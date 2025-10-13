Borovcovy texty jsou úžasné, ale některé věci jsem v 27 letech opravdu nechápal, ani nemohl, říká Daniel Hůlka o Draculovi

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  13:27
Muzikál Dracula, který měl premiéru přesně před 30 lety, 13. října 1995 v pražském Kongresovém centru, se pro něj stal osudovým. Zpěvák Daniel Hůlka však za ta léta ztvárnil i mnoho dalších rolí. Tuto roli s libretem Zdeňka Borovce a hudbou Karla Svobody ztvárňuje dodnes. Začátkem příštího roku se s ní opět vydá na výroční turné po halách napříč republikou.
Ikonický muzikál Dracula měl premiéru před 30. lety, přesně 13. října 1995. Pro...

Ikonický muzikál Dracula měl premiéru před 30. lety, přesně 13. října 1995. Pro zpěváka Daniela Hůlku se tato role stala osudovou. V rámci oslav se muzikál vydá začátkem příštího roku na turné po sportovních halách. | foto: Dracula30.cz

Ikonický muzikál Dracula měl premiéru před 30. lety, přesně 13. října 1995. Pro...
Ikonický muzikál Dracula měl premiéru před 30. lety, přesně 13. října 1995. Pro...
Ikonický muzikál Dracula měl premiéru před 30. lety, přesně 13. října 1995. Pro...
Ikonický muzikál Dracula měl premiéru před 30. lety, přesně 13. října 1995. Pro...
5 fotografií

Když se bavím s herci, někteří říkají, že když se chystají na roli, musí si nastudovat a pochopit postavy, jiní na sebe zase nechávají působit text představení. Jak to máte vy?
Rozhodně když se chystám na nějakou postavu, musím ji nastudovat. A pokud vychází z reálné osoby, tak i historické souvislosti a všechny dostupné informace, protože jinak danou postavu nemohu ztvárnit tak, jak má být.

Tedy při přípravě na Draculu jste studoval i Vlada III. a byl se podívat v Rumunsku?
Do Rumunska jsem vyrazil až později, ale ano, byl jsem se podívat přímo na těch místech. A Vlada Tepeše, který skutečně existoval a byl předlohou Draculy, bylo potřeba nastudovat podrobně. Ale tehdy nám to všem dost usnadnil pan režisér Jozef Bednárik. Už před začátkem zkoušek nám připravil podklady i psychologický rozbor postav, kde nám popsal všechno, co bylo k dané roli potřeba.

Ikonický muzikál Dracula měl premiéru před 30. lety, přesně 13. října 1995. Pro zpěváka Daniela Hůlku se tato role stala osudovou. V rámci oslav se muzikál vydá začátkem příštího roku na turné po sportovních halách.

Říká se o něm, že měl jasnou představu o svých dílech. Byl vůbec prostor do zkoušení tehdy zasahovat podle toho, jak jste postavu chápal vy?
Nebyl, ale ani to nebylo potřeba. On byl geniální a vždycky skvěle připravený. Když jsme ještě před začátkem zkoušek měli takzvané korepetice (pěvecký nácvik hudebních partů za doprovodu klavíru – pozn. red.), už od začátku na nich vždy seděl a rovnou nám říkal, co se při té které skladbě odehrává v ději, takže jsme se to neučili jenom jako noty a písně, ale rovnou i s interpretací a výrazem.

Člověk ve 27 letech, kdy jste poprvé tuto roli hrál, vnímá svět jinak. Je nějaká konkrétní chvíle v muzikálu či árie, kdy jste si během let uvědomil, že jste jinde?
Úplně v celé roli. Protože autor libreta Zdeněk Borovec byl další génius, který se na Draculovi podílel. Ty texty jsou úžasné, ale některé věci jsem v těch 27 letech opravdu nechápal, ani nemohl. Za těch třicet let se do mého vnímání promítly moje životní zkušenosti, ať už ty dobré, nebo ty špatné. Tehdy jsem byl víc závislý na interpretaci režiséra Bednárika, teď už si myslím, že chápu, co těmi texty Zdeněk chtěl říct, a je v tom otisknutý i můj život. Však to hraju 30 let, mám za sebou asi 1 500 repríz a po mém boku se vystřídaly tři generace manželek.

