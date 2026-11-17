Je Brit, heterosexuál a má výrazně světlou pleť. To, co mu možná schází na svalové výbavě prvoplánových drsňáků, dohání charismatem a nepopiratelnými hereckými schopnostmi. Řeč je o Robertu Pattinsonovi, novém představiteli Jamese Bonda, jehož hledání se protáhlo na dlouhé roky.
Proč ale zdůrazňujeme jeho sexualitu, nebo dokonce barvu pleti, když se o podobných věcech ve „slušné“ společnosti už dávno nemluví? Právě tyto atributy totiž při hledání nového Jamese Bonda v minulosti vyvolávaly poměrně bouřlivé diskuse. Naštěstí však nepatřily k hlavním tématům závěrečného výběru.
|
Československý James Bond vymámil z ženy peníze i bez sítí. Podvod vymyslela kamarádka z kafíčka
Přidal se na poslední chvíli
Mezi kandidáty na nejslavnějšího tajného agenta byli například Jacob Elordi nebo Callum Turner, velkým favoritem posledních měsíců byl také seriálový herec Jack Lowden, nakonec se jím stal ale herec, který je pro diváky mnohem známější. „Robert Pattinson je poslední dobou v kurzu a stále dokazuje značný herecký talent, a tak jeho volba pro roli agenta s povolením zabíjet dává smysl.
Kdo další?
Pattinson už si navíc bondovskou polohu tak trochu vyzkoušel, a to v Nolanově sci-fi thrilleru Tenet. Nyní má možnost ukázat, že zvládne i samotný archetyp,“ říká pro deník Metro redaktor webu Kinobox.cz Filip Šula.
Někdejší představitel upíra Edwarda Cullena ve filmové sérii Stmívání se mezi kandidáty objevil teprve nedávno a jeho jméno vyvolalo trochu rozpaky. „Podobně ale diváci reagovali, když byl před delším časem oznámen coby nový Batman, což se nakonec ukázalo jako skvělý tah.
Kritici byli navíc svého času dost skeptičtí i v případě Daniela Craiga, jenž se nakonec ukázal jako jeden z nejlepších Bondů,“ dodává Šula s tím, že jediné, co může trochu zarazit, je podle něj Pattinsonův věk. Původně se totiž avizovalo, že má být nový Bond mladší, než jsme zvyklí. Pattinson je o dva roky starší než Craig v dobách Casina Royale.
Zadumaný Bond?
Režii nové bondovky svěří producenti Denisi Villeneuveovi, režisérovi, který dokáže spojit pomalé, precizně komponované obrazy s mimořádně působivou akcí. Jeho osobitý rukopis by tak mohl do světa agenta 007 vnést svěží vítr a nabídnout trochu jiný pohled na slavnou špionážní sérii. Villeneuve je navíc celoživotním fanouškem sci-fi a technologických vychytávek, takže by ser Pattinsonův Bond mohl opět vrátit ke svým legendárním „hračkám“ typu laserových hodinek či tryskových batohů.
|
Přetáčky kvůli mobilu. James Bond ale na plac znovu nemusí
S Robertem Pattinsonem má už režisér ostatně společnou zkušenost. Britský herec se objeví také ve třetí Duně, kde ztvární nebezpečného zabijáka s mimořádnou schopností měnit podobu. Zda se tato spolupráce promění v podobně povedenou kombinaci i v případě Jamese Bonda, ukáže až samotný film. Na jeho premiéru si počkáme ještě zhruba dva roky.
Před lety se necítil
Ještě před šestnácti lety si přitom Robert Pattinson nedokázal představit, že by se do role Bonda hodil. V rozhovoru pro BBC v roce 2010 dokonce žertoval, že by jeho ztvárnění legendárního agenta bylo spíš trapné. Dva roky nato připustil, že by si Bonda zahrál, ale až bude starší.
Sedm tváří Jamese Bonda