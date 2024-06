Boty? Ty máme my Češi v krvi, říká vyznavačka bosé chůze Andrea Součková

Zajděte dnes před prodejnu Naboso v pražské Poděbradské ulici, kde se bosým nohám budou věnovat odborníci, velký program se chystá také pro děti. Bude tam i vášnivá běžkyně Andrea Součková, která je zakladatelkou této největší české firmy s barefootovou obuví s pobočkami v Praze, Zlíně a Berouně.

Vystudovala jste mikrobiologii na VŠCHT, ale nyní patříte mezi lídry v propagování takzvané bosé chůze – jak se to seběhlo?

Seběhlo se to na stáži v Kanadě, kde jsem pracovala v laboratoři a začala tam běhat. Bylo mi 27 let a hodně mě bolela kolena. Po návratu jsem začala hledat příčinu bolesti a našla ji v tlumených úzkých teniskách s velkým dropem. Můžu směle říct, že po nazutí barefoot bot a díky tomu i úpravě techniky běhu bolesti přestaly. Změnil se mi život, začal být pohodlný a lehký. A tak jsem se z laboratoře dostala k prvnímu obchodu v Dejvicích, který jsme otevírali 5. května 2015.

Kdy se tedy zrodila myšlenka podnikat s barefooty?

Zase se k tomu váže historka s cestováním, které miluji. Výstižné je heslo Cestování je jediná věc, kterou si koupíš a učiní tě bohatším. Byli jsme v Kambodži a běhali v barefootech kolem chrámu Angkor Wat. Krásnou přírodou, v blízkosti starých chrámů a mě tehdy napadlo, že tohle pohodlí by měl zažít každý. Už ten den večer jsem seděla u počítače a poptávala značky z celého světa. V Praze byla pouze jedna značka, jeden obchod. My jsme jich chtěli přivést více, aby si každý mohl vybrat to, co sedí jeho noze.

Jak vzpomínáte na začátky podnikání v Praze? Nyní máte v Praze několik obchodů – vypadá to, že si Češi bosonohé boty oblíbili…

Na začátku to byl velký freestyle. Pracovala jsem ještě na univerzitě, odpoledne hned do obchodu, kde jsem přeskakovala mezi prodáváním, objednávkami, účetnictvím, úklidem. Často jsem skončila v ranních hodinách. V prostoru v Praze 6 jsme dokonce tři měsíce bydleli. Prodali jsme skoro vše včetně kola, abychom mohli nakoupit zboží. Chtěli jsme eliminovat veškeré náklady například na nájem. Měli jsme vypočítané, že pokud prodáme jeden pár denně, jsme s náklady na nule. První den jsme prodali rovnou patnáct párů a ano, Česká republika je lídr v počtu prodaných kusů barefoot bot v přepočtu na obyvatele.

Kdybyste měla tyto boty popsat někomu, kdo se s nimi ještě nesetkal…

Barefootová nebo také bosá obuv má čtyři základní charakteristiky. Prostor pro chodidlo a prsty. Prsty musí mít v botě dostatek místa, aby se mohly volně pohybovat. To pomáhá udržovat stabilní rovnováhu a zlepšuje pohodlí při chůzi. Barefoot obuv respektuje tvar chodidla. Pak flexibilní ohebná podrážka. Je velmi tenká, pružná a dokáže se přizpůsobit pohybu nositele. Chodidlo se může přirozeně hýbat a pracovat, což vede k posílení nožní klenby a pozitivně ovlivňuje celý pohybový aparát. Barefoot bota zprostředkovává blízký kontakt s terénem a umožňuje tak reagovat na nerovnosti. Nulový podpatek. Bota má nulový rozdíl výšky mezi patou a špičkou, tedy nulový drop. Taková bota nemění těžiště pohybového aparátu a následné držení celého těla. Stejně tak barefoot boty nemají jiné podpůrné prvky, které by měly vliv na přirozené fungování chodidla. No a nakonec lehkost. Barefoot obuv je velmi lehká, což se samozřejmě také pozitivně odráží v komfortu chůze a nošení.

