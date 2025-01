Bookmakeři mají jasno. Novým Jamesem Bondem má být Angličan se svůdným úsměvem

Kdo bude hrát Jamese Bonda? Na šestadvacátou bondovku si podle všeho ještě počkáme, ale řešit novou identitu agenta 007 je prostě příliš vděčné. Oči na stopkách má také britská sázková kancelář Betfred, jejíž data, opřená o všelijaké statistiky showbyznysu i zákulisní klepy, momentálně mocně favorizují čtyřiatřicetiletého herce Joshe O’Connora z filmových Rivalů (2024) či seriálu Koruna.

Kraven smoking neoblékne

Hned zkraje si přiznejme, že se pohybujeme v převážně spekulativním prostoru. Loni na jaře se jeden čas zdálo jako hotová věc, že po Danielu Craigovi přebírá štafetu Aaron Taylor-Johnson, hvězda Marvelu, Godzilly či hororu Nosferatu. Lovec Kraven ale drby rychle popřel a v prosinci lidem doporučil, aby místo naslouchání fámám raději zašli na jeho komiksový propadák.

Favorité na roli, která během šesti dekád stačila proslavit také Seana Conneryho, Rogera Moora či Pierce Brosnana, se ostatně mění dle aktuální prestiže i směřování on-line debaty. Kupříkladu Henry Cavill byl pro každého jasnou volbou hned po premiéře Není čas zemřít před třemi lety, už je mu ale přes čtyřicet a na zažité poměry producentského dua Barbara Broccoli a Michael G. Wilson je navíc příliš slavný.

Roger Moore v bondovce Vyhlídka na vraždu

Do škatulky, která si rovněž žádá herce mladšího čtyřiceti let, zapadl po relativním úspěchu druhého Gladiátora spíš Paul Mescal, ještě minulý měsíc hlavní kandidát výše zmiňované sázkové kanceláře. Toho ale z přední pozice vytlačil O’Connor, držitel Zlatého glóbu za úlohu tehdejšího prince Charlese v seriálu Koruna. Na herce, jenž má navrch také díky předpovědi magazínu The Hollywood Reporter, která jej na příštího agenta s povolením zabíjet pasovala krátce před Vánoci, je vypsaný kurz jedna ku jedné. Za ním jsou Johnson, Mescal, Theo James z Gentlemanů, Jack Lowden z Dunkerku či Callum Turner z Fantastických zvířat.

Svůdný úsměv výhodou

O’Connor je podle zmíněné věštby na prahu superslávy, divákům není příliš známý a disponuje svůdným úsměvem, lehkostí při podávání vtipných hlášek a přebytkem charizmatu. Své k tomu dodal také Robert Ford ze sázkovky Betfred: „Josh O’Connor se na trhu objevil překvapivě, ale po obrovském uznání, které získal za svou roli ve filmu Rivalové, jenž utržil téměř sto milionů dolarů v kinech, se Josh nyní stal naším favoritem s rovnými kurzy na to, že se stane dalším Jamesem Bondem.“

Daniel Craig hrál v posledních pěti bondovkách. Poprvé se jako agent Jejího Veličenstva představil ve filmu Casino Royale v roce 2006. Naposled v Není čas zemřít (2021).

Protřepat, nemíchat

Minulý měsíc se dle Forda dokonce objevily zprávy, že producentka Barbara Broccoli Joshe pro tuto roli osobně vybrala. To je ale ještě ve hvězdách, Broccoli totiž podle Wall Street Journal musí nejprve vyřešit manýry Amazonu, který za osm a půl miliardy koupil studio MGM a s Bondem má mít podobně dalekosáhlé plány jako Warneři s Pánem prstenů a Harrym Potterem.

Není tedy vůbec vyloučené, že se Flemingův hrdina na plátnech či televizních obrazovkách v příštích letech objeví ve více formách najednou. Šance, že si právě Josh O’Connor poručí „protřepat a nemíchat“, se každopádně nejeví jako úplně zanedbatelná.