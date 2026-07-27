Brno znovu roztančí v rytmu Brazílie. Brasil Fest Brno, největší festival brazilské kultury ve střední Evropě, nabídne čtyři dny hudby, tance, chutí Brazílie i aktivit pro celé rodiny. „Hlavní novinkou letošního ročníku je rozšíření programu na náměstích v centru města, kdy místo dřívějšího jednoho dne ožije Brno brazilskou atmosférou v pátek i v sobotu. Hlavním bodem programu zůstává velký karnevalový průvod,“ říká ředitel festivalu Jakub Škrha.
Držitel Latin Grammy Awards 2025
Festival odstartuje svůj 7. ročník ve čtvrtek 30. července koncertem Hamilton de Holanda Trio. Brazilský mandolinista a držitel Latin Grammy Awards 2025 v kategorii Best Jazz Album patří k výrazným osobnostem současné brazilské hudby a do Brna přiveze projekt na pomezí jazzu a brazilských tradic.
Festival v Brně
V pátek a sobotu čekají návštěvníky koncerty, bubenické a taneční show, brazilské rytmy v ulicích i stánky s exotickými chutěmi.
Sobotní průvod patří každoročně k nejsilnějším zážitkům festivalu a také letos zaplní centrum města tancem, bubny, capoeirou, barevnými kostýmy a nespoutanou energií. Jeho hlavní taneční hvězdou bude Brazilka Carolina Macharethe, která před pár měsíci zářila přímo na nejslavnějším karnevalu v Rio de Janeiru.
„Stala se dokonce letošní šampionkou nejvyšší ligy karnevalu se skupinou Viradouro,“ přibližuje Škrha. A nepůjde o jedinou výraznou Brazilku v průvodu. Tou druhou bude bubenice a perkusistka z Rio de Janeira Laísa Lima, která bourá hranice tradičně mužského světa brazilského karnevalu. V Brně uspořádá také workshopy pro pokročilé.
Zazáří i hvězda StarDance
Patronkou festivalu je stejně jako v předchozích letech tanečnice Veronika Lálová – vítězka StarDance a několikanásobná účastnice karnevalu v Riu.
- Lálová se tanci věnuje už od malička. Je vícenásobnou mistryní České republiky v salse.
- Karnevalovou sambu studovala na taneční stáži přímo v Brazílii a několikrát se zúčastnila světoznámého karnevalu v Riu de Janeiru.
„Jsem první Češkou, která na tomto úspěšném festivalu tancovala. Dosáhla jsem snů, o kterých se mi nikdy ani nezdálo,“ napsala před časem Lálová na Facebooku.