Je s vámi celou tu dobu ještě někdo z původního obsazení?
Třeba nymfy Renata Drössler, Hanka Křížková a Sylva Schneiderová. Taky Tomáš Trapl, který původně hrál kněze, ale už tehdy se alternoval s Jirkou Kornem v trojroli Šašek/Sluha/Profesor. Pak je tam s námi celou dobu i v roli Krvinky tanečník Jurij Kolva, to je úplně neuvěřitelné. A třeba Ivo Hrbáč, ten začínal v malé roli mnicha, ale teď už hraje trojroli, a dokonce párkrát už hrál i Draculu.

První nastudování bylo v Kongresovém centru. Jak na to vzpomínáte?
Vzpomínám na to jako na nejkrásnější práci, kterou jsem kdy zažil, a to jak díky panu režiséru Bednárikovi, tak i díky celému obsazení, celému inscenačnímu týmu a všem autorům.

Dracula 30

  • V několika halách už byl muzikál Dracula k vidění už letos začátkem roku.
  • Po úspěchu bude turné pokračovat celkem osmi zastávkami.
  • První bude 17. ledna v Brně, poslední 12. února v Praze v O2 areně. Podrobnosti na www.dracula30.cz

V rámci oslav 30. výročí od premiéry jste se už letos vydali do hal a a zkraje příštího roku se tam vrátíte. Jaké je to hrát ve velké sportovní hale?
V některých halách je zima, protože vše je postavené na zakrytém ledě, kde se normálně hraje hokej. Celé je to vždy obrovské, často na pódium vede komplikovaná cesta. Naštěstí máme naprosto dokonalou techniku, skvělé kluky a šéfuje jim Viktor, který, když je cesta opravdu složitá, na mě čeká a dovede mě k místu, kudy mám vstoupit na pódium. Fakt jsem byl úplně nadšený z toho, jak to všechno do sebe zapadlo v zákulisí i na jevišti a těším se, že to opět zažiji.

Je ještě v něčem jiné hrát muzikál v hokejové aréně?
Je to takové zvláštní i v tom, že někteří diváci nás vidí z velké dálky, což je jiné než v divadle. Jenže v hale vás zabírají kamery a jsou tam obrazovky, takže divák vidí i naprostý detail. Ale i toto je vlastně podobné hraní v Kongresáku, protože tam sice nebyly obrazovky, ale zatímco některá sedadla byla vzdálená desítky metrů, diváci v první řadě nás měli od sebe metr. Interpret v Kongresovém centru musí zvážit každé gesto, aby to pro první řady nebylo trapné a přehnané a zároveň to bylo čitelné pro diváka v poslední řadě.

Ikonický muzikál Dracula měl premiéru před 30. lety, přesně 13. října 1995. Pro...

Do výročního turné se vrátili i mnozí, kteří už běžně v tomto muzikálu nehrají. Třeba Monika Absolonová jako Lorraine. Jaké to bylo po letech, zkoušeli jste hodně?
Všichni, kteří jsme zažili zmíněné zkoušení s Jozefem Bednárikem, to máme s Beďem tak poctivě nazkoušené, že kdybyste nás vzbudili o půlnoci, tak nám to naskočí. Zrovna s Monikou jsme nehráli dvacet let, ale dlouhé zkoušení nebylo potřeba. Jen jsme vešli na jeviště, okamžitě všechno naskočilo a bylo to, jako bychom spolu hráli včera. Už se těším na leden a únor příštího roku, kdy se s Draculou opět chystáme do osmi hal v Česku i na Slovensku, celé turné pak vyvrcholí 12. února v pražské O2 areně.

