraci do naší B2B platformy Bolt Business navíc firmy ušetří další čas, který by jinak strávily zbytečnou administrativou. Zároveň služba přináší další příležitosti pro partnerské řidiče a pomáhá jim lépe využít čas mezi jednotlivými jízdami,“ dodává Rückl.

Alkohol a zbraně ne

Služba je určena pro menší zásilky do patnácti kilogramů, které se musí vejít do kufru nebo na sedadla auta. Maximální rozměry balíku jsou 65 × 55 × 40 centimetrů. Rozměry a hmotnost nejsou tím jediným, co může přepravu balíku přes Bolt znemožnit. Posílat nelze potraviny, alkohol, léky, zbraně ani jiné zakázané položky. Zásilky musí být čisté, bezpečné a řádně zabalené.

Další šance na výdělek

V neposlední řadě si díky Bolt Send mohou vydělat nějakou tu korunu navíc i partnerští šoféři. Ti mohou kromě přepravy osob doručovat i zásilky a lépe tak využít čas mezi jednotlivými jízdami. „Bolt tímto krokem potvrzuje ambici stát se univerzální platformou pro každodenní pohyb – lidí i balíků,“ uzavírají zástupci společnosti.