Před několika lety jste založila vlastní značku barefootů, čím jsou jiné?

Ano, už v roce 2016 jsme na Colours of Ostrava měřili nohy tisícovce návštěvníků, abychom zjistili, jak vypadá typická česká noha. Následně jsme ve Zlíně vytvořili kopyto, podle kterého vznikla elegantní kožená barefoot obuv klasických střihů pod značkou Angles Fashion. Tehdy bylo jen pár značek, které by si mohla vzít například právnička do kanceláře. Druhým rokem máme ještě značku Crave, která je taková street cool pro mladší ročníky, a od loňského roku i dětskou kolekci, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s fyzioterapeuty.

Od začátku podnikání spolupracujete se silnými značkami – nechtěla byste tedy do budoucna dělat jen vlastní boty?

Ráda diverzifikuji riziko. Jsem pyšná na to, že můžeme prodávat větší značky jako Merrell, Xero shoes nebo Leguano a zároveň v menších kolekcích vyrábět to, co mi u nich chybí.

Pocházíte od Zlína, je možné, že ve vaší krvi je trochu toho obuvnictví?

Určitě. Moje babička pracovala v mrakodrapu u Baťů. Byla konstruktérka. Vyvíjela formy na výrobu gumáků a byla na to velmi pyšná. Řekla bych, že všichni Zlíňáci jsou. Můj pradědeček dělal v novinách u Bati a moje maminka nastoupila do prvního zaměstnání do velkoobchodu obuví.

Kde boty vyrábíte?

Do roku 2020 to bylo v České republice kousek od Zlína. Bohužel nám nestačila kapacita a nebyla dostatečná strojová vybavenost například na prošití podrážky se svrškem, proto jsme museli přesunout výrobu do Portugalska.

Jednou z vašich aktivit je pořádání velké akce na světový den bosé chůze – letos se koná v sobotu 1. června. Co vše tam návštěvníci mohou čekat?

Letos organizujeme už třetí ročník Barefoot Festu, který propojuje Mezinárodní den dětí s Mezinárodním dnem bosé chůze, což se prolíná všemi aktivitami dne. Snažíme se neustále edukovat veřejnost o důležitosti pohybu, prevence a zdraví. Na Barefoot Festu na návštěvníky čeká odborný program v podobě možnosti vyšetření na podoskopu, plantografu, vyšetření funkce břišní stěny a diastázy mobilní sonografií, vyšetření funkce pánevního dna a vyšetření jizvy po císařském řezu. Stejně jako loni nechybí konzultace psychomotorického vývoje.

A pro ty děti?

Nemůže chybět program pro děti od dětského koutku s babyknihy.cz přes rozhoupané hračky Utukutu, smyslové hraní sensory play až po povídání s Kostíkem o pohybovém aparátu v rámci programu FySport. Bez skákacího hradu, malování na obličej a bublinkové dílny by to nebyl Den dětí. Prostor mají i naši dodavatelé. Barefoot Fest spolupořádáme se značkou Leguano, několika odborníky včetně fyzioterapie Kinisi. Všem děkuji, že v tom šlapou s námi. Vstup je zdarma.

Jaké plány máte s firmou do budoucna?

Určitě chceme otevřít další kamenné obchody, aby si lidé mohli vyzkoušet barefoot boty a zažít si pocit pohodlnosti a lehkosti. Ve všem se snažíme zdokonalovat a zefektivňovat procesy. Mít co nejlépe zaškolené asistenty prodeje, aby dokázali poradit nejen s prvními botičkami. Tento rok je konečně zlomový v tom, že máme přichystanou vlastní nadaci, kde budeme pomáhat lidem s pohybovým problémem či maminkám samoživitelkám nebo se vzděláváním dětí. S rodinami chceme pracovat velmi úzce na osobní úrovni.