Dracula k vám neodmyslitelně patří. Občas lidé spojení s jednou postavou žertují, že si jejich fanoušci zaměňují fikci s realitou. Máte nějaké vtipné zážitky?
To opravdu nemám. Nikdy po mně nikdo nechtěl, abych se mu zakousl do krku nebo ho narazil na kůl. (smích) Ale například se mi vybavuje mnoho let starý zážitek, i když nebyl na ulici, ale přímo v divadle. Jedna paní byla takovou fanynkou, že svého syna začala oblékat jako upíra. Jednou, a nikdo nevíme jak, se jí přes všechnu ochranku povedlo proniknout až do mé šatny. Bylo po představení, já jsem byl jenom ve spodním prádle a ona najednou rozrazila dveře a zastavila se těsně přede mnou. Strašně jsem se tehdy lekl, protože byla i trochu nalíčená jako nymfa. Hned za ní vběhla ochranka a vyvedli ji. Určitě mi nechtěla nic udělat, ale ten muzikál ji prostě pohltil.

Přemýšlel jste někdy o tom, proč se Dracula tolikrát vracel, ale třeba další muzikál autorů Svoboda/Borovec/Hes/Bednárik s názvem Monte Cristo, který vám psali na míru, ne? Přitom byl divácky taky úspěšný.
Můžu prozradit, že příští rok se Monte Cristo do Kongresového centra vrátí, mám z toho velkou radost. S mojí manželkou Barborkou jsme rozjeli akci, kterou jsme nazvali „oživování Monte Crista“ a s velkou radostí a zápalem se k nám přidal Jiří Paulů, který je správcem hudebního odkazu Karla Svobody. Ozval se nám producent Tomáš Ságl, vyslyšel moje přání a apely na to, jak kvalitně se musí pracovat a postupovat přesně tak, jak jsem vám popsal, že jsme pracovali s režisérem Bednárikem. Chceme prostě uctít odkaz jednak autorů Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese a samozřejmě také Jozefa Bednárika. Bude dlouhé poctivé zkoušení. Já budu tentokrát ten, který bude dělat psychologické rozbory postav a už se moc těším.

Ikonický muzikál Dracula měl premiéru před 30. lety, přesně 13. října 1995. Pro...

Co vás kromě zmíněného teď pracovně naplňuje?
Z muzikálu už mám opravdu jenom Draculu a občas si zaskočím zahrát Caesara do Kleopatry. Ale jinak jsem se vrátil do opery. V padesáti jsem začal chodit na hodiny zpěvu k profesoru Vladimíru Chmelovi, což je nejen fantastický zpěvák, který byl mimo jiné šest let v angažmá v Metropolitní opeře, což je vrchol pro operního pěvce, ale také je to úžasný člověk a geniální pedagog. Celý život jsem říkal, že se v padesáti vrátím do opery, tak jsem tehdy za Vladem přišel. Měl se mnou opravdu velkou trpělivost, chodil jsem k němu třikrát týdně na zpěv. Bylo to perných pět let, než jsem se mohl do opery vrátit. Ale teď jsem šťastný, protože i nejtvrdší operní kritici mě přijali zpátky. A na hodiny zpěvu k panu Chmelovi chodím samozřejmě dál, protože zpěvák, když chce, aby mu hlas vydržel, tak na něm musí neustále pracovat.

Jezdíte ale i koncerty, že?
Mám dva sólové recitály, se kterými jezdím po Česku, momentálně i po Slovensku. Zpívám tam především staré hity, které pro mě napsali Karel Svoboda a Zdeněk Borovec.

A nějaké nové album je v plánu?
Chystáme se vydat napůl živý záznam právě z tohoto recitálu. Protože všechny skladby jsou jinak zaranžované a i já je zpívám jinak než před lety. Ale nijak na vydání nespěcháme, chceme si to užívat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Jako na tobogánu. Hasiči divočákům uvázlým v náhonu elektrárny otevřeli stavidla

Pořádnou jízdu má za sebou trojice kanců z lesů v okolí Brandýsa nad Orlicí. O víkendu se jim podařilo spadnout do náhonu malé vodní elektrárny na Tiché Orlici. Přivolaní hasiči během neobvyklého...

13. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Budějčák Jiří Mádl převzal cenu města. Mám tu i fotku z vítání občánků, smál se

Cenu města České Budějovice v pondělí převzal herec, režisér, scénárista a místní rodák Jiří Mádl. Získal ji za úspěšný film Vlny. Při slavnostním předání na radnici ujišťoval, že se pořád cítí...

13. října 2025  15:32

H. Králové vydal poštovní známky k 800. výročí, hodinky i medaile jsou prodané

Hradec Králové vydal k letošnímu 800. výročí první písemné zmínky o městě limitovanou edici poštovních známek. Jde o aršík osmi známek, na každé je podobizna...

13. října 2025  13:50,  aktualizováno  13:50

Korunky i odlitky dětských ručiček. Týden sklářů oslavuje řemeslo

Desítky skláren, ateliérů, muzeí či škol se zpřístupní návštěvníkům, kteří zblízka nahlédnou na tradiční i moderní výrobu skla. Nebudou chybět ani kreativní dílny nebo prodejní stánky s originálními...

13. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Domov seniorů Tmavý Důl na Trutnovsku od 1. ledna povede Kateřina Pincáková

Ředitelkou Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku se stala Kateřina Pincáková, do funkce nastoupí 1. ledna. Dosud v krajském zařízení pracovala na pozici...

13. října 2025  13:37,  aktualizováno  13:37

Havířov otevřel nové parkoviště s 65 místy, vybudování stálo 11,5 milionu korun

Havířov na Karvinsku dnes otevřel nové parkoviště, které má zajistit lepší parkování v blízkosti rehabilitačního centra a domu s pečovatelskou službou. V...

13. října 2025  13:30,  aktualizováno  13:30

Perníček, koně a hranolky. McDonald's otevírá v Pardubicích už třetí pobočku

13. října 2025  15:15

Jeden z posledních českých pasířů zachraňuje střechy v lázních Kyselka

Měděné ozdoby na budovách bývalých lázní Kyselka obnovují jedni z posledních pasířů v Česku. Umění téměř zaniklého řemesla, při němž se ručně zpracovávají neželezné kovy do užitkových a dekorativních...

13. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Nehoda uzavřela hlavní tah z H.Králové na Jičín, jeden těžce zraněný

Řidič osobního auta při čelním střetu s nákladním vozidlem na silnici I/35 v Milovicích u Hoříc utrpěl těžké zranění. Silnice tam byla několik hodin...

13. října 2025  13:21,  aktualizováno  13:21

Skvrňany jsou bez tramvají. Začala velká oprava kolejiště, školáci nestíhali výuku

Po necelých dvou letech jsou plzeňské Skvrňany opět odříznuty od tramvají. V pondělí začala velká rekonstrukce kolejiště pod centrálním autobusovým nádražím, tramvaje vyjíždějící ze Světovaru končí...

13. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Hantýrka nebo flek na mobilu? Značka s chybným názvem čtvrti baví Plzeňany

Obyvatelé Plzně se na sociální síti baví chybou, která se objevila na dopravní informační ceduli v centru města. Místo správného názvu čtvrti Lochotín jedou řidiči na Lochótin. Špatně napsané velké...

13. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Odbory vyzvaly ředitelku krajské hygieny k rezignaci. Nekonkrétní výtky, reagovala

Odboráři Krajské hygienické stanice ve Zlíně si stěžují na opakované problémy s ředitelkou Evou Sedláčkovou, kterou prověřuje policie v souvislosti s údajnou dopravní nehodou motorkáře. Vyzvali ji k...

10. října 2025  12:52,  aktualizováno  13.10 14